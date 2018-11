Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e727c513-0157-41a9-81da-baf9a7571307","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kis magyar abszurd a sínek mellől.","shortLead":"Kis magyar abszurd a sínek mellől.","id":"20181124_Kozel_szaz_Sopronba_tarto_gyerek_rekedt_a_Kelenfoldi_palyaudvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e727c513-0157-41a9-81da-baf9a7571307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5941ba02-73dd-4abe-9bb2-8ef9f04982cf","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Kozel_szaz_Sopronba_tarto_gyerek_rekedt_a_Kelenfoldi_palyaudvaron","timestamp":"2018. november. 24. 19:34","title":"Közel száz Sopronba tartó gyerek rekedt a Kelenföldi pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05462c9-749b-4cde-9114-080328a40151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Randolph L. Braham 96 éves volt. Két hónapja a Mazsihisz elnökének küldött nyílt levélben tiltakozott a szerinte történelemhamisító Sorsok Háza megnyitása ellen.","shortLead":"Randolph L. Braham 96 éves volt. Két hónapja a Mazsihisz elnökének küldött nyílt levélben tiltakozott a szerinte...","id":"20181125_Meghalt_a_nemzetkozileg_elismert_holokausztkutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f05462c9-749b-4cde-9114-080328a40151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b1d62c-5886-44ad-92af-76a275be9219","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_Meghalt_a_nemzetkozileg_elismert_holokausztkutato","timestamp":"2018. november. 25. 19:25","title":"Meghalt Randolph L. Braham nemzetközileg elismert holokausztkutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05206b7c-56f6-40f6-b10f-9ead49111db3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Visszavásárolhatják a lakásukat a bedőlt devizahitelesek; sokkal többet túlóráztathatnak majd a cégek két fideszes képviselő terve szerint; levélben figyelmeztette a volt MVM-vezér a paksi bővítésért felelős minisztert, hogy változtasson az atomerőmű-projekten. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Visszavásárolhatják a lakásukat a bedőlt devizahitelesek; sokkal többet túlóráztathatnak majd a cégek két fideszes...","id":"20181125_Es_akkor_debrecen_kosa_tulora_devizahitel_paks","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05206b7c-56f6-40f6-b10f-9ead49111db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26f3f947-aa40-4c74-8a81-f3344aded881","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Es_akkor_debrecen_kosa_tulora_devizahitel_paks","timestamp":"2018. november. 25. 07:00","title":"És akkor Kósa Lajos szobrát bevágták a zaciba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1f2ec8-61f0-48bd-a399-4fdaf5924edb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Aleppóra lőttek ki vegyi anyagot tartalmazó lövedékeket, 107 embert kellett mérgezéses tünetekkel kórházba szállítani. A törökök által felfegyverzett ellenzéki csoportokat vádolják a támadással, akik ezt tagadják.","shortLead":"Aleppóra lőttek ki vegyi anyagot tartalmazó lövedékeket, 107 embert kellett mérgezéses tünetekkel kórházba szállítani...","id":"20181125_Ujabb_mergesgaztamadas_Sziriaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a1f2ec8-61f0-48bd-a399-4fdaf5924edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e63ded3-26b6-42ad-99ea-5f772ef45289","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Ujabb_mergesgaztamadas_Sziriaban","timestamp":"2018. november. 25. 11:08","title":"Újabb mérgesgáztámadás Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181125_Mi_nem_szotyizunk_hanem_makukazunk__Majka_kozzetette_borsodisag_himnuszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=711e3a40-d490-49ea-8c5e-b572081eb054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"301b9f3f-dfee-479f-85c8-bfeeac3dc661","keywords":null,"link":"/elet/20181125_Mi_nem_szotyizunk_hanem_makukazunk__Majka_kozzetette_borsodisag_himnuszat","timestamp":"2018. november. 25. 09:16","title":"„Mi nem szotyizunk, hanem makukázunk” - Majka közzétette a borsodiság himnuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű játékot, ami a rajongók szerint a valaha készült egyik legjobb szerepjáték az űropera világában.","shortLead":"3200 forint helyett mindössze 1100 forintért kínálja a Google Play a Star Wars: Knights of the Old Republic nevű...","id":"20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9e86326-5de1-4f67-816d-d08542b8b05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f03bd1-23b1-40aa-ac9b-9a7b662d86b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_android_star_wars_kotor_csillagok_haboruja_rpg_androidos_jatek","timestamp":"2018. november. 25. 20:33","title":"Most érdemes letölteni: nagyon leárazták az egyik legjobb Star Wars-játékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem fogynak olyan jól az idei iPhone-ok, mint ahogyan arra az Apple számított. Új értékesítési stratégiát kell tehát keresnie.","shortLead":"Nem fogynak olyan jól az idei iPhone-ok, mint ahogyan arra az Apple számított. Új értékesítési stratégiát kell tehát...","id":"20181125_apple_iphone_xr_olcson_arcsokkentes_japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35552381-f37f-4309-918f-cbc08fa6c83c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181125_apple_iphone_xr_olcson_arcsokkentes_japanban","timestamp":"2018. november. 25. 14:03","title":"Bárcsak nálunk is megtenné azt az Apple, amit Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee41144-4c90-4788-b9c9-77ce6e6677b3","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Így is lehet - a távolról jött, hányatott sorsú emberek gasztronómiájának megismertetésében, befogadásában kezdeményező szerepet játszanak a spanyol séfek.



","shortLead":"Így is lehet - a távolról jött, hányatott sorsú emberek gasztronómiájának megismertetésében, befogadásában kezdeményező...","id":"20181124_Fogadj_be_egy_etelt__recept","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee41144-4c90-4788-b9c9-77ce6e6677b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f3599a-115d-4d81-9428-e5044e597e93","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Fogadj_be_egy_etelt__recept","timestamp":"2018. november. 25. 08:53","title":"Fogadj be egy ételt – recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]