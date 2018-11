Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23bca539-b921-4fb4-b59d-2c76d3fe4d94","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ricky Jay lenyűgöző kártyatrükkjeivel mindenkit elkápráztatott, és elég valószínű, hogy ön több filmben is látta.","shortLead":"Ricky Jay lenyűgöző kártyatrükkjeivel mindenkit elkápráztatott, és elég valószínű, hogy ön több filmben is látta.","id":"20181126_Meghalt_a_legnagyobb_buvesz_akit_on_is_lathatott_a_vasznon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23bca539-b921-4fb4-b59d-2c76d3fe4d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0756f63-d9da-4652-90e1-73f3578e5ac2","keywords":null,"link":"/kultura/20181126_Meghalt_a_legnagyobb_buvesz_akit_on_is_lathatott_a_vasznon","timestamp":"2018. november. 26. 11:07","title":"Meghalt a legnagyobb bűvész, aki a kollégáit is lenyűgözte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490de8c3-be5d-479a-952c-503d5f646b1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vasárnap estig ezer repülőjáratot töröltek.","shortLead":"Vasárnap estig ezer repülőjáratot töröltek.","id":"20181126_Az_amerikai_Kozepnyugaton_mar_rendkivuli_allapotot_kellett_elrendelni_a_ho_miatt__fotok_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=490de8c3-be5d-479a-952c-503d5f646b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3a4853-e9a1-4b64-a004-dbec619d50f7","keywords":null,"link":"/vilag/20181126_Az_amerikai_Kozepnyugaton_mar_rendkivuli_allapotot_kellett_elrendelni_a_ho_miatt__fotok_video","timestamp":"2018. november. 26. 05:23","title":"Az amerikai Középnyugaton már rendkívüli állapotot kellett elrendelni a hó miatt - fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d576c1c-8a06-427a-923f-c0728d799c96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pénteken csak egy figyelmeztető üzenettel találkozhattak azok, akik szerették volna elérni az Ügyfélkaput. 