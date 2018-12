Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy éven belül indulhat az érdemi munka.","shortLead":"Egy éven belül indulhat az érdemi munka.","id":"20181211_Az_oroszok_szerint_egy_even_belul_mar_epulhet_Paks_II","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ee35716-acbe-41d3-9a28-2c5b0e9cf3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdfde4f-6935-4df0-979a-ba1c4ce6eeaa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Az_oroszok_szerint_egy_even_belul_mar_epulhet_Paks_II","timestamp":"2018. december. 11. 20:36","title":"Az oroszok nem számolnak Paks II. további csúszásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd06247d-35ae-408c-8c83-8a20525f05af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Méltó módon ünnepli a Doom 25. születésnapját a játék egyik szellemi atyja, John Romero.","shortLead":"Méltó módon ünnepli a Doom 25. születésnapját a játék egyik szellemi atyja, John Romero.","id":"20181211_john_romero_doom_sigil_ingyenes_kiegeszito_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd06247d-35ae-408c-8c83-8a20525f05af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e20c50-48d4-406c-a934-ccb0e15fb281","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_john_romero_doom_sigil_ingyenes_kiegeszito_letoltes","timestamp":"2018. december. 11. 19:03","title":"25 év után 18 új pálya jön a Doomhoz, ráadásul ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyikük nem élte túl az ütközést, a másik állat viszont a baleset után a bozótba húzódott vissza, ahonnan másnapra eltűnt.","shortLead":"Egyikük nem élte túl az ütközést, a másik állat viszont a baleset után a bozótba húzódott vissza, ahonnan másnapra...","id":"20181211_Ket_nap_alatt_ket_medvet_is_elgazoltak_az_erdelyi_utakon__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f885f2b4-d468-4985-8e3e-edadc01a5366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad774039-3aac-4141-8017-cb77b544339a","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Ket_nap_alatt_ket_medvet_is_elgazoltak_az_erdelyi_utakon__video","timestamp":"2018. december. 11. 11:45","title":"Két nap alatt két medvét is elgázoltak az erdélyi utakon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Néppárti listavezető, Manfred Weber egyértelművé tette, hogyan kell értelmezni a Sargentini-jelentésre leadott voksát.","shortLead":"A Néppárti listavezető, Manfred Weber egyértelművé tette, hogyan kell értelmezni a Sargentini-jelentésre leadott voksát.","id":"20181211_Weber_Nem_Orban_Magyarorszag_ellen_szavaztam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0125cd-1a4b-443a-ad2b-ee28f1db457c","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Weber_Nem_Orban_Magyarorszag_ellen_szavaztam","timestamp":"2018. december. 11. 18:03","title":"Weber: \"Nem Orbán, Magyarország ellen szavaztam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság elnöke nem akar már tárgyalni az ügyről.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke nem akar már tárgyalni az ügyről.","id":"20181211_Juncker_a_Brexitrol_nem_lesz_jobb_megoldas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fc9a35e-c366-4469-bc46-59d87e462137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14eafc-5b8b-493c-b501-93803b28139a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Juncker_a_Brexitrol_nem_lesz_jobb_megoldas","timestamp":"2018. december. 11. 14:44","title":"Juncker a Brexitről: Nem lesz jobb megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88841489-ea23-4e9f-9a9e-b9e934c01305","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kísérletek zajlanak mostanság az Nvidiánál: a mesterséges intelligenciát használva egy új számítógépes grafikán dolgoznak, amely már nagyon közel áll a valósághoz.","shortLead":"Érdekes kísérletek zajlanak mostanság az Nvidiánál: a mesterséges intelligenciát használva egy új számítógépes grafikán...","id":"20181211_nvidia_titan_videokartya_mesterseges_intelligencia_szamitoges_grafika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88841489-ea23-4e9f-9a9e-b9e934c01305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"145d428c-7833-4a51-8391-f841a17791fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_nvidia_titan_videokartya_mesterseges_intelligencia_szamitoges_grafika","timestamp":"2018. december. 11. 12:03","title":"Olyan utcákat rajzol az Nvidia új programja, hogy azt hiszi, a valóságot látja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9ce68-99ea-4537-afcd-a24e19b6c59e","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A szülők látják a munkahelyükön, hogy milyen munkavállalói készségekre van szükség, az iskolában pedig azt, hogy mindezt az oktatás nem adja meg. Egy fővárosi iskolában a tanárok és szülők megmutatják, hogyan kell ezt csinálni: ez lett a Közbigyó, amelyhez nem kell se pénz, se tanterv, se tankerületi engedély, mégis működik.","shortLead":"A szülők látják a munkahelyükön, hogy milyen munkavállalói készségekre van szükség, az iskolában pedig azt...","id":"20181211_a_gyerekeink_most_jarnak_iskolaba_kozbigyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9ce68-99ea-4537-afcd-a24e19b6c59e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf0f1a3-7999-4699-9f59-5c8b63bd8c7f","keywords":null,"link":"/elet/20181211_a_gyerekeink_most_jarnak_iskolaba_kozbigyo","timestamp":"2018. december. 11. 11:35","title":"„A gyerekeink most járnak iskolába – mentsük, ami menthető”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f07b82d9-e04a-4a32-8294-3f26e72c51cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az autógyár németországi kampánya olyan előfizetői rendszert ajánl, melyet a Netflixhez hasonlítanak. ","shortLead":"Az autógyár németországi kampánya olyan előfizetői rendszert ajánl, melyet a Netflixhez hasonlítanak. ","id":"20181211_Ne_vedd_meg_ezt_az_autot_szol_a_Volvo_uj_hirdetese_es_komolyan_is_gondoljak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f07b82d9-e04a-4a32-8294-3f26e72c51cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e622ed2-d9ac-4f88-a7ef-55edac410359","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_Ne_vedd_meg_ezt_az_autot_szol_a_Volvo_uj_hirdetese_es_komolyan_is_gondoljak","timestamp":"2018. december. 11. 11:15","title":"\"Ne vedd meg ezt az autót\", szól a Volvo új hirdetése, és komolyan is gondolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]