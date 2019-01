Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55799686-d3aa-4b23-b4f5-bdc6949c5d34","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több tucat embert károsítottak meg csalók, most az ellen a férfi ellen emelt vádat az ügyészség, akinek a nevén a bankszámla volt.","shortLead":"Több tucat embert károsítottak meg csalók, most az ellen a férfi ellen emelt vádat az ügyészség, akinek a nevén...","id":"20190103_Egy_huszezresert_nyitott_szamlat_csaloknak_akar_nyolc_evre_is_itelhetik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55799686-d3aa-4b23-b4f5-bdc6949c5d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829447c4-ace2-4919-ad18-74ef575dbb49","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Egy_huszezresert_nyitott_szamlat_csaloknak_akar_nyolc_evre_is_itelhetik","timestamp":"2019. január. 03. 11:03","title":"Egy húszezresért nyitott számlát csalóknak, akár nyolc évre is ítélhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eab608d-73f2-4288-a01e-43dff0a48f76","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sorozatfüggőségünkhöz tálcán kínálták tavaly is a gyártók a legjobb ledarálnivalókat. 2018 volt az első év, amikor az Egyesült Államokban az online streaming-szolgáltatók már több sorozatot mutattak be az országos és kábelcsatornákhoz képest.\r

","shortLead":"Sorozatfüggőségünkhöz tálcán kínálták tavaly is a gyártók a legjobb ledarálnivalókat. 2018 volt az első év, amikor...","id":"20190104_Sorozatdomping_hivatalosan_is_lealdozott_a_tevecsatornaknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eab608d-73f2-4288-a01e-43dff0a48f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8cd238-49f4-4eda-96ae-3a84354b0655","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Sorozatdomping_hivatalosan_is_lealdozott_a_tevecsatornaknak","timestamp":"2019. január. 04. 11:34","title":"Sorozatdömping: leáldozott a tévécsatornáknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az északnyugati megyékben 5 centit meghaladó mennyiség jöhet. ","shortLead":"Az északnyugati megyékben 5 centit meghaladó mennyiség jöhet. ","id":"20190104_Ket_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki_a_havazas_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4dbc634-9256-4f91-9036-a0b732afb18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06799816-faea-498b-b0c2-45a57a129335","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Ket_megyere_is_figyelmeztetest_adtak_ki_a_havazas_miatt","timestamp":"2019. január. 04. 08:08","title":"Két megyére is figyelmeztetést adtak ki a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túlzás, hogy már csak hetei lennének hátra. ","shortLead":"Túlzás, hogy már csak hetei lennének hátra. ","id":"20190103_Olivia_NewtonJohn_rak_daganat_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae054e2f-2509-44e5-864a-5357b8002dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc2ce6f-0daf-434f-a85e-f6e40944b175","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Olivia_NewtonJohn_rak_daganat_betegseg","timestamp":"2019. január. 03. 11:44","title":"Olivia Newton-John reagált a haldoklásáról szóló hírekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fd2d61-1288-4283-9c13-9fb84acffd77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő év elején azt ígérte, decemberben minden felmerült kérdésre válaszol. Ez azonban nem így lett.","shortLead":"A kormányfő év elején azt ígérte, decemberben minden felmerült kérdésre válaszol. Ez azonban nem így lett.","id":"20190102_Semmi_nem_lett_Orban_nagy_sajtotajekoztatos_igeretebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2fd2d61-1288-4283-9c13-9fb84acffd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3a0c42-c754-439d-9fae-4eda252e66c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Semmi_nem_lett_Orban_nagy_sajtotajekoztatos_igeretebol","timestamp":"2019. január. 02. 20:07","title":"Semmi nem lett Orbán nagy sajtótájékoztatós ígéretéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Éves szinten 42 ezer forinttal, ami havi szinten 3500 forintos emelést jelent.","shortLead":"Éves szinten 42 ezer forinttal, ami havi szinten 3500 forintos emelést jelent.","id":"20190104_Parezer_forinttal_emelik_a_nyugdijakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da5c6688-f7d4-4ecd-9aaf-d183683391f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190104_Parezer_forinttal_emelik_a_nyugdijakat","timestamp":"2019. január. 04. 11:52","title":"Pár ezer forinttal emelik a nyugdíjakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ráadásul jönnek-mennek a frontok.","shortLead":"Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ráadásul jönnek-mennek a frontok.","id":"20190102_Bekemenyit_a_tel_kiados_havazas_hofuvas_is_johet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71775891-c821-498f-affe-f1017eae5413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb148a6-9395-4016-995a-ce82304ee6fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Bekemenyit_a_tel_kiados_havazas_hofuvas_is_johet","timestamp":"2019. január. 02. 16:32","title":"Bekeményít a tél, kiadós havazás, hófúvás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"Nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására, csak bizonyos idő után vonulunk ki Szíriából\" – jelentette ki az amerikai elnök újságíróknak a Fehér Házban.","shortLead":"\"Nincs menetrend és nincs határidő az amerikai katonák kivonására, csak bizonyos idő után vonulunk ki Szíriából\" –...","id":"20190103_donald_trump_amerikai_elnok_sziria_amerikai_kivonulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e46f92-7b23-4467-8529-4597005cfaca","keywords":null,"link":"/vilag/20190103_donald_trump_amerikai_elnok_sziria_amerikai_kivonulas","timestamp":"2019. január. 03. 05:24","title":"Trump most megint mást mondott a szíriai kivonulásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]