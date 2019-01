Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69dc723f-0067-408f-8426-c2e0d0fc95aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ismét a teniszszövetséget hibáztatják több dologért is, mint mondják, valóban jó ajánlatot kaptak tőlük, de korábban sem a pénzzel volt problémájuk.","shortLead":"Ismét a teniszszövetséget hibáztatják több dologért is, mint mondják, valóban jó ajánlatot kaptak tőlük, de korábban...","id":"20190112_Babos_es_Fucsovics_is_lemondta_a_Fed_es_Daviskupaban_valo_szerepleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69dc723f-0067-408f-8426-c2e0d0fc95aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61038016-8379-4ab4-88d8-2a64b464d9c8","keywords":null,"link":"/sport/20190112_Babos_es_Fucsovics_is_lemondta_a_Fed_es_Daviskupaban_valo_szerepleset","timestamp":"2019. január. 12. 11:55","title":"Babos és Fucsovics is nemet mondott a Fed- és Davis-kupa szereplésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f58579f-9a33-47e3-a783-4d7fda0b0977","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A feudális diktatúrát felháborítja, hogy egyesek \"engedetlenségre bujtják fel\" a szaúdi nőket.","shortLead":"A feudális diktatúrát felháborítja, hogy egyesek \"engedetlenségre bujtják fel\" a szaúdi nőket.","id":"20190113_A_kanadai_kulugyminiszter_fogadt_a_menekulo_szaudi_lanyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f58579f-9a33-47e3-a783-4d7fda0b0977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ca75a1-5f33-4bce-ba0b-824b46b62fb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190113_A_kanadai_kulugyminiszter_fogadt_a_menekulo_szaudi_lanyt","timestamp":"2019. január. 13. 13:09","title":"A kanadai külügyminiszter fogadta a menekülő szaúdi lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Peter Knoll elmondása szerint a Gundel Étterem és a miniszterelnöki menza somlóija közötti tízszeres árkülönbséget a helyszín, a séf, az alapanyagok és az ételek elkészítésének, tálalásénak különbsége adja. Azt is mondta, hogy Orbán semmilyen befolyással nem volt sem az árképzésre, sem a kínálatra. ","shortLead":"Peter Knoll elmondása szerint a Gundel Étterem és a miniszterelnöki menza somlóija közötti tízszeres árkülönbséget...","id":"20190114_Megmagyarazta_a_Gundel_ugyvezetoje_miert_olcso_Orban_menzaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef92524b-c7f2-4227-969b-b2a3de55e949","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Megmagyarazta_a_Gundel_ugyvezetoje_miert_olcso_Orban_menzaja","timestamp":"2019. január. 14. 06:55","title":"Megmagyarázta a Gundel ügyvezetője, miért olcsó Orbán menzája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbe2156-8dea-4085-b7af-2e68d3adbe95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legújabb Siri-kihívás abból áll, hogy meg kell kérdezni az iPhone digitális személy asszisztensétől, mennyi az egytrillió a tízediken. Utána pedig a válaszra valami zenét kell produkálni. ","shortLead":"A legújabb Siri-kihívás abból áll, hogy meg kell kérdezni az iPhone digitális személy asszisztensétől, mennyi...","id":"20190113_Ilyen_mulatsagos_amikor_a_zeneszek_megkerdezik_a_mesterseges_intelligenciat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cbe2156-8dea-4085-b7af-2e68d3adbe95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"288def33-b430-45ab-8334-e2664da4a65f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_Ilyen_mulatsagos_amikor_a_zeneszek_megkerdezik_a_mesterseges_intelligenciat","timestamp":"2019. január. 13. 16:13","title":"Ilyen (mulatságos), amikor a zenészek megkérdezik a mesterséges intelligenciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d64259-577a-421d-b43f-3eab7c6945fa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miskolc-Kazincbarcika vonalon és Salgótarján környékén egészségtelen a levegő, Putnokon veszélyes, de Eger, Nyíregyháza és Szolnok térségében sem jó a helyzet.","shortLead":"A Miskolc-Kazincbarcika vonalon és Salgótarján környékén egészségtelen a levegő, Putnokon veszélyes, de Eger...","id":"20190112_Tovabbra_is_borzaszto_a_levego_minosege_EszakMagyarorszagon_tobb_helyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d64259-577a-421d-b43f-3eab7c6945fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169c2df7-ce17-4ae4-b91c-dd1359546418","keywords":null,"link":"/itthon/20190112_Tovabbra_is_borzaszto_a_levego_minosege_EszakMagyarorszagon_tobb_helyen","timestamp":"2019. január. 12. 13:30","title":"Továbbra is borzasztó a levegő minősége Észak-Magyarországon több helyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533f1842-6c26-4af0-a48e-93ae15e6645f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csapatban ment, de ő haladt elől, és az ő csomagja volt a legnehezebb.","shortLead":"Csapatban ment, de ő haladt elől, és az ő csomagja volt a legnehezebb.","id":"20190112_Minden_perc_megerte__hazatert_a_Delisarkrol_Rakonczay_Gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=533f1842-6c26-4af0-a48e-93ae15e6645f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"734d4e1a-7bdd-451d-a2c5-a04d58fbf52b","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Minden_perc_megerte__hazatert_a_Delisarkrol_Rakonczay_Gabor","timestamp":"2019. január. 12. 19:31","title":"„Minden perc megérte” – hazatért a Déli-sarkról Rakonczay Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadó a tett után még egy ideig szaladgált a színpadon ,és a mikrofonba kiabált, mire lefogták. ","shortLead":"A támadó a tett után még egy ideig szaladgált a színpadon ,és a mikrofonba kiabált, mire lefogták. ","id":"20190114_Megmutottek_de_eletveszelyes_allapotban_van_a_szinpadon_megkeselt_gdanski_polgarmester__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543b9866-5951-4f51-a3ca-2b3d1d33ff64","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Megmutottek_de_eletveszelyes_allapotban_van_a_szinpadon_megkeselt_gdanski_polgarmester__video","timestamp":"2019. január. 14. 06:02","title":"Megműtötték, de életveszélyes állapotban van a színpadon megkéselt gdanski polgármester – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96383806-61a9-41b5-8334-fb2739411952","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videós tartalmakat ingyen streamelő szolgáltatásokból eddig sem volt hiány, most azonban új szereplő csatlakozott hozzájuk az IMDb képében.","shortLead":"A videós tartalmakat ingyen streamelő szolgáltatásokból eddig sem volt hiány, most azonban új szereplő csatlakozott...","id":"20190114_amazon_imdb_freedive_ingyen_filmek_sorozatok_filmnezes_online_teljes_filmek_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96383806-61a9-41b5-8334-fb2739411952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344e1cb0-9790-4aa3-bc4d-657737046cee","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_amazon_imdb_freedive_ingyen_filmek_sorozatok_filmnezes_online_teljes_filmek_ingyen","timestamp":"2019. január. 14. 08:03","title":"Új oldal indult, ahol ingyen lehet filmeket, sorozatokat nézni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]