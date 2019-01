Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"765b8900-ab8f-4053-87e3-5fddfcc41792","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tatabányán tartották az egyik legnagyobb vidéki tüntetést, a parlamenti ellenzék minden pártja és a szakszervezetek vezetői is ott voltak.","shortLead":"Tatabányán tartották az egyik legnagyobb vidéki tüntetést, a parlamenti ellenzék minden pártja és a szakszervezetek...","id":"20190119_Ki_akarja_kimosni_Bayer_Zsolt_szajat__osszeallt_az_ellenzek_es_a_szakszervezetek_tatabanyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=765b8900-ab8f-4053-87e3-5fddfcc41792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf065a53-e97e-461c-8fba-ec516e4132ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Ki_akarja_kimosni_Bayer_Zsolt_szajat__osszeallt_az_ellenzek_es_a_szakszervezetek_tatabanyan","timestamp":"2019. január. 19. 17:41","title":"\"Ki akarja kimosni Bayer Zsolt száját?\" - összeállt az ellenzék és a szakszervezetek Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c47794-d086-4343-8192-3eea0cd43072","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Újpest korábbi csatárzsenijét a Fradi egykori kiválósága, Ebedli Zoltán látogatja rendszeresen. De édességet már nem visz Törőnek.","shortLead":"Az Újpest korábbi csatárzsenijét a Fradi egykori kiválósága, Ebedli Zoltán látogatja rendszeresen. De édességet már nem...","id":"20190120_Vitaja_volt_Torocsik_Andrasnak_a_korhazban_mert_szobatarsa_nem_szereti_a_focit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32c47794-d086-4343-8192-3eea0cd43072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1f3922-bd7b-4561-a43b-f1360dbed498","keywords":null,"link":"/sport/20190120_Vitaja_volt_Torocsik_Andrasnak_a_korhazban_mert_szobatarsa_nem_szereti_a_focit","timestamp":"2019. január. 20. 10:08","title":"Vitája volt Törőcsik Andrásnak a kórházban, mert szobatársa nem szereti a focit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fe079e-b77b-4932-ada2-ec855213325f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország több részén 12 óra alatt öt centinél is több hó eshet.","shortLead":"Az ország több részén 12 óra alatt öt centinél is több hó eshet.","id":"20190119_Ujra_jon_a_nagy_havazas_hat_megyere_adjak_ki_a_figyelmeztetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74fe079e-b77b-4932-ada2-ec855213325f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c361f16-924c-4d51-b9df-9add9f6ebf1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Ujra_jon_a_nagy_havazas_hat_megyere_adjak_ki_a_figyelmeztetest","timestamp":"2019. január. 19. 17:16","title":"Újra jön a nagy havazás, hat megyére adják ki a figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222ede3a-0228-4037-a873-286388b2a994","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szociális intézményként működő kastélyok, kúriák szabadulhatnak fel a közeljövőben a fogyatékkal élőket gondozó intézmények kiürítése nyomán. A gondozottak érdekeinél a jelek szerint fontosabbak az anyagi szempontok.","shortLead":"Szociális intézményként működő kastélyok, kúriák szabadulhatnak fel a közeljövőben a fogyatékkal élőket gondozó...","id":"201903__fogyatekkal_elok__kastelylenyulasok__koltoztetes__a_varos_peremen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=222ede3a-0228-4037-a873-286388b2a994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10ba73f1-aa20-4545-b503-a46ed196d49e","keywords":null,"link":"/itthon/201903__fogyatekkal_elok__kastelylenyulasok__koltoztetes__a_varos_peremen","timestamp":"2019. január. 20. 10:00","title":"A város peremén: indul a lelketlen kastélymutyi? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d810b675-a0b7-47fc-aa63-e2646e454ff4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A családi drámának a rendőrség vetett véget.","shortLead":"A családi drámának a rendőrség vetett véget.","id":"20190120_Ratamadt_a_sajat_csaladjara_es_megolte_a_kisbabajukat_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d810b675-a0b7-47fc-aa63-e2646e454ff4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98acba27-1c4f-4eb6-9cab-36db0b7e5bc4","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Ratamadt_a_sajat_csaladjara_es_megolte_a_kisbabajukat_is","timestamp":"2019. január. 20. 21:24","title":"Rátámadt a saját családjára, és megölte a kisbabájukat is az oregoni férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac977fd-45c7-4572-8858-e633a687d06e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem harmadát elpusztította egy hőhullám két nap alatt a pápaszemes repülőkutyák ausztráliai populációjának – jelentette a BBC.","shortLead":"Majdnem harmadát elpusztította egy hőhullám két nap alatt a pápaszemes repülőkutyák ausztráliai populációjának –...","id":"20190121_papaszemes_repulokutya_ausztralia_hohullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ac977fd-45c7-4572-8858-e633a687d06e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa43da0e-5021-47a7-95cf-9cd3466a32e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_papaszemes_repulokutya_ausztralia_hohullam","timestamp":"2019. január. 21. 00:03","title":"Sokkoló: olyan meleg volt két napon át, hogy belehalt egy állatfaj jelentős része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76cf0d94-99da-4544-a543-4cdb7e5ec90c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ez igazán megható. ","shortLead":"Ez igazán megható. ","id":"20190119_Serena_Williams_megvigasztalta_legyozott_es_konnyezo_ellenfelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76cf0d94-99da-4544-a543-4cdb7e5ec90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a5b1b4-7ffc-4ca6-9e80-2906ec317941","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Serena_Williams_megvigasztalta_legyozott_es_konnyezo_ellenfelet","timestamp":"2019. január. 19. 10:10","title":"Serena Williams megvigasztalta legyőzött és könnyező ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az éllovas FC Liverpool otthon 4-3-ra győzte le a Crystal Palace együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának szombati játéknapján.","shortLead":"Az éllovas FC Liverpool otthon 4-3-ra győzte le a Crystal Palace együttesét az angol labdarúgó-bajnokság 23...","id":"20190119_Het_gol_Liverpoolban_ebbol_a_hazaiak_harmat_kaptak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12c11a20-02b7-4e7d-83cc-6bcd9966fb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e5f94d-0fd0-419a-b1ce-b83d16e78d29","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Het_gol_Liverpoolban_ebbol_a_hazaiak_harmat_kaptak","timestamp":"2019. január. 19. 18:36","title":"Hét gól Liverpoolban, ebből a hazaiak hármat kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]