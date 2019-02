Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7603cbe2-cf18-40e6-9aa3-00228403075d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök tömegén meglátszik a hamburgerkúra, de a gének vele vannak.","shortLead":"Az elnök tömegén meglátszik a hamburgerkúra, de a gének vele vannak.","id":"20190215_Trump_egeszseges_csak_kisse_dagadt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7603cbe2-cf18-40e6-9aa3-00228403075d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fe268f-0d43-49f7-8313-4cc90653acb7","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Trump_egeszseges_csak_kisse_dagadt","timestamp":"2019. február. 15. 07:04","title":"Trump egészséges, csak kissé dagadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9bbc58-32ef-4766-b734-072d921e3665","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tűnik simának Mike Pompeo amerikai külügyminiszter közép-európai körútja. 