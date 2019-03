Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8babf9c2-194f-4acc-98e6-2ef41c68d09c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elmagyarázta az MNB, hogyan kell értelmezni a jóléti alap létrehozásának tervét.","shortLead":"Elmagyarázta az MNB, hogyan kell értelmezni a jóléti alap létrehozásának tervét.","id":"20190307_Eltunnenek_a_nyugdijpenztarak_a_mostani_formajukban_ha_valora_valna_az_MNB_terve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8babf9c2-194f-4acc-98e6-2ef41c68d09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed5f4412-ccab-438f-ae3d-568d4aec3caa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Eltunnenek_a_nyugdijpenztarak_a_mostani_formajukban_ha_valora_valna_az_MNB_terve","timestamp":"2019. március. 07. 15:24","title":"Eltűnnének a nyugdíjpénztárak a mostani formájukban, ha valóra válna az MNB terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elektromos cigarettát szívóknál gyakoribbak a szívbetegségek, mint az eszközt nem használók körében egy, az Egyesült Államokban készült nagyméretű kutatás szerint. A tanulmányról csütörtökön közzétett ismertetés szerint a kutatók ugyanakkor nem állapítottak meg ok-okozati összefüggést az elektromos cigaretta és a szívbetegségek gyakoribb előfordulása között.","shortLead":"Az elektromos cigarettát szívóknál gyakoribbak a szívbetegségek, mint az eszközt nem használók körében egy, az Egyesült...","id":"20190307_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivbetegsek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18907bd4-0004-422f-a623-75ca4fa7eb5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_elektromos_cigaretta_e_cigi_dohanyzas_szivbetegsek","timestamp":"2019. március. 07. 19:33","title":"Gyakoribbak a szívbetegségek azoknál, akik elektromos cigit szívnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f9a285-a12c-44e6-9202-1bcdef75fe24","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Megteheti majd az új Közlekedési Múzeumban, amely a magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből épülhet meg. Igaz, a legjobb esetben is csak öt év múlva adják át.","shortLead":"Megteheti majd az új Közlekedési Múzeumban, amely a magyar ipari építészet és az amerikai sztárépítészet frigyéből...","id":"20190306_Latott_mar_alulrol_vonatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8f9a285-a12c-44e6-9202-1bcdef75fe24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8d0d517-761c-4b91-bca6-e95c3ff67fde","keywords":null,"link":"/elet/20190306_Latott_mar_alulrol_vonatot","timestamp":"2019. március. 06. 10:56","title":"Látott már alulról vonatot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bd92a8-0b4d-493d-9719-39ed69ba5f07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keresztény értékek védelme továbbra is fontosabb a pártfegyelemnél, írta a hvg.hu-nak a Fidesz arra, hogy a plakátkampány leállításával nem ment-e szembe a párt a korábbi megnyilatkozásaival. Hogy a CEU maradását biztosítják-e vagy sem Budapesten, arról a párt nem beszélt.\r

