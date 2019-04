Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"45 óra alatt költözik át az Atatürk repülőtérről az új isztambuli légikikötőbe a Turkish Airlines. A 11 milliárd dollárba került repülőtérre óránként több mint ezer tonnányi felszerelést visz át a legnagyobb török légitársaság, a logisztikai akció szombat éjfélre fejeződik be.","shortLead":"45 óra alatt költözik át az Atatürk repülőtérről az új isztambuli légikikötőbe a Turkish Airlines. A 11 milliárd...","id":"20190406_45_ora_alatt_koltozik_at_a_Turkish_Airlines_az_uj_isztambuli_repuloterre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65637c6e-1ecd-4574-a1c4-67a16bbf4338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ede6727-b41d-4c60-bbf0-933946b0a340","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190406_45_ora_alatt_koltozik_at_a_Turkish_Airlines_az_uj_isztambuli_repuloterre","timestamp":"2019. április. 06. 18:31","title":"45 óra alatt költözik át a Turkish Airlines az új isztambuli repülőtérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf438ae7-9483-4ed5-9582-a05acefd5888","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Évente átlagosan nyolc gyermek veszíti életét közúti balesetben Ausztriában, és több mint 300 gyermek sérül meg.","shortLead":"Évente átlagosan nyolc gyermek veszíti életét közúti balesetben Ausztriában, és több mint 300 gyermek sérül meg.","id":"20190405_baleset_gazolas_gyermek_autos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf438ae7-9483-4ed5-9582-a05acefd5888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa705e8b-380f-4883-ba7a-52202120f15c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190405_baleset_gazolas_gyermek_autos","timestamp":"2019. április. 05. 12:12","title":"Dupla büntetést kaphat, aki gyereket üt el Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04781e69-05dc-47cb-9623-fa07fff97ddc","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Erre még nem volt példa Magyarországon: Michelangelo-kiállítás nyílt a Szépművészeti Múzeumban. A reneszánsz mester kora legnagyobb rajzolója is volt, művészete középpontjában pedig a férfiakt állt. A tárlat bemutatja egy géniusz születését, leszámol néhány népszerű tévhittel, miközben érzékletesen kifejti azt is, hogyan hatottak egymásra a kortársaival – és miért lehet izgalmas összehasonlítani őket.","shortLead":"Erre még nem volt példa Magyarországon: Michelangelo-kiállítás nyílt a Szépművészeti Múzeumban. A reneszánsz mester...","id":"20190405_Michelangelo_A_test_diadala_Szepmuveszeti_Muzeum_reneszansz_manierizmus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04781e69-05dc-47cb-9623-fa07fff97ddc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"273f023a-aad4-4155-bf13-954b7e7fa23d","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Michelangelo_A_test_diadala_Szepmuveszeti_Muzeum_reneszansz_manierizmus","timestamp":"2019. április. 05. 19:50","title":"A mogorva zseni, akit az irigyei is buzgón másoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Egy szigligeti polgár szerint sérti az ő tulajdonhoz és vállalkozáshoz fűződő alkotmányos jogát, hogy a telkén nem építhet állattartást szolgáló épületet, de az Alkotmánybíróság elutasította az ügyet tárgyaló bíró kezdeményezését.","shortLead":"Egy szigligeti polgár szerint sérti az ő tulajdonhoz és vállalkozáshoz fűződő alkotmányos jogát, hogy a telkén nem...","id":"20190405_Belefer_az_Alaptorvenybe_a_Balatonparti_epiteskorlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f16198-2a77-4e12-8c85-e2411af7699a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Belefer_az_Alaptorvenybe_a_Balatonparti_epiteskorlatozas","timestamp":"2019. április. 05. 13:33","title":"Belefér az Alaptörvénybe a Balaton-parti építéskorlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fortnite napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, így természetes, hogy ellenzői is akadnak. Ilyen például a brit királyi család egy tagja is.","shortLead":"A Fortnite napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, így természetes, hogy ellenzői is akadnak. Ilyen például a brit...","id":"20190405_harry_herceg_fortnite_kozossegi_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09df0ecf-ae8f-43eb-b471-860440288914","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_harry_herceg_fortnite_kozossegi_media","timestamp":"2019. április. 05. 14:33","title":"Harry herceg szerint a nagysikerű Fortnite veszélyes, és be kellene tiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc586392-d19a-4ebb-8b85-e05b7a725546","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az óceánokban lévő műanyagszemét éves szinten 2,5 milliárd dollár (714 milliárd forint) veszteséget jelent a világ számára a károsodott vagy elvesztett erőforrások révén.","shortLead":"Az óceánokban lévő műanyagszemét éves szinten 2,5 milliárd dollár (714 milliárd forint) veszteséget jelent a világ...","id":"20190406_muanyagszemet_az_oceanokban_gazdasagi_kar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc586392-d19a-4ebb-8b85-e05b7a725546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e3a44b-fa2a-4e68-94be-d8a9d18abbbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190406_muanyagszemet_az_oceanokban_gazdasagi_kar","timestamp":"2019. április. 06. 12:03","title":"Évente 714 000 000 000 forintunk bánja, hogy ömlik a műanyagszemét az óceánokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"364c061f-7bef-4f46-87bd-be1639a11020","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy összejátszott a három nagy autóipari cég.","shortLead":"Az Európai Bizottság azt állapította meg, hogy összejátszott a három nagy autóipari cég.","id":"20190405_Sulyos_birsaggal_fenyegette_meg_Brusszel_a_BMWt_a_VWt_es_a_Daimlert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=364c061f-7bef-4f46-87bd-be1639a11020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb95d1f2-44f4-4ed0-8f9a-b8d96f99dde6","keywords":null,"link":"/kkv/20190405_Sulyos_birsaggal_fenyegette_meg_Brusszel_a_BMWt_a_VWt_es_a_Daimlert","timestamp":"2019. április. 05. 16:15","title":"Évekig összejátszottak a vezető német autógyártók, hogy tovább szennyezhessék a levegőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32416a1e-ec0a-4dbf-8f51-97fc8551379b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába küldték el az orvosok, nem adta fel. ","shortLead":"Hiába küldték el az orvosok, nem adta fel. ","id":"20190405_Korhaz_kiscsibe_hateves_kisfiu_bicikli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32416a1e-ec0a-4dbf-8f51-97fc8551379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"213aa226-f03c-4331-8f97-da32e1cfc877","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Korhaz_kiscsibe_hateves_kisfiu_bicikli","timestamp":"2019. április. 05. 12:58","title":"Kórházba rohant a kiscsibével a hatéves kisfiú, mert véletlenül elütötte biciklivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]