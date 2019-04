Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy kiszivárogtatott dokumentumból az derül ki, hogy a tagországok egyike sem utasítja el a kilépés elhalasztását.","shortLead":"Egy kiszivárogtatott dokumentumból az derül ki, hogy a tagországok egyike sem utasítja el a kilépés elhalasztását.","id":"20190409_Guardian_az_ev_vegeig_kaphat_haladekot_London_a_Brexitre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc078f3e-fc15-485f-8228-acd978409edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc192ed-4966-4346-8df0-3f1b2123715e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190409_Guardian_az_ev_vegeig_kaphat_haladekot_London_a_Brexitre","timestamp":"2019. április. 09. 15:59","title":"Guardian: Az év végéig kaphat haladékot London a Brexitre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járőri állások mintegy negyede betöltetlen Budapesten, főleg az alacsony fizetés miatt. ","shortLead":"A járőri állások mintegy negyede betöltetlen Budapesten, főleg az alacsony fizetés miatt. ","id":"20190408_Tobb_mint_300_jaror_hianyzik_Budapestrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d33ad90c-71da-40c9-894f-24ae5b9c9f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"538bdd9a-fcb5-473b-a581-95c288d3a09d","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Tobb_mint_300_jaror_hianyzik_Budapestrol","timestamp":"2019. április. 08. 11:48","title":"Több mint 300 járőr hiányzik Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-okban jó ideje megtalálható 3D Touch, vagyis a kijelzőt nyomásérzékennyé tévő funkció is helyet kap a legújabb Androidban. ","shortLead":"Az iPhone-okban jó ideje megtalálható 3D Touch, vagyis a kijelzőt nyomásérzékennyé tévő funkció is helyet kap...","id":"20190408_android_q_deep_touch_iphone_3d_touch_nyomaserzekeny_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d5073a-499e-47c7-a2e3-9785c4a53ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190408_android_q_deep_touch_iphone_3d_touch_nyomaserzekeny_kijelzo","timestamp":"2019. április. 08. 16:33","title":"Bekerül az iPhone-ok egyik legjobb funkciója az Androidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34cfd3e5-8b95-4448-9502-dbb9c54c88c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"George F. Hemingway tulajdonos eladta a Budapest Honvéd labdarúgócsapatát a Metalcom-csoporthoz tartozó Reditus Equity Zrt.-nek.","shortLead":"George F. Hemingway tulajdonos eladta a Budapest Honvéd labdarúgócsapatát a Metalcom-csoporthoz tartozó Reditus Equity...","id":"20190408_Hivatalos_eladtak_a_Budapest_Honved_focicsapatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34cfd3e5-8b95-4448-9502-dbb9c54c88c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb052ad-9084-4463-ab53-87f69c542f0a","keywords":null,"link":"/kkv/20190408_Hivatalos_eladtak_a_Budapest_Honved_focicsapatot","timestamp":"2019. április. 08. 09:22","title":"Hivatalos: eladták a Budapest Honvéd focicsapatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b79f8c-265e-4d82-b9dc-b41eb53e22be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két héten belül immár másodszor szivárog ki valami a Google berkeiből, ezúttal a Pixel-telefonok egyik olcsóbb változatáról.","shortLead":"Két héten belül immár másodszor szivárog ki valami a Google berkeiből, ezúttal a Pixel-telefonok egyik olcsóbb...","id":"20190409_google_pixel_3a_xl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50b79f8c-265e-4d82-b9dc-b41eb53e22be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a82cfa1-093a-4018-90f1-add0a7a3e850","keywords":null,"link":"/tudomany/20190409_google_pixel_3a_xl","timestamp":"2019. április. 09. 10:03","title":"Véletlenek egymás után? Már megint kikerült valami a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d9f65f-3166-4ea4-ada0-25e154ba09d3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Bombákat találtak egy környékbeli építkezésen, ezért szerda reggel nyolc órakor lezárják a BAH-csomópont környékét, megkezdődik a terület kiürítése. Az evakuáció végeztével – várhatóan a reggeli, délelőtti óráktól kezdődően – a csomóponton sem lehet majd áthaladni, a teljes zárást a robbanótestek hatástalanítása után oldják csak fel.","shortLead":"Bombákat találtak egy környékbeli építkezésen, ezért szerda reggel nyolc órakor lezárják a BAH-csomópont környékét...","id":"20190409_bah_csomopont_vilaghaborus_robbanotestek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5d9f65f-3166-4ea4-ada0-25e154ba09d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116c6004-8709-4904-ab44-9929ec10c2ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20190409_bah_csomopont_vilaghaborus_robbanotestek","timestamp":"2019. április. 09. 14:16","title":"Káosz készül szerda reggel Budán: lezárják, kiürítik a BAH-csomópont környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő azt mondta, az anyai ösztön győzött, ezért segített a lányának megpróbálni eltüntetni a holttestet. ","shortLead":"A nő azt mondta, az anyai ösztön győzött, ezért segített a lányának megpróbálni eltüntetni a holttestet. ","id":"20190408_Elmondta_az_edesanya_mit_csinaltak_a_Becsbol_hazahozott_feldarabolt_hottesttel_Jaszladanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faaff216-4711-49a9-8f2c-a09fbb05de23","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Elmondta_az_edesanya_mit_csinaltak_a_Becsbol_hazahozott_feldarabolt_hottesttel_Jaszladanyban","timestamp":"2019. április. 08. 06:26","title":"Elmondta az édesanya, mit csináltak a Bécsből hazahozott feldarabolt holttesttel Jászladányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a Magyar Hírlapnak adott interjújában arról is beszél, az e-jegyrendszer bevezetésének kudarca \"az én politikai felelősségem\", és hogy kivételesen nyugodt az őszi választás előtt. Karácsonynak megígérete, nem fog övön alul ütni. \r

\r

","shortLead":"A főpolgármester a Magyar Hírlapnak adott interjújában arról is beszél, az e-jegyrendszer bevezetésének kudarca \"az én...","id":"20190408_Tarlos_Istvan_Karacsony_Gergely_nem_tud_helyesen_irni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcccbb3-367d-4222-b8ac-c14b2f346e28","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Tarlos_Istvan_Karacsony_Gergely_nem_tud_helyesen_irni","timestamp":"2019. április. 08. 08:04","title":"Tarlós István: Karácsony Gergely nem tud helyesen írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]