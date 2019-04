Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A benzin literenkénti átlagára 400 forintra, a gázolajé 405 forintra nő szerdán. ","shortLead":"A benzin literenkénti átlagára 400 forintra, a gázolajé 405 forintra nő szerdán. ","id":"20190415_Elerte_a_400_forintot_az_uzemanyagok_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68eeb4fa-31f8-469a-920b-680bdbf4e393","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_Elerte_a_400_forintot_az_uzemanyagok_ara","timestamp":"2019. április. 15. 12:38","title":"Eléri a 400 forintot az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50c4e1c1-fb93-452e-94cb-1f0b64697865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeb3fce5-af00-4ade-9457-b16d248f8a5f","keywords":null,"link":"/elet/20190415_Uj_albummal_jelentkezik_Madonna_itt_egy_kis_izelito","timestamp":"2019. április. 15. 14:55","title":"Jön az új Madonna-album, itt egy kis ízelítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kábítószerbirtoklás miatt folytatnak velük szemben eljárást.","shortLead":"Kábítószerbirtoklás miatt folytatnak velük szemben eljárást.","id":"20190414_47_embert_allitottak_elo_a_belvarosi_szorakozohelyrol_a_nagy_rajtautes_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c469ba6-8c85-4021-9c1f-0b8ebe9bf0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_47_embert_allitottak_elo_a_belvarosi_szorakozohelyrol_a_nagy_rajtautes_utan","timestamp":"2019. április. 14. 20:48","title":"47 embert állítottak elő a belvárosi szórakozóhelyről a nagy rajtaütés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f4d180-74d4-46b8-b9e3-f697fa773f76","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedésben is jelentős változásokra kell számítani a mai is tartó Vivicitta városvédő futás, valamint az Élet menete miatt Budapesten.","shortLead":"Forgalomkorlátozásokra és a közösségi közlekedésben is jelentős változásokra kell számítani a mai is tartó Vivicitta...","id":"20190414_Budapesten_ma_ne_kocsival_induljon_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7f4d180-74d4-46b8-b9e3-f697fa773f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d200d8-073b-430b-aa7e-f239119b3618","keywords":null,"link":"/cegauto/20190414_Budapesten_ma_ne_kocsival_induljon_el","timestamp":"2019. április. 14. 08:02","title":"Budapesten ma ne kocsival induljon el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB szakági elemzési vezetője a Magyar Nemzetnek. A lakosságnak nem szabad kiszorulni az ingatlanpiacról, a csoknak pedig volt árfelhajtó hatása.\r

\r

","shortLead":"Nem került le a napirendről a lakásáfa, miután a magas áfa miatt befagyni látszanak a fejlesztések, mondta el az MNB...","id":"20190415_Valtozhat_a_lakasafa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65b1b5ca-08cc-45a1-bd34-9e24e095cc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0908221-5fbb-4e39-86b9-5f06a9c6685c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190415_Valtozhat_a_lakasafa","timestamp":"2019. április. 15. 09:13","title":"Változhat a lakásáfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"5,12 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött a Mészáros Építőipari Holding Zrt. közgyűlése.\r

\r

","shortLead":"5,12 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött a Mészáros Építőipari Holding Zrt. közgyűlése.\r

\r

","id":"20190415_5_milliard_forint_osztalekot_fizet_Meszaros_epitoipari_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d719f0-658a-4a64-9fd9-b081828c662f","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_5_milliard_forint_osztalekot_fizet_Meszaros_epitoipari_cege","timestamp":"2019. április. 15. 09:36","title":"5 milliárd forint osztalékot fizet Mészáros építőipari cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény fenntartója azt írta, a 2063/2016-os kormányhatározatban van leírva, hogy mi lesz a fóti otthon sorsa. Csakhogy ilyen határozat nincsen. Az intézmény fenntartója azt is írta: van terv, csak ők még nem látták.","shortLead":"Az intézmény fenntartója azt írta, a 2063/2016-os kormányhatározatban van leírva, hogy mi lesz a fóti otthon sorsa...","id":"20190414_Nem_letezo_kormanyhatarozattal_probalta_atverni_Szel_Bernadettet_a_foti_gyerekotthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a90b35-ce89-4e17-bf8d-48166e4e380c","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_Nem_letezo_kormanyhatarozattal_probalta_atverni_Szel_Bernadettet_a_foti_gyerekotthon","timestamp":"2019. április. 14. 18:31","title":"Nem létező kormányhatározatot küldtek Szél Bernadettnek a fóti gyermekotthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c194321c-05eb-47b5-903f-f2d8b5f06229","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétszer is szándékosan belehajtott valaki szombat reggel a londoni ukrán nagykövetnek a diplomáciai képviselet előtt parkoló hivatali autójába - közölte szombaton az ukrán nagykövetség, hozzátéve, hogy a rendőrök lövéseket adtak le az elkövető gépkocsijára, de senki nem sebesült meg.","shortLead":"Kétszer is szándékosan belehajtott valaki szombat reggel a londoni ukrán nagykövetnek a diplomáciai képviselet előtt...","id":"20190413_Szandekosan_a_londoni_ukran_nagykovet_autojaba_hajtottak_a_rendorok_fegyvert_hasznaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c194321c-05eb-47b5-903f-f2d8b5f06229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b835d7-5939-4f1a-b104-95217825214c","keywords":null,"link":"/vilag/20190413_Szandekosan_a_londoni_ukran_nagykovet_autojaba_hajtottak_a_rendorok_fegyvert_hasznaltak","timestamp":"2019. április. 13. 17:27","title":"Szándékosan a londoni ukrán nagykövet autójába hajtottak, a rendőrök fegyvert használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]