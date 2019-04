A Sensor Tower negyedéves jelentéséből kiderül, hogy mely alkalmazások hozták a legtöbb pénzt fejlesztőiknek (no meg az alkalmazás-áruházaknak), melyek voltak a legtöbbször letöltött appok és hogy összességében mennyit költött a világ mobil alkalmazásokra az év első három hónapjában.

Véget ért 2019 első negyedéve, és a Sensor Tower elkészítette statisztikáit a letöltött appokról. A fizetős és nem játék alkalmazások közül a legtöbb pénzt a Tinder társkereső app termelte, megelőzve a Netflixet. A Tinderre 42 százalékkal többet költöttek, mint egy évvel korábban: az idén három hónap alatt 260,7 millió dollárt termelt, míg 2018 első negyedévében „csak” 183 millió dollárt,

A Netflixre 216,3 milliót költöttek az (androidos és iOS-es) felhasználók, ez 15 százalékos visszaesés 2018 utolsó negyedévéhez, az akkori 255,7 millió dollárhoz képest. 2016 utolsó negyedéve óta először vesztette el vezető pozícióját az említett tekintetben a Netflix, de ennek megvan az oka. A streaming szolgáltató megelégelte, hogy adózzon az Apple-nek, és ebben az évben már nem teszi lehetővé az új előfizetőknek az iTuneson keresztüli vásárlást. Összességében többet hagy a felhasználók zsebében.

A világ minden tájáról érkező felhasználók több mint 19,5 milliárd dollárt költöttek az első negyedévben az App Store-ban és a Google Playben, ami 16,9 százalékos növekedés az egy évvel korábbiakhoz képest. A Google Play bevétele 20,2 százalékkal nőtt, most 7,1 milliárd dollár volt, ami egyébként nagyjából 57 százaléka az App Store bevételének. Az iOS-es platformot tekintve az első negyedévben globálisan 12,4 milliárd dollárt költöttek a felhasználók, 15 százalékkal többet, mint a tavalyi év első negyedében. A letöltések számát illetően a WhatsApp és a Messenger vezetnek, őket követi a TikTok, ismét két Facebookhoz kapcsolható app, a Facebook és az Instagram.

© Sensor Tower

A játékok kategóriájában is növekedett a költés, 12,3 százalékkal többet fizettek játékokért (14,6 milliárd dollárt), mint egy évvel korábban. A legtöbb bevételt a Honor of Kings hozta, a PUBG Mobile pedig először került be a top 10-be, kigolyózva onnan nagy riválisát, a Fortnite-ot.

