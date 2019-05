Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"517ca41f-72e6-430f-b708-75eeb47947d6","c_author":"HVG Konferencia","category":"brandchannel","description":"Sokszor halljuk, „kimerült vagyok”, „fáradt vagyok”, „nem tudom az indulataimat mederben tartani”, „nincs erőm”, „úgysem sikerül”. Ilyenkor nem látjuk, hogy mire is lennénk képesek, mik azok az erőforrások, amikhez nyúlhatnánk, amik táplálnak minket. Mindez nem csak azért fontos, mert tehetetlenné válunk, hanem azért is, mert a kilátástalanság szorongássá alakulhat, és a szorongás, a félelmeink megbetegíthetnek. A betegség pedig újabb kihívások elé állít: felismerni a betegséget, kibírni erkölcsi és anyagi értelemben a munkahelyről való távolmaradást, elviselni a szeretteink aggodalmát és megtalálni az alkalmas „visszatérési stratégiát”. \r

\r

","shortLead":"Sokszor halljuk, „kimerült vagyok”, „fáradt vagyok”, „nem tudom az indulataimat mederben tartani”, „nincs erőm”...","id":"HVG_Konferencia_20190502_Lelki_egeszsegvedelem_luxus_vagy_alapveto_jog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=517ca41f-72e6-430f-b708-75eeb47947d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44c3c092-78b5-471c-b22c-fb2853574f28","keywords":null,"link":"/brandchannel/HVG_Konferencia_20190502_Lelki_egeszsegvedelem_luxus_vagy_alapveto_jog","timestamp":"2019. május. 07. 12:47","title":"Lelki egészségvédelem: luxus vagy alapvető jog?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Szemináriumok & Konferenciák","c_partnerlogo":"927cfc1c-8bf2-4cd3-8642-3d52d05d0bdd","c_partnertag":"HVG konferencia"},{"available":true,"c_guid":"83463cfa-9f8a-4a07-bb8e-ee7449e14593","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 71 éves férfi karácsonykor indult a Kanári-szigetekről, most ért partot a Karibi-szigeteknél.","shortLead":"A 71 éves férfi karácsonykor indult a Kanári-szigetekről, most ért partot a Karibi-szigeteknél.","id":"20190508_Foto_Iranyithatatlan_hordoban_szelte_at_az_Atlantioceant_egy_71_eves_francia_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83463cfa-9f8a-4a07-bb8e-ee7449e14593&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63610176-4c1e-4373-834a-82ac0566e225","keywords":null,"link":"/elet/20190508_Foto_Iranyithatatlan_hordoban_szelte_at_az_Atlantioceant_egy_71_eves_francia_ferfi","timestamp":"2019. május. 08. 11:45","title":"Fotó: Irányíthatatlan hordóban szelte át az Atlanti-óceánt egy 71 éves francia férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11b381ea-eff0-495d-9ed0-a52fb0e27564","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy palesztin felhívás aktivistákat vonzhat Tel-Avivba, hogy megzavarják az Eurovíziós dalversenyt, amit Izrael mindenképpen el akar kerülni, ezért meg is tilthatja az országba belépést azoknak, akiről ezt feltételezi.\r

\r

","shortLead":"Egy palesztin felhívás aktivistákat vonzhat Tel-Avivba, hogy megzavarják az Eurovíziós dalversenyt, amit Izrael...","id":"20190507_Izrael_kitilthatja_azokat_akik_az_Eurovizios_dalverseny_megzavarasara_erkeznenek_TelAvivba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11b381ea-eff0-495d-9ed0-a52fb0e27564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"040b5aeb-1929-463c-ba42-41befccc87c6","keywords":null,"link":"/kultura/20190507_Izrael_kitilthatja_azokat_akik_az_Eurovizios_dalverseny_megzavarasara_erkeznenek_TelAvivba","timestamp":"2019. május. 07. 14:55","title":"Izrael kitilthatja azokat, akik az Eurovíziós dalverseny megzavarására érkeznének Tel-Avivba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310c8b7c-a311-4bd9-958a-4cd3ed149143","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A két újságírót azután börtönözték be, hogy a rohingja népirtásról riportot készítettek. \r

","shortLead":"A két újságírót azután börtönözték be, hogy a rohingja népirtásról riportot készítettek. \r

","id":"20190507_500_nap_borton_utan_szabadult_ki_a_Reuters_ket_ujsagiroja_Mianmarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310c8b7c-a311-4bd9-958a-4cd3ed149143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86e6c77-8efb-44e0-b538-05722d98eec5","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_500_nap_borton_utan_szabadult_ki_a_Reuters_ket_ujsagiroja_Mianmarban","timestamp":"2019. május. 07. 13:00","title":"500 nap börtön után szabadult ki a Reuters két újságírója Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán. ","shortLead":"Nagy erőkkel dolgoznak a hiba elhárításán. ","id":"20190508_Leallt_az_OTP_netbankja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2610cd9-e0ae-4c9c-98b2-6ca44cd3d0b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9cd339-8ccb-4fbd-818a-887716bb3050","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Leallt_az_OTP_netbankja","timestamp":"2019. május. 08. 10:21","title":"Leállt az OTP netbankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8bfc9a-b068-42be-a57e-75360663725f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rejtélyes képek szivárogtak ki a május 21-én érkező Honor 20 Próról, ami felülírja az eddig gondoltakat.","shortLead":"Rejtélyes képek szivárogtak ki a május 21-én érkező Honor 20 Próról, ami felülírja az eddig gondoltakat.","id":"20190507_honor_20_pro_okostelefon_szelfikamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af8bfc9a-b068-42be-a57e-75360663725f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60475dd4-9a44-45d8-bdfe-88c18edf3e55","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_honor_20_pro_okostelefon_szelfikamera","timestamp":"2019. május. 07. 16:03","title":"Fotó: A legfontosabb dolog hiányozni fog a Honor 20 Pro előlapjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Most is több százmilliót adtak sportra. ","shortLead":"Most is több százmilliót adtak sportra. ","id":"20190508_Folyamatosan_atirja_a_kormany_a_koltsegvetest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e07bf2aa-4dcc-46d6-a360-647e102c50b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d12faaa-3dfa-4a02-9241-5ad731768319","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190508_Folyamatosan_atirja_a_kormany_a_koltsegvetest","timestamp":"2019. május. 08. 09:48","title":"Folyamatosan átírja a kormány a költségvetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bazilikát és a Parlamentet nézte meg a színész. ","shortLead":"A Bazilikát és a Parlamentet nézte meg a színész. ","id":"20190508_Budapestrol_posztolt_a_Tronok_harca_sztarja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f4eaf4-4fec-4b0a-b147-7f051b0f6acc","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Budapestrol_posztolt_a_Tronok_harca_sztarja","timestamp":"2019. május. 08. 11:17","title":"Budapestről posztolt a Trónok harca sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]