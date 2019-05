Kína eddig is igyekezett megválogatni, milyen tartalmakhoz férnek hozzá a neten az állampolgárok. Mostantól a népszerű online enciklopédia, a Wikipédia tartalmait sem láthatják, az állam blokkolta.

Hiába böngésznék a kínai állampolgárok a Wikipédia felületét, az internetes lexikon április óta teljes tiltás alatt van, az internetezők egyetlen szócikkhez sem férnek hozzá, még az angol nyelvűekhez sem.

A kínai állam eddig is kézi vezérelt módon igyekezett eltüntetni azokat a tartalmakat, amelyekről nem szerette volna, hogy a helyiek tudomást szerezzenek. Ezek közt a rezsimre nézve kellemetlen Wikipédia-szócikkek is voltak, ám az internetes cenzúra felderítésével foglalkozó OONI (Open Observatory of Network Interference) nemrég kiderítette,

az oldal már egyáltalán nem elérhető az országban.

A tiltás tényét a Wikipédia üzemeltetését végző Wikimédia Alapítvány is megerősítette, hozzátéve, hogy a lépésről semmilyen tájékoztatást nem kaptak, még egy levél sem jött.

© AFP / Jim Watson

A blokkolás oka nem igazán érthető, habár érdemes megjegyezni, hogy számos hatalom akadt az évek során, amely bizonyos időre megvonta a hozzáférést a szabadon szerkeszthető enciklopédiához. Ezek közt szerepelt például a magyar kormány által agyonfényezett Törökország is, amely 2017-ben gondolta úgy:

jobb, ha a polgárai nem olvasgatják a Wikipédiát.

Kína legutóbb a Google-lel való együttműködése kapcsán vívta ki a világ figyelmét: olyan keresőt építettetnek ugyanis, amely a tartalmak kézzel történő válogatása mellett az azokra rákattintókról is informálja őket.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.