[{"available":true,"c_guid":"2926df22-ab7f-450b-86e0-b5f54a062a72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 2015 óta használaton kívüli szénbányát és erőművet kertekké alakítják, és egy hatalmas tó mellett kiállítóhelyeket is létesítenek. ","shortLead":"A 2015 óta használaton kívüli szénbányát és erőművet kertekké alakítják, és egy hatalmas tó mellett kiállítóhelyeket is...","id":"20190521_Kerteket_telepitenenek_egy_bezart_szenbanyaba_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2926df22-ab7f-450b-86e0-b5f54a062a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fd39bd-6390-4b82-b957-4d91ea923d8b","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Kerteket_telepitenenek_egy_bezart_szenbanyaba_Ausztraliaban","timestamp":"2019. május. 21. 19:24","title":"Kerteket telepítenének egy bezárt szénbányába Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b148ee-de82-4307-9167-faed40e493ff","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190521_Marabu_FekNyuz_Becsi_sar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2b148ee-de82-4307-9167-faed40e493ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11626fd0-dd7e-4739-b67f-fa6ae5152204","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Marabu_FekNyuz_Becsi_sar","timestamp":"2019. május. 21. 18:20","title":"Marabu FékNyúz: Bécsi sár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e87f07-9307-46bd-9891-f415c3bf9ecf","c_author":"","category":"enesacegem","description":"Szerinte vannak még tartalékok a munkaerőpiacon.","shortLead":"Szerinte vannak még tartalékok a munkaerőpiacon.","id":"20190523_A_diakokat_es_a_nyugdijasokat_dolgoztatna_Parragh_Laszlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91e87f07-9307-46bd-9891-f415c3bf9ecf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6179cabd-7ee0-4284-86c6-992ff32e7218","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190523_A_diakokat_es_a_nyugdijasokat_dolgoztatna_Parragh_Laszlo","timestamp":"2019. május. 23. 14:13","title":"A diákokat és a nyugdíjasokat dolgoztatná Parragh László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54df5ddc-8ee5-4358-8343-d90317f8296a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az építész csapat idén is kiszínesíti a Városháza park kihasználatlan felületeit.","shortLead":"Az építész csapat idén is kiszínesíti a Városháza park kihasználatlan felületeit.","id":"20190522_Varoshaza_park_hello_wood","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54df5ddc-8ee5-4358-8343-d90317f8296a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6e1630-dce5-4ccb-a85b-33f600ec9193","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Varoshaza_park_hello_wood","timestamp":"2019. május. 22. 20:52","title":"Idén is fekvő padokat tesz a Deák tér mellé a Hello Wood","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fcd9ba-970b-4840-8bc4-5a7db6128cf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A játékgyűjtés sokáig főleg a karácsonyi ünnepkör része volt. Most a gyereknap is alkalmat ad az adakozásra.","shortLead":"A játékgyűjtés sokáig főleg a karácsonyi ünnepkör része volt. Most a gyereknap is alkalmat ad az adakozásra.","id":"20190522_A_korhazban_is_van_gyereknap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33fcd9ba-970b-4840-8bc4-5a7db6128cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4937b520-bb1e-4aa1-8d1a-90680abd91e4","keywords":null,"link":"/elet/20190522_A_korhazban_is_van_gyereknap","timestamp":"2019. május. 22. 09:39","title":"A kórházban is legyen gyereknap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3b6d7b-5596-4913-9085-089e277d5b76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Bentley Flying Spurban, a márka csúcsmodelljében, azt ígérik, olyan lesz a kárpitozás, amilyet még nem láttunk. ","shortLead":"A Bentley Flying Spurban, a márka csúcsmodelljében, azt ígérik, olyan lesz a kárpitozás, amilyet még nem láttunk. ","id":"20190521_Bentley_Flyning_Spur_karpit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b3b6d7b-5596-4913-9085-089e277d5b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0741b1bb-1dba-451d-b146-059466402e11","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_Bentley_Flyning_Spur_karpit","timestamp":"2019. május. 21. 18:26","title":"Az arisztokrata autóknál mindig van feljebb, 3D-s kárpittal jön az új Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legújabb James Bond film forgatásán sérült meg.","shortLead":"A legújabb James Bond film forgatásán sérült meg.","id":"20190523_Mutet_var_Daniel_Craigre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5deeef6e-a2a5-44cc-be0c-78345b629c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c40ad1f-9d56-4c21-ab27-7386a6acd300","keywords":null,"link":"/elet/20190523_Mutet_var_Daniel_Craigre","timestamp":"2019. május. 23. 11:11","title":"Műtét vár Daniel Craigre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c349e79-028c-4df1-a3ee-29e4982b1922","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter akarta számon kérni, miért nem számolnak be a sajtótájékoztatóikról. Az élő adás közelébe nem jutott, viszont az egyik dolgozó rosszul lett az akció miatt. Jakab szerint terroristának nézte őket. ","shortLead":"Jakab Péter akarta számon kérni, miért nem számolnak be a sajtótájékoztatóikról. Az élő adás közelébe nem jutott...","id":"20190521_Elajult_az_egyik_TV2s_dolgozo_mikor_a_Jobbik_bement_a_tevebe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c349e79-028c-4df1-a3ee-29e4982b1922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca597606-0411-4a03-b1ad-961d2882e23e","keywords":null,"link":"/itthon/20190521_Elajult_az_egyik_TV2s_dolgozo_mikor_a_Jobbik_bement_a_tevebe","timestamp":"2019. május. 21. 22:54","title":"Elájult az egyik TV2-s dolgozó, mikor a Jobbik bement a tévébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]