Mindenki tudja, hogy nem túl jó ötlet a mobil kijelzőjére meredni, miközben átkelünk az út túloldalára, ezzel együtt sokan fittyet hánynak erre, veszélybe sodorva magukat és másokat is. New Yorkban úgy gondolták, itt az ideje tenni valamit ez ellen.

Úgy tűnik, sokan nem engedhetik meg maguknak New Yorkban, hogy ne ellenőrizzék folyamatosan a mailjeiket, ne chateljenek még akkor is, amikor éppen egy zebrán kelnek át. A New York-i állami szenátus éppen ezért egy törvényjavaslatot terjesztett be a napokban, amelyben tiltaná a hordozható elektronikus eszközök használatát, miközben valaki átmegy az út túloldalára.

Amennyiben a javaslatot elfogadják, akkor 25-50 dollár büntetéssel kellene számolniuk azoknak, akiket először büntetnének ezért, azonban a 18 hónapon belüli ismételt szabálysértés már 250 dollárba fájna az elkövetőnek. Az előterjesztés kifejezetten hordozható elektronikus eszközökről beszél, azaz nemcsak a mobiltelefonok, hanem a tabletek, a játékeszközök, sőt még a kamerák is idetartoznak, hiszen ez utóbbiaknak is van kijelzőjük, amit nézni lehet. Kivételt jelentenek az olyan esetek, amikor arra illetékes személyek (tűzoltók, orvosok) nézik az eszközt, illetve ha vészhelyzet van.

John Liu, New York-i szenátor elmondta a brit The Guardiannek, hogy mindez nem jelenti azt, hogy ne lehetne telefonálni az utcán, miközben valaki átmegy a túloldalra, ugyanis csak azt büntetik, ha valaki a képernyőjére mered. Egyébként is lehet öt másodpercet várni az ilyesfajta ügyek intézésével – tette még hozzá a szenátor.

Persze nem mindenki ért egyet a törvényjavaslattal. A Közlekedési Alternatívák (Transportation Alternatives) ideiglenes ügyvezetője szerint rossz úton járnak a javaslat beterjesztői, ugyanis az esetek döntő többségében az okozza a baleseteket, hogy az autósok mobiloznak és nem a járókelők. Az ügyvezető szerint jelenleg alig van hivatkozási adat a törvényhozók kezében, további kutatásokra volna szükség.

Egyébként nem New York az első, ahol ilyen szabályozást vezetnének be. Hasonló történt két évvel ezelőtt Honoluluban. Ott az első alkalommal 35 dollár a büntetés, másodjára már 75 dollárt kell fizetni, és akit harmadszor is mobilozáson kapnak ilyen helyzetben, annak már 99 dollárja bánja.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.