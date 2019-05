Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jason Momoa nem bujkál, sok helyen látták már Budapesten.","shortLead":"Jason Momoa nem bujkál, sok helyen látták már Budapesten.","id":"20190526_Budapesten_csinaltatott_uj_tetovalast_Jason_Momoa_es_imadja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7974601b-cc7e-44db-a601-66b4d01465da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c380f74-136e-4c3d-95ad-abe7191a5b99","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Budapesten_csinaltatott_uj_tetovalast_Jason_Momoa_es_imadja","timestamp":"2019. május. 26. 18:26","title":"Budapesten csináltatott új tetoválást Jason Momoa, és imádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b973ad74-a938-4dda-9648-b8fc0d59d63b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az embereket a kilencgyerekes családért összefogásra buzdító Szalai Kriszta színésznő azt írta ki Facebook-oldalára, hogy \"egy csodálatos országot teremtettünk együtt\". ","shortLead":"Az embereket a kilencgyerekes családért összefogásra buzdító Szalai Kriszta színésznő azt írta ki Facebook-oldalára...","id":"20190526_Ket_het_alatt_meg_tudta_venni_uj_otthonat_az_adomanyokbol_a_zsamboki_csalad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b973ad74-a938-4dda-9648-b8fc0d59d63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753bb906-5814-4d48-af5c-bb19178df6ab","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Ket_het_alatt_meg_tudta_venni_uj_otthonat_az_adomanyokbol_a_zsamboki_csalad","timestamp":"2019. május. 26. 19:03","title":"Két hét alatt meg tudta venni új otthonát az adományokból a zsámboki család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szóban, sms-ben vagy éppen ácsceruzával sebtében papírzacskóra firkantott árajánlatokban rejlő problémát ismerte fel a Magyar Építőipari Szakemberek Közössége, ezért a szervezet egy online árajánlatadó rendszert fejlesztett szakemberek számára.","shortLead":"A szóban, sms-ben vagy éppen ácsceruzával sebtében papírzacskóra firkantott árajánlatokban rejlő problémát ismerte fel...","id":"20190526_arajanlat_minta_arajanlat_keszito_program","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247eb483-93ce-4a91-8e7c-da7dd67c5bb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_arajanlat_minta_arajanlat_keszito_program","timestamp":"2019. május. 26. 22:33","title":"Vége a sajtpapírra firkált árajánlatoknak? Új rendszert kapnak a szakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EP-választást elemzik a világ legnagyobb lapjai címoldalukon, a legfontosabb üzenetek, hogy meggyengült a centrum, de a populisták mellett a zöldek és liberálisok is feljöttek. Több neves lap kiemelt figyelmet szentel Orbánnak és Salvininek, de elhangzik az is, még messze van az, hogy átvegyék Brüsszel irányítását.","shortLead":"Az EP-választást elemzik a világ legnagyobb lapjai címoldalukon, a legfontosabb üzenetek, hogy meggyengült a centrum...","id":"20190527_Orban_EP_valasztasok_populista_erok_zoldek_vilaglapok_cimlapjai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=556faa9f-589a-4f60-a897-ed34e2ca1178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63bfdf9-a08d-46b6-b8e6-aa86f179179a","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Orban_EP_valasztasok_populista_erok_zoldek_vilaglapok_cimlapjai","timestamp":"2019. május. 27. 08:59","title":"A populisták előretöréséről írnak a világ legnagyobb lapjai, Orbán nevét is sokat láthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69f954c-4b08-4b47-9baf-16dfa5e5d101","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Más szemléletű vezetőedzőt keresnek Kispesten, mint amilyen Supka Attila volt – ezzel a diplomatikus mondattal magyarázzák az edzőváltást.","shortLead":"Más szemléletű vezetőedzőt keresnek Kispesten, mint amilyen Supka Attila volt – ezzel a diplomatikus mondattal...","id":"20190527_Kirugtak_a_Kispest_edzojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69f954c-4b08-4b47-9baf-16dfa5e5d101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b0c666-5ad5-47d5-a7ed-e65b2dcf9262","keywords":null,"link":"/sport/20190527_Kirugtak_a_Kispest_edzojet","timestamp":"2019. május. 27. 17:14","title":"Kirúgták a Kispest edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belehúz az anti-Facebooknak is nevezett TikTok alkalmazás fejlesztője, állítólag saját márkás okostelefont készítene. Néhány korábbi üzleti lépése is alátámasztani látszik ezt az értesülést.","shortLead":"Belehúz az anti-Facebooknak is nevezett TikTok alkalmazás fejlesztője, állítólag saját márkás okostelefont készítene...","id":"20190528_bytedance_okostelefon_tiktok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbbfaa9-bdba-470a-8cb7-bb530f812e3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_bytedance_okostelefon_tiktok","timestamp":"2019. május. 28. 08:03","title":"Jön az új mobilgyártó? Telefonon dolgozhat az anti-Facebook fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd85bf9-9e0b-420b-a7d5-90a18e0ac0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fúvós funk kirobbanó energiájú nagykövetei a Barba Negrában lépnek fel október 22-én.","shortLead":"A fúvós funk kirobbanó energiájú nagykövetei a Barba Negrában lépnek fel október 22-én.","id":"20190528_Megint_jon_a_Lucky_Chops","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd85bf9-9e0b-420b-a7d5-90a18e0ac0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4650a9b3-13c7-43ad-bb2f-7496df923cb3","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Megint_jon_a_Lucky_Chops","timestamp":"2019. május. 28. 10:32","title":"Megint jön a Lucky Chops","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Az ellenzéki összefogás mítosza pedig nem – ez a tanulsága a lengyel EP-választásnak.","shortLead":"Az ellenzéki összefogás mítosza pedig nem – ez a tanulsága a lengyel EP-választásnak.","id":"20190527_Orban_forgatokonyve_Varsoban_is_mukodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8bf90b1-a64e-4827-9a48-12e83d6c4fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68506a7e-4d58-429c-963d-8a2fa0af1585","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Orban_forgatokonyve_Varsoban_is_mukodott","timestamp":"2019. május. 27. 11:15","title":"Orbán forgatókönyve Varsóban is működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]