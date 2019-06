Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9973d66e-d316-408c-972c-e092c9db29b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mai rádióinterjúja után Jávor Benedek azt ajánlotta, Áder János karolja fel inkább a nemzetközi hímzőköröket. ","shortLead":"A mai rádióinterjúja után Jávor Benedek azt ajánlotta, Áder János karolja fel inkább a nemzetközi hímzőköröket. ","id":"20190628_Javor_Benedek_uzent_Adernek_Ezt_a_zold_idetlenkedest_abbahagyhatna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9973d66e-d316-408c-972c-e092c9db29b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfb626a-9b10-4b89-a5ba-ff2c89129729","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Javor_Benedek_uzent_Adernek_Ezt_a_zold_idetlenkedest_abbahagyhatna","timestamp":"2019. június. 28. 12:37","title":"Jávor Benedek üzent Ádernek: \"Ezt a zöld idétlenkedést abbahagyhatná\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A meglévő eszközöket terjeszthetik ki, hogy a 90 napon túli hitelkésedelemben lévőket megmentsék a kilakoltatástól. ","shortLead":"A meglévő eszközöket terjeszthetik ki, hogy a 90 napon túli hitelkésedelemben lévőket megmentsék a kilakoltatástól. ","id":"20190628_Uj_tervekben_remenykedhetnek_a_kilakoltatas_elott_allo_csaladok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e77908c-04a0-4818-836d-b0cd82dc3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59fbc2c9-279b-4a7a-bf7c-9fa00b29b31d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Uj_tervekben_remenykedhetnek_a_kilakoltatas_elott_allo_csaladok","timestamp":"2019. június. 28. 10:53","title":"Új tervek miatt reménykedhetnek a kilakoltatás előtt álló családok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b8808a-1092-425d-b172-aac411860c1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ítéletben kimondták: a progresszív szerkezet miatt nem állnak fenn szelektív előnyök. ","shortLead":"Az ítéletben kimondták: a progresszív szerkezet miatt nem állnak fenn szelektív előnyök. ","id":"20190627_Az_Europai_Birosag_szerint_nem_torvenytelen_a_reklamado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b8808a-1092-425d-b172-aac411860c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164f3750-6a22-49d4-b454-1b4416db4b58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190627_Az_Europai_Birosag_szerint_nem_torvenytelen_a_reklamado","timestamp":"2019. június. 27. 10:08","title":"Az Európai Bíróság szerint nem törvénytelen a reklámadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d12f757-2caa-424c-9d34-4358b13d225e","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Dalí, Miró vagy Picasso nevével el lehet adni bármilyen kiállítást, így a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) legújabb tárlatára is várhatóan tömegek lesznek kíváncsiak. Kicsit Budapestre érkezik a párizsi Pompidou Központ, és tárlatból az is kiderül, hogy a kommunisták mételyezték meg a szürrealistákat is. ","shortLead":"Dalí, Miró vagy Picasso nevével el lehet adni bármilyen kiállítást, így a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) legújabb...","id":"20190626_Dali_Magritte_Picasso_pompidou_kozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d12f757-2caa-424c-9d34-4358b13d225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aff96ae-272f-45d0-afc0-a06569c2cca6","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Dali_Magritte_Picasso_pompidou_kozpont","timestamp":"2019. június. 26. 21:00","title":"Dalí, Magritte, Picasso: kicsit Budapestre költözött a Pompidou Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden ötödik uniós lakos – zömmel vidéken élők – másodrendű polgárrá váltak amiatt, hogy jelentősen elmarad a tervektől a széles sávú internet kiépítése.","shortLead":"Minden ötödik uniós lakos – zömmel vidéken élők – másodrendű polgárrá váltak amiatt, hogy jelentősen elmarad...","id":"20190627_szelessavu_internet_eurpoai_unio_europa_2020_strategia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14211e98-0db4-436c-a07d-eebac910128c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e06ad4a-9bc7-4ae7-a19d-2c624cf0df79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_szelessavu_internet_eurpoai_unio_europa_2020_strategia","timestamp":"2019. június. 27. 21:03","title":"Elkeserítő a helyzet az Európai Unióban, tömegek esnek el a szélessávú internettől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dér Csaba a prágai bíróságon egyetértett azzal, hogy nekünk adják ki, állítása szerint a családja is itt él.","shortLead":"Dér Csaba a prágai bíróságon egyetértett azzal, hogy nekünk adják ki, állítása szerint a családja is itt él.","id":"20190627_Magyarorszagnak_adjak_ki_a_csantaveri_bergyilkost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bec0ed59-0a39-443b-938d-3f91194e1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da83a11b-5f57-44d3-8d24-63b1a49f6c2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Magyarorszagnak_adjak_ki_a_csantaveri_bergyilkost","timestamp":"2019. június. 27. 18:20","title":"Magyarországnak adják ki Dér Csabát, a csantavéri bérgyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28af2738-e219-4487-85ac-9032b7d6294c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az év közbeni átcsoportosításoknak köszönhetően 2018-ban két és félszeresére hízott a határon túli támogatásokat osztogató Bethlen Gábor Alap büdzséje. Ebből 75 milliárdot osztottak ki egyedi elbírálással, a Miniszterelnökség „szakmai javaslatai” alapján. A pénz nagy része Erdélybe ment.","shortLead":"Az év közbeni átcsoportosításoknak köszönhetően 2018-ban két és félszeresére hízott a határon túli támogatásokat...","id":"20190628_bethlen_gabor_alap_hataron_tuli_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28af2738-e219-4487-85ac-9032b7d6294c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b70e93-cf5c-4ae5-8e13-383f1b14a5c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_bethlen_gabor_alap_hataron_tuli_tamogatas","timestamp":"2019. június. 28. 06:30","title":"A kormány suttyomban sokkal több pénzt tol ki a határon túlra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0c68fc-d1ea-4376-adb8-61ab370d106e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Jobbnál jobb olvasói történeteket kaptunk véletlen okmányirodai tévedésekről. Megváltozott név, érvénytelen forgalmi, titokzatos helyen kikötött büntetőpontok – kalandozás a magyar bürokráciában. ","shortLead":"Jobbnál jobb olvasói történeteket kaptunk véletlen okmányirodai tévedésekről. Megváltozott név, érvénytelen forgalmi...","id":"20190626_Az_ugyintezo_azt_kerdezte_nem_mentem_ferjhez_mostanaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0c68fc-d1ea-4376-adb8-61ab370d106e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343469d4-bc6b-4a43-b4cc-aaed5d4de1fa","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Az_ugyintezo_azt_kerdezte_nem_mentem_ferjhez_mostanaban","timestamp":"2019. június. 26. 15:00","title":"„Dühömben elkapott a sírógörcs, amikor mondták, hogy érvénytelen a személyim”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]