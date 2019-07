Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tűz nem volt, személyi sérülés pedig nem történt, de az ablakok néhány helyen beleremegtek.","shortLead":"Tűz nem volt, személyi sérülés pedig nem történt, de az ablakok néhány helyen beleremegtek.","id":"20190718_Robbanas_volt_a_BorsodChem_uzemeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8139793-28ca-44dd-bc81-d3e483469e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d78506-b02a-43fe-92fd-786b1ec2841f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Robbanas_volt_a_BorsodChem_uzemeben","timestamp":"2019. július. 18. 17:31","title":"Robbanás volt a BorsodChem üzemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748e35b6-d056-4d10-85dd-476293977758","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ország egyik legismertebb autószalonja két hónapja nem márkakereskedés, mégsem távolította el az arculati elemeket. ","shortLead":"Az ország egyik legismertebb autószalonja két hónapja nem márkakereskedés, mégsem távolította el az arculati elemeket. ","id":"20190719_Elvesztette_markakereskedoi_statusztat_az_Opel_Gombos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748e35b6-d056-4d10-85dd-476293977758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f7735f1-9fd4-40a0-8d8b-7d3eeadc5f0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Elvesztette_markakereskedoi_statusztat_az_Opel_Gombos","timestamp":"2019. július. 19. 16:53","title":"Nem márkakereskedés többé az Opel Gombos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b92df2-3937-4ca8-b97f-a32cffccd7cb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Majdnem egy évtizedet élt meg Victor Vasarely egyik alkotása Budapest egyik tűzfalán. A falfestményt lemeszelték, helyére új minta kerül. ","shortLead":"Majdnem egy évtizedet élt meg Victor Vasarely egyik alkotása Budapest egyik tűzfalán. A falfestményt lemeszelték...","id":"20190719_9_ev_utan_eltunt_a_budapesti_belvaros_ikonikus_tuzfalfestmenye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24b92df2-3937-4ca8-b97f-a32cffccd7cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a6e9bec-7f68-4ce4-8ee7-dff74bd17595","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_9_ev_utan_eltunt_a_budapesti_belvaros_ikonikus_tuzfalfestmenye","timestamp":"2019. július. 19. 11:49","title":"Kilenc év után eltűnt a budapesti Belváros ikonikus tűzfalfestménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c84616f-a625-4517-b4d4-828a07e4a9b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt élő rádióműsor, részben élő tévéközvetítés, és az újságok is tudósítottak az amerikai expedícióról. A tálalás módja azonban érdekes, ezt mutatjuk be az alábbiakban, képgalériával.","shortLead":"Volt élő rádióműsor, részben élő tévéközvetítés, és az újságok is tudósítottak az amerikai expedícióról. A tálalás...","id":"20190720_galeria_holdra_szallas_magyar_visszhang","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c84616f-a625-4517-b4d4-828a07e4a9b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d259d6ca-3e7c-451f-a403-5696e46ded17","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_galeria_holdra_szallas_magyar_visszhang","timestamp":"2019. július. 20. 15:03","title":"Ezt láthatták a magyarok a holdra szállásból - képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apollo-11 három űrhajósának egyike, Michael Collins kedden visszatért Cape Canaveral azon kilövőállásához, ahol 50 éve megkezdődött holdraszállási missziójuk.



","shortLead":"Az Apollo-11 három űrhajósának egyike, Michael Collins kedden visszatért Cape Canaveral azon kilövőállásához, ahol 50...","id":"20190720_apollo_11_urhajos_michael_collins_cape_canaveral_kilovoallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87a1ada0-81e8-4eb1-af07-5e38996846b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec1de9dc-d940-4a00-905b-f69eab8e282e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_apollo_11_urhajos_michael_collins_cape_canaveral_kilovoallas","timestamp":"2019. július. 20. 10:03","title":"A hét, amikor a legendás Apollo-11 űrhajósa viszatért oda, ahol minden elkezdődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368fa176-9171-4117-8bec-75e55b50285e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vezetéstechnikai oktató szerint, ha a sofőrnek egy vészhelyzetre kellett volna reagálnia, a konténerek az útra borultak volna.","shortLead":"A vezetéstechnikai oktató szerint, ha a sofőrnek egy vészhelyzetre kellett volna reagálnia, a konténerek az útra...","id":"20190719_Egymasra_tett_kontenerekkel_vezetett_a_Soroksari_uton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=368fa176-9171-4117-8bec-75e55b50285e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04cca60-97f7-4048-b811-5198654fe3b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Egymasra_tett_kontenerekkel_vezetett_a_Soroksari_uton","timestamp":"2019. július. 19. 20:11","title":"Egymásra tett konténerekkel vezetett a Soroksári úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyelőre két emberöléssel és csalással gyanúsítják. ","shortLead":"Egyelőre két emberöléssel és csalással gyanúsítják. ","id":"20190719_d_csaba_csantaver_rendorseg_emberoles_csalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0685126b-1008-4c11-a4d4-c77cbae47b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eef110f-d432-452f-be32-fe136e83862f","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_d_csaba_csantaver_rendorseg_emberoles_csalas","timestamp":"2019. július. 19. 14:15","title":"További emberölési ügyekben is vizsgálják a csantavéri bérgyilkos felelősségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c12c48df-595b-43c2-89f0-a8999834414e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"\"Hogy miért fontos tudni az embernek, hol van eltemetve? Nem tudom a magyarázatát. Azt viszont tudom, hol akarok nyugodni\" - mondta el a HVG-nek adott portréinterjúban a pénteken, 90 évesen elhunyt Heller Ágnes. Az 1999 novemberében készült interjút változtatás nélkül közöljük.","shortLead":"\"Hogy miért fontos tudni az embernek, hol van eltemetve? Nem tudom a magyarázatát. Azt viszont tudom, hol akarok...","id":"20190719_Heller_Agnes_portre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c12c48df-595b-43c2-89f0-a8999834414e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18ee1e3-45e1-41f0-b396-3927dc50c189","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Heller_Agnes_portre","timestamp":"2019. július. 19. 21:32","title":"Heller Ágnes: \"Nekem nem kell, hogy kövessenek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]