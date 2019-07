Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0594705d-44e5-4c91-928d-b9822b9e3586","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trükkösen tesztelné Vasvári Csaba bíró, hogy az EU-s joggal összeegyeztethető-e Handó Tünde túlhatalma.\r

\r

","shortLead":"Trükkösen tesztelné Vasvári Csaba bíró, hogy az EU-s joggal összeegyeztethető-e Handó Tünde túlhatalma.\r

\r

","id":"20190719_A_Kurian_tamadja_meg_a_Hando_Tunde_elleni_inditvanyt_a_legfobb_ugyesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0594705d-44e5-4c91-928d-b9822b9e3586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243beac4-5cfb-4d4d-82bc-391dfe038c69","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_A_Kurian_tamadja_meg_a_Hando_Tunde_elleni_inditvanyt_a_legfobb_ugyesz","timestamp":"2019. július. 19. 14:25","title":"A Kúrián támadja meg a Handó Tünde elleni indítványt a legfőbb ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kollégáink közül ketten is ugyanarról a Wizz Air-címről kaptak levelet pénteken, amelynek tartalma szerint a társaság rendszerében fellépett technikai gond miatt jelszavuk megváltoztatására kérik őket.","shortLead":"Kollégáink közül ketten is ugyanarról a Wizz Air-címről kaptak levelet pénteken, amelynek tartalma szerint a társaság...","id":"20190719_wizz_air_legitarsasag_jelszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3224d23-fd76-4098-8bcc-485ff11b6d5e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_wizz_air_legitarsasag_jelszo","timestamp":"2019. július. 19. 13:20","title":"Történt valami a Wizz Air rendszerével, a jelszavak is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit hajó állítólag nem tartotta a tiszteletben a nemzetközi tengeri hajózás szabályait. A brit védelmi minisztérium sürgős felvilágosítást kért Irántól.","shortLead":"A brit hajó állítólag nem tartotta a tiszteletben a nemzetközi tengeri hajózás szabályait. A brit védelmi minisztérium...","id":"20190719_Iran_lefoglalt_egy_brit_olajszallito_hajot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9734b073-9bb2-4c00-aa2a-4219843f9264","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Iran_lefoglalt_egy_brit_olajszallito_hajot","timestamp":"2019. július. 19. 21:29","title":"Irán lefoglalt egy brit olajszállító hajót, Londonban összeült a krízishelyzeteket kezelő COBRA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5012d8-21dc-4bfe-848f-3d7dc2d8ffac","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"Egyre keményebben fenyegetőzik az USA és Irán, a katonai konfliktus veszélye nő. A két fél már harcolt egymás ellen a Hormuzi-szorosban, amely a világ egyik legfontosabb kereskedelmi vízi útvonala.","shortLead":"Egyre keményebben fenyegetőzik az USA és Irán, a katonai konfliktus veszélye nő. A két fél már harcolt egymás ellen...","id":"201929__iraniamerikai_acsarkodas__hormuziszoros__tankerhaboru__virtualis_harcok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f5012d8-21dc-4bfe-848f-3d7dc2d8ffac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f21473e-3778-42c5-b3a3-04d5e866d9c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201929__iraniamerikai_acsarkodas__hormuziszoros__tankerhaboru__virtualis_harcok","timestamp":"2019. július. 20. 08:00","title":"Könnyen rossz vége lehet az amerikai-iráni acsarkodásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten az egekben az ingatlanpiaci árak, rengeteg a beruházás, a vidék pedig szakad le, mondják az ingatlanpiaci elemzések. A Belvárosban már 2 millió forint is lehet az újépítésű ingatlanok négyzetméterára, és a fővárosi átlag is közelíti a milliót. Egy válság esetén rengeteg képzetlen munkás kerülhet az utcára. ","shortLead":"Budapesten az egekben az ingatlanpiaci árak, rengeteg a beruházás, a vidék pedig szakad le, mondják az ingatlanpiaci...","id":"20190720_Ingatlanpiac_szetszakad_az_orszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49480356-5fc3-428c-b41e-6f4c7f0fbb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adffccbe-602e-4f34-8e28-394eecb19e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_Ingatlanpiac_szetszakad_az_orszag","timestamp":"2019. július. 20. 14:36","title":"Ingatlanpiac: szétszakad az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Békés Megyei Központi Kórházról van szó.","shortLead":"A Békés Megyei Központi Kórházról van szó.","id":"20190719_Szabadsag_miatt_bezart_egy_korhazi_osztaly_hazakuldtek_a_betegeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40479344-edff-4374-b56a-6e909f430443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbbf70a7-b257-424c-ab90-cf642d45cc39","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Szabadsag_miatt_bezart_egy_korhazi_osztaly_hazakuldtek_a_betegeket","timestamp":"2019. július. 19. 08:32","title":"Szabadság miatt bezárt egy kórházi osztály, hazaküldték a betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13d7d9b-f6d4-4c39-a703-b637cf87e8d6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mai szemmel nézve megmosolyogtató technológia segítette az első holdra szállást. Az űrverseny által felgyorsított fejlesztések öt évtizede két ember lépteit segítették, de ha nincsenek, ma mindannyian egy másfajta világban élnénk.","shortLead":"Mai szemmel nézve megmosolyogtató technológia segítette az első holdra szállást. Az űrverseny által felgyorsított...","id":"201929__50_eves_holdra_szallas__urmertekek__ruha_tette_azembert__holdkor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d13d7d9b-f6d4-4c39-a703-b637cf87e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c822717-c818-43fb-a6fb-5d38f3ca87d3","keywords":null,"link":"/tudomany/201929__50_eves_holdra_szallas__urmertekek__ruha_tette_azembert__holdkor","timestamp":"2019. július. 20. 15:00","title":"Ez a hihetetlenül egyszerű számítógép repítette Armstrongékat a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ead45e3-4e78-4c8b-a8ad-dfdeab9bf312","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kevin Smith nem tudja elengedni a klasszikus párost, pedig már jót tenne nekik.","shortLead":"Kevin Smith nem tudja elengedni a klasszikus párost, pedig már jót tenne nekik.","id":"20190719_A_kilencvenes_evek_elomaszott_a_sirbol_es_jon_vele_Jay_es_Nema_Bob","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ead45e3-4e78-4c8b-a8ad-dfdeab9bf312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f07ce33-0026-44ba-ab62-cafbecb8627e","keywords":null,"link":"/kultura/20190719_A_kilencvenes_evek_elomaszott_a_sirbol_es_jon_vele_Jay_es_Nema_Bob","timestamp":"2019. július. 19. 15:11","title":"A kilencvenes évek előmászott, és jön vele Jay és Néma Bob","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]