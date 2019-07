Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53dd1edd-d2b9-4203-9e9c-6af45e88d35e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"Végzetes hibának bizonyult, hogy belehajtottak egy álló rendőrautóba egy rendőrségi épületnél.","shortLead":"Végzetes hibának bizonyult, hogy belehajtottak egy álló rendőrautóba egy rendőrségi épületnél.","id":"20190723_40_milliard_forint_erteku_aruval_buktak_meg_a_balfek_drogkereskedok_Sydneyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53dd1edd-d2b9-4203-9e9c-6af45e88d35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b01ad769-7db9-4e84-b20e-345d643a07e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_40_milliard_forint_erteku_aruval_buktak_meg_a_balfek_drogkereskedok_Sydneyben","timestamp":"2019. július. 23. 13:44","title":"40 milliárd forint értékű áruval buktak meg a balfék drogkereskedők Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tavaly Budapesten elfogott szír férfit azzal vádolják, hogy Szíriában legalább 10 ember kivégezésében vett részt. ","shortLead":"A tavaly Budapesten elfogott szír férfit azzal vádolják, hogy Szíriában legalább 10 ember kivégezésében vett részt. ","id":"20190722_Tovabbra_is_elozetesben_marad_Hasszan_F","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2818cad3-f0a2-4925-b669-632c69f44885","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Tovabbra_is_elozetesben_marad_Hasszan_F","timestamp":"2019. július. 22. 13:57","title":"Továbbra is előzetesben marad Hasszán F.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A durva jelenetsor közelében egy rendőrautó is elgurult, de nem észlelte a garázdaságot.\r

