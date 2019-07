Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7275e982-81f5-4728-b922-8e9f24814db3","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190725_Marabu_FekNyuz_Uj_musor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7275e982-81f5-4728-b922-8e9f24814db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c975a146-989e-463f-8e89-d8323b75222a","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Marabu_FekNyuz_Uj_musor","timestamp":"2019. július. 25. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Új műsor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6992e39d-6aa8-4c69-bd49-e0930499fdf6","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Még csak gyanús sem volt a magyar ügyészségnek a microsoftos szoftverlicencek körüli korrupciós ügy, sőt az érintettek mind a mai napig kényelmes állásokba ejtőernyőznek tovább. Közben az amerikai hatóságok az ügy jelentős részét felgöngyölítették, beismerő vallomásig és peren kívüli egyezségig jutottak.","shortLead":"Még csak gyanús sem volt a magyar ügyészségnek a microsoftos szoftverlicencek körüli korrupciós ügy, sőt az érintettek...","id":"20190723_microsoft_magyarorszag_korrupcios_ugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6992e39d-6aa8-4c69-bd49-e0930499fdf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5afeba1-82e6-4128-9ba0-f75f1f3a9d5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_microsoft_magyarorszag_korrupcios_ugy","timestamp":"2019. július. 23. 17:23","title":"A magyar korrupciónak súlyosabb következménye van az USA-ban, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8ab52f-33b8-4723-b7da-c9b7f5886575","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai kórház egy titkos megállapodás keretében hatmillió dollárt fizetett a Holdra lépett első ember, Neil Armstrong családjának. A kórház azt akarta megelőzni, hogy nyilvánosságra azok a vádak, melyek szerint az űrhajós egy műtét során, vagy után elkövetett orvosi műhiba miatt halt meg. A kifizetés ellenére a kórház kitart amellett, hogy megfelelően kezelte a 2012-ben elhunyt asztronautát.","shortLead":"Egy amerikai kórház egy titkos megállapodás keretében hatmillió dollárt fizetett a Holdra lépett első ember, Neil...","id":"20190724_Orvosi_muhiba_miatt_halhatott_meg_Neil_Armstrong","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa8ab52f-33b8-4723-b7da-c9b7f5886575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bddfce4-b297-4ec8-b18f-58f6e2d97d1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_Orvosi_muhiba_miatt_halhatott_meg_Neil_Armstrong","timestamp":"2019. július. 24. 12:22","title":"Orvosi műhiba miatt halhatott meg Neil Armstrong?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057386bf-ab5a-4d6a-8beb-d7e7b531baac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pedig eredetileg úgy volt, hogy Stohl András lesz a műsorvezető.","shortLead":"Pedig eredetileg úgy volt, hogy Stohl András lesz a műsorvezető.","id":"20190723_Kasza_Tibor_vezeti_majd_a_TV2_uj_vetelkedojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=057386bf-ab5a-4d6a-8beb-d7e7b531baac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4c9d01-c815-4e08-a17b-dd1095f34cf5","keywords":null,"link":"/kultura/20190723_Kasza_Tibor_vezeti_majd_a_TV2_uj_vetelkedojet","timestamp":"2019. július. 23. 20:13","title":"Kasza Tibor vezeti majd a TV2 új vetélkedőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És a kamatfolyosót sem piszkálta meg a monetáris tanács.","shortLead":"És a kamatfolyosót sem piszkálta meg a monetáris tanács.","id":"20190723_Matolcsyek_nem_nyultak_az_alapkamathoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd92059-70bd-48a1-a291-6ef55a05f55a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190723_Matolcsyek_nem_nyultak_az_alapkamathoz","timestamp":"2019. július. 23. 14:20","title":"Matolcsyék nem nyúltak az alapkamathoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbaa6c6e-e99a-4b27-bd44-bbb870b5f9d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan sokkal könnyebb lesz nyomon követni Androidon is a Bluetooth-fülhallgatók töltöttségi szintjét. De más újdonságok is érkeznek majd a Fast Pair nevű sztenderdhez.","shortLead":"Hamarosan sokkal könnyebb lesz nyomon követni Androidon is a Bluetooth-fülhallgatók töltöttségi szintjét. De más...","id":"20190724_google_bluetooth_fulhallgato_android_fast_pair","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbaa6c6e-e99a-4b27-bd44-bbb870b5f9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"058d997a-ac53-46d6-b390-66eecd0df472","keywords":null,"link":"/tudomany/20190724_google_bluetooth_fulhallgato_android_fast_pair","timestamp":"2019. július. 24. 10:33","title":"Ügyes új funkció kerül az Androidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több panaszon is évek óta ül az Ab. A cilviltörvény miatti alkotmányjogi panaszon 696 napja ül a testület.","shortLead":"Több panaszon is évek óta ül az Ab. A cilviltörvény miatti alkotmányjogi panaszon 696 napja ül a testület.","id":"20190725_2025_napja_nem_dontott_az_Alkotmanybirosag_egy_betiltott_tuntetes_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c19e318-cd8e-44c1-b6ba-8af46efc7db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a47dcf-e22a-4962-a04a-fe2a802840e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_2025_napja_nem_dontott_az_Alkotmanybirosag_egy_betiltott_tuntetes_ugyeben","timestamp":"2019. július. 25. 13:35","title":"2025 napja nem döntött az Alkotmánybíróság egy betiltott tüntetés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök apjának üzletága, a bányászat és az oligarchák építőipari cégei a fő nyertesei a kormány vaskos intézkedéscsomagjának, amely amúgy valós problémákra keres válaszokat. ","shortLead":"A miniszterelnök apjának üzletága, a bányászat és az oligarchák építőipari cégei a fő nyertesei a kormány vaskos...","id":"20190724_kavicsbanyaszat_ner_orban_gyozo_palkovics_jogszabaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faa8ec35-ac0e-40b5-ba23-5818964d7e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fc3492-85e6-4c56-aa42-48ec110f2234","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_kavicsbanyaszat_ner_orban_gyozo_palkovics_jogszabaly","timestamp":"2019. július. 24. 11:06","title":"Intézkedéscsomag a kormánytól – megint az Orbán család és a NER járhat jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]