Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fbb2511-6531-4c5a-b8e3-ef9c39d89b9d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Egyre többen figyelnek oda arra, hogy kevesebb szemetet termeljenek, és ez üzleti szinten is meglátszik. A műanyagmentes hónap csak a Ligeti Bolt forgalmában 40 százalékos növekedést hozott, a cég árbevétele év végére ötszöröse lehet a tavalyinak. Tisztában vannak azonban azzal, hogy ez az életmód nem való mindenkinek.","shortLead":"Egyre többen figyelnek oda arra, hogy kevesebb szemetet termeljenek, és ez üzleti szinten is meglátszik...","id":"20190729_csomagolasmentes_bolt_muanyagmentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fbb2511-6531-4c5a-b8e3-ef9c39d89b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd145b-1270-434c-b31b-1447abb4438b","keywords":null,"link":"/kkv/20190729_csomagolasmentes_bolt_muanyagmentes","timestamp":"2019. július. 29. 11:35","title":"Aki nagyot nyert a műanyagmentes júliussal: ön vásárolna saját befőttes üvegbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hőség, zivatarok és felhőszakadás miatt is. ","shortLead":"Hőség, zivatarok és felhőszakadás miatt is. ","id":"20190730_figyelmeztetes_meteorologia_zivatar_fehoszakadas_hoseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac58bcb-6868-4833-a18d-ceb2c985b4bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc518e91-fd3a-43ff-a26f-f0f33769c3bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_figyelmeztetes_meteorologia_zivatar_fehoszakadas_hoseg","timestamp":"2019. július. 30. 05:27","title":"Három figyelmeztetést adott ki a meteorológia mára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b98f30-72a0-457d-9f13-53fbb7392440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor is levelet írt neki.","shortLead":"Orbán Viktor is levelet írt neki.","id":"20190731_A_diszpolgarsagat_megfurtak_de_a_Fidesz_is_felkoszontotte_a_100_eves_Balint_gazdat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26b98f30-72a0-457d-9f13-53fbb7392440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712b4df7-6d13-4450-93b0-7ea6417896fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_A_diszpolgarsagat_megfurtak_de_a_Fidesz_is_felkoszontotte_a_100_eves_Balint_gazdat","timestamp":"2019. július. 31. 09:18","title":"A díszpolgárságát megfúrták, de a Fidesz is felköszöntötte a 100 éves Bálint gazdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b13b5f9-5129-4fe8-b93b-c8409eef5d98","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta a 15. Maccabi Európa Játékok küldöttségét, Motti Tichauert, az Európai Maccabi Szövetség elnökét és Jack Terpinst, a Maccabi World Union alelnöké – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Orbán Viktor hétfőn a Karmelita kolostorban fogadta a 15. Maccabi Európa Játékok küldöttségét, Motti Tichauert...","id":"20190729_Orban_Orommel_latjuk_vendegul_a_vilag_zsido_sportoloit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b13b5f9-5129-4fe8-b93b-c8409eef5d98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9dbd61-0868-4c9b-92ca-9ce22f2d7b81","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Orban_Orommel_latjuk_vendegul_a_vilag_zsido_sportoloit","timestamp":"2019. július. 29. 11:08","title":"Orbán: Örömmel látjuk vendégül a világ zsidó sportolóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bddbc05-3529-4389-a468-99d4bf0c1131","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A balesetnek legkevesebb 17 halálos áldozata van.","shortLead":"A balesetnek legkevesebb 17 halálos áldozata van.","id":"20190730_pakisztan_katonai_repulo_baleset_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5bddbc05-3529-4389-a468-99d4bf0c1131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de01b0da-b9fd-4d22-a2cb-2751d26949d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_pakisztan_katonai_repulo_baleset_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. július. 30. 05:59","title":"Falura zuhant egy pakisztáni katonai repülő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","shortLead":"A háromgyerekes férfi 2008-ban kapott menekültstátuszt Svájcban, stabil állása volt, de múlt csütörtök óta körözték. ","id":"20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8125822-5903-4fcb-b9ed-e77002e5aa11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951eb945-7894-410c-bd79-b0a099d7dc79","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Peldas_eletet_elt_Svajcban_a_Frankfurtban_embereket_a_vonat_ala_loko_ferfi","timestamp":"2019. július. 30. 17:04","title":"Példás életet élt Svájcban a Frankfurtban embereket a vonat alá lökő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hazai töltőállomásokon 5,3 százalékkal több üzemanyag fogyott az év első felében, mint egy éve – írja a keddi Világgazdaság. ","shortLead":"A hazai töltőállomásokon 5,3 százalékkal több üzemanyag fogyott az év első felében, mint egy éve – írja a keddi...","id":"20190730_266_milliard_litert_tankoltak_az_elso_felevben_a_magyar_autosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e2c1daf-9a78-487e-bae7-fea7d235cfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d5b9d1-e076-4046-b88b-3bc6e8644799","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_266_milliard_litert_tankoltak_az_elso_felevben_a_magyar_autosok","timestamp":"2019. július. 30. 09:46","title":"2,66 milliárd litert tankoltak az első félévben a magyar autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"1-1-es döntetlen játszott a Ferencváros a máltai Valletta FC-vel a Bajnokok Ligája selejtezőjében, de összesítésben továbbjutott. ","shortLead":"1-1-es döntetlen játszott a Ferencváros a máltai Valletta FC-vel a Bajnokok Ligája selejtezőjében, de összesítésben...","id":"20190730_Tovabbjutott_a_Fradi_a_Valletta_ellen_a_BLben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6aefb64a-f4dd-4903-b50e-75382a90f4a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e21f67-1313-4c27-b600-2d9c185b22ff","keywords":null,"link":"/sport/20190730_Tovabbjutott_a_Fradi_a_Valletta_ellen_a_BLben","timestamp":"2019. július. 30. 21:53","title":"Továbbjutott a Fradi a Valletta ellen a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]