Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"052940c2-4fa8-4405-b9cf-2c2a3bcc68bd","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Nem ezt a Fideszt választotta, inkább lelép - a HVG Portré vendége Takács Károly közgazdász-szociológus, aki a tudomány szabadsága elleni támadás miatt a napokban családjával és ötfős csapatával együtt Svédországba költözött.","shortLead":"Nem ezt a Fideszt választotta, inkább lelép - a HVG Portré vendége Takács Károly közgazdász-szociológus, aki a tudomány...","id":"201932_takacs_karoly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=052940c2-4fa8-4405-b9cf-2c2a3bcc68bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01499f72-2248-4d56-8449-05d5b4e51735","keywords":null,"link":"/itthon/201932_takacs_karoly","timestamp":"2019. augusztus. 11. 10:00","title":"A végére ért a listájának, nem maradt más, mint elhagyni az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33944002-fca8-4790-961b-72cc71377c1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyon elhagyatott, ráadásul a föld alatt van.","shortLead":"Nagyon elhagyatott, ráadásul a föld alatt van.","id":"20190811_Ebben_a_kijevi_buszgarazsban_barmilyen_horrorfilm_leforgathato_lenne__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33944002-fca8-4790-961b-72cc71377c1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd791e3f-f61d-4680-8022-e22526d213b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Ebben_a_kijevi_buszgarazsban_barmilyen_horrorfilm_leforgathato_lenne__video","timestamp":"2019. augusztus. 11. 11:44","title":"Ebben a kijevi buszgarázsban bármilyen horrorfilm leforgatható lenne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Augusztus-szeptember környékén ismét megjelennek a poloskák, nem kis bosszúságot okozva a lakosságnak. De lehet-e tudni, mekkora számban jönnek majd? Várható-e invázió? A szakember válaszol.","shortLead":"Augusztus-szeptember környékén ismét megjelennek a poloskák, nem kis bosszúságot okozva a lakosságnak. De lehet-e...","id":"20190811_poloska_poloskainvazio_poloskairtas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34a0f5b8-8afd-4bdc-abb0-7ebbb8e8679b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584df80e-a7c5-430a-b1b8-f8159f6cf414","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_poloska_poloskainvazio_poloskairtas","timestamp":"2019. augusztus. 11. 14:46","title":"Az eddiginél is nagyobb poloskainvázió közeleg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1499a45-3631-4232-b8bd-303d73f1676b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Világifjúsági találkozót rendeztek Greta Thunberg követői.","shortLead":"Világifjúsági találkozót rendeztek Greta Thunberg követői.","id":"20190809_Nemzetkozi_klimatuntetes_volt_Svajcban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1499a45-3631-4232-b8bd-303d73f1676b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643150f7-affd-4d7c-80e7-3de8781d5bb1","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Nemzetkozi_klimatuntetes_volt_Svajcban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 20:40","title":"Nemzetközi klímatüntetés volt Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vallomást tett és beismerte a merényletet.","shortLead":"Vallomást tett és beismerte a merényletet.","id":"20190809_Mexikoiakra_vadaszott_az_El_Pasoi_lovoldozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60625f78-8bde-43d3-8c51-51ee655c9a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dd10b3-86d8-4ec5-9bbd-9ad91a6b0746","keywords":null,"link":"/vilag/20190809_Mexikoiakra_vadaszott_az_El_Pasoi_lovoldozo","timestamp":"2019. augusztus. 09. 21:36","title":"Mexikóiakra vadászott az El Paso-i lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e181cd-bf18-4486-ac21-24b574f0f74e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nagyszínpadon a rapperek, az A38 sátorban a rasztások viszik a prímet (képzavar 1), de felüti fejét (képzavar 2) a diszkó-funk és a feminizmus is. Programajánló.","shortLead":"A nagyszínpadon a rapperek, az A38 sátorban a rasztások viszik a prímet (képzavar 1), de felüti fejét (képzavar 2...","id":"20190811_Jamaika_a_jamaikaiake_de_vasarnap_felig_a_Sziget_is_az_ovek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4e181cd-bf18-4486-ac21-24b574f0f74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b0dac5-b650-4561-8f78-3e1949599f13","keywords":null,"link":"/kultura/20190811_Jamaika_a_jamaikaiake_de_vasarnap_felig_a_Sziget_is_az_ovek","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:30","title":"Jamaika a jamaikaiaké, de vasárnap félig a Sziget is az övék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b982472-81a5-4f2b-ac0f-b111f6101ee6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megújította hosszú távú, stratégiai együttműködését a Samsung és a Microsoft. Ennek praktikusan érezhező hatása lesz, a cél ugyanis az, hogy zökkenőmentesebbé tegyék az eszközök, alkalmazások és szolgáltatások közötti folytonosságot a telefonok és a számítógépek között. A partneri megállapodás részeként az új Galaxy Note10 okostelefonon már elérhetők lesznek a Microsoft egyedi megoldásai.","shortLead":"Megújította hosszú távú, stratégiai együttműködését a Samsung és a Microsoft. Ennek praktikusan érezhező hatása lesz...","id":"20190810_samsung_microsoft_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b982472-81a5-4f2b-ac0f-b111f6101ee6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d6bc83-9bac-495e-b5ef-83d5ab0c4739","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_samsung_microsoft_megallapodas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 09:03","title":"Egyre inkább megérezhetik a Samsung telefonosok, hogy a gyártó összeállt a Microsofttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad34fcf-257d-43bd-9b48-3b7d395c4189","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenkétezer köbméternyi bálázott hulladék ég szombat délután óta Veszprém megyében, Királyszentistván külterületén, egy szeméttelepen. ","shortLead":"Tizenkétezer köbméternyi bálázott hulladék ég szombat délután óta Veszprém megyében, Királyszentistván külterületén...","id":"20190811_Meg_mindig_langol_a_balazott_hulladek_Kiralyszentistvanon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ad34fcf-257d-43bd-9b48-3b7d395c4189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d135eb40-97c4-410a-bdc8-6624e968cadc","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Meg_mindig_langol_a_balazott_hulladek_Kiralyszentistvanon","timestamp":"2019. augusztus. 11. 13:12","title":"Még mindig lángol a bálázott hulladék Királyszentistvánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]