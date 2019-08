Szél Bernadett független országgyűlési képviselő beperelte a Palkovics László vezette Információs és Technológiai Minisztériumot, amiért azok közérdekű adatigénylés után sem volt hajlandók kiadni azokat a háttértanulmányokat, melyekre hivatkozva a kormány június végén – több ország mellett – megvétózta az európai uniós klímacélt.

A javaslat lényege az volt, hogy az uniós tagállamok együttes erővel klímasemlegessé tegyék Európát 2050-re, ám több ország, köztük a magyar kormány nem támogatta azt. A magyar vétó miatt óriási felháborodás indult, a Greenpeace Magyarország közleményében akkor azt írta: Magyarország a világátlagnál gyorsabban melegszik, a klímaváltozás súlyosan érinti, ezért érthetetlen és felháborító az uniós klímamegállapodás megakadályozása.

– írták akkor. A közleményben azt is jelezték: online petíciót indítanak az erőmű bezárásáért, amit 2025-ig akarnak elérni legkésőbb.

A klímacél leszavazása után Szél Bernadett szerette volna megtudni, milyen szakmai megfontolások alapján döntött úgy a kormány, hogy leszavazza az uniós klímavállalást, ám nem jutott előrébb, az ITM ugyanis azt közölte: a vonatkozó dokumentumokat nem adják ki. Válaszukban akkor azt írták, hogy a végső döntést a klímavédelmi vállalásokról még nem hozták meg, mert lehet, hogy csak 2020-ban dönt róluk az Európai Tanács. Szerintük csak arról határoztak, hogy az idén szeptemberi ENSZ-klímacsúcsra milyen vállalásokkal menjen az EU. Mivel a minisztérium szerint ez a döntés még nem a végleges döntés,

Szél válaszul beperelte a minisztériumot. A 24.hu által ismertetett keresetlevél szerint

a magyar vétó egyben azt is jelenti, hogy a kormány a 2019. szeptember 23-i klímacsúcson is a 2050-es céldátumban rögzített karbonsemlegesség ellen fog állást foglalni, ami hatással lesz a kibocsátáscsökkentési vállalásaira, és a klímaváltozás elleni globális fellépés eredményességére is.