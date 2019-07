Bár februárban a Samsung és a Huawei is bemutatta már saját összehajtható okostelefonját, a két cég továbbra is azon rivalizál, hogy melyikük tudja először piacra dobni a terméket. A Galaxy Fold esetében egy igen komoly fiaskó miatt tolódott át a piaci bevezetés őszre, a Huawei pedig pusztán óvatosságból döntött úgy, hogy ők is ülnek még a fejlesztésen egy kicsit.

A kínai telefont még februárban mi is a kezünkbe vehettük, így testközelből nézhettük meg, milyen is az összehajtható mobil, azóta nyilvánosan szinte nem is lehetett látni a készüléket. Egészen mostanáig, valaki ugyanis kiszúrta, hogy a Huawei vezetője, Richard Yu a sencseni repülőtéren a Mate X-et tartja a kezében.

© Weibo

© Weibo

© Weibo

Hogy mikor lépnek piacra vele, egyelőre nem tudni, Richard Yu is csak annyit mondott sejtelmesen, hogy "egy kicsit még várni kell rá", ennél többet azonban nem árult el róla.

A jelek viszont már arra engednek következtetni, hogy ez hamarabb megtörténhet, mint gondolnánk.

