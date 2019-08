Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a8c3fd6-c260-44f8-bcc9-e2f03dcd25e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem részletezte, hogy ezt hogyan képzeli el. ","shortLead":"Azt nem részletezte, hogy ezt hogyan képzeli el. ","id":"20190822_Visszamenoleg_iger_ingyen_parkolast_Zugloban_a_fideszes_jelolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a8c3fd6-c260-44f8-bcc9-e2f03dcd25e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3981b378-af03-4906-b7cc-214fb3ca7cc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Visszamenoleg_iger_ingyen_parkolast_Zugloban_a_fideszes_jelolt","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:54","title":"Visszamenőleg ígér ingyenparkolást Zuglóban a fideszes jelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc6cd42-66c2-44d0-a8e8-c9797e52119f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világ két legnagyobb termelő országa egyedi módon küzd a környezetvédelmi trendek ellen.","shortLead":"A világ két legnagyobb termelő országa egyedi módon küzd a környezetvédelmi trendek ellen.","id":"20190822_Indonezianak_annyira_nagy_uzlet_a_palmaolaj_hogy_betiltja_a_mentes_termekeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fc6cd42-66c2-44d0-a8e8-c9797e52119f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd15256-a8dc-4526-9694-113178e4b645","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Indonezianak_annyira_nagy_uzlet_a_palmaolaj_hogy_betiltja_a_mentes_termekeket","timestamp":"2019. augusztus. 22. 17:59","title":"Indonéziának annyira nagy üzlet a pálmaolaj, hogy betiltja a mentes termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szó szerint fellélegezhetnek több településen, a nagy médiakritika miatt ugyanis Magyarország betiltja a szlovén szennyvíziszap importját. Szlovénia komoly bajba kerülhet, mert az európai feldolgozóüzemek be vannak táblázva.\r

\r

","shortLead":"Szó szerint fellélegezhetnek több településen, a nagy médiakritika miatt ugyanis Magyarország betiltja a szlovén...","id":"20190823_Europa_nyilvanos_veceje__Magyarorszag_betiltja_a_szloven_szennyviziszap_importjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a96450-6306-4436-aaa5-024b99d02370","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Europa_nyilvanos_veceje__Magyarorszag_betiltja_a_szloven_szennyviziszap_importjat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:02","title":"\"Európa nyilvános vécéje\" – Magyarország betiltja a szlovén szennyvíziszap importját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30835b02-eb0d-4a1a-93dd-02c3cc9799c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyedi karakterű modell az Audin belül az RS6 Avant, de el lehet játszani a gondolattal, milyen lenne normál változatban is. ","shortLead":"Egyedi karakterű modell az Audin belül az RS6 Avant, de el lehet játszani a gondolattal, milyen lenne normál...","id":"20190823_Audi_RS6_szedan_XTomi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30835b02-eb0d-4a1a-93dd-02c3cc9799c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1668e3ec-ab99-4a18-a48c-075afd8aed28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Audi_RS6_szedan_XTomi","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:29","title":"Photoshoppereknek nem akadály, ami az Audinak igen - ilyen lenne az RS6 szedánként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz használatával megvalósuló, ellenséges, ismétlődő, bántalmazó magatartást jelent. ","shortLead":"A digitális technológiával kapcsolatos egyik leggyakrabban említett kockázat az online zaklatás, amely online eszköz...","id":"20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff099f17-3ac8-4650-be11-d14523059415","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190822_Igy_elozhetjuk_meg_hogy_a_gyerekeinket_bantsak_a_neten","timestamp":"2019. augusztus. 22. 12:15","title":"Így előzhetjük meg, hogy a gyerekeinket bántsák a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A \"Szikla\" iszonyat sok pénzt keresett filmjeivel, az eddig listavezető George Clooneyt is megelőzte.","shortLead":"A \"Szikla\" iszonyat sok pénzt keresett filmjeivel, az eddig listavezető George Clooneyt is megelőzte.","id":"20190822_Itt_vannak_a_legjobban_fizetett_szineszek_Dwayne_Johnson_megint_kilott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48900cdf-8155-4512-8e68-feee9b594cf9","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Itt_vannak_a_legjobban_fizetett_szineszek_Dwayne_Johnson_megint_kilott","timestamp":"2019. augusztus. 22. 05:31","title":"Itt vannak a legjobban fizetett színészek, Dwayne Johnson megint kilőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba48968-ebf8-400f-9ed0-926c8bf1f983","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen limitált példányszámban gyártott mikroautó egyik példánya most közel 20 millió forint ellenében cserélt gazdát. ","shortLead":"Az igen limitált példányszámban gyártott mikroautó egyik példánya most közel 20 millió forint ellenében cserélt gazdát. ","id":"20190823_egy_apro_szigeten_keszult_a_vilag_legkisebb_szemelyautoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dba48968-ebf8-400f-9ed0-926c8bf1f983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c19ac1-099f-4a99-b5b2-3deba9a2cd81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_egy_apro_szigeten_keszult_a_vilag_legkisebb_szemelyautoja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:41","title":"Egy apró szigeten készült a világ legkisebb személyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A tervezettnél 640 százalékkal többet költött 2018-ban az állami sportlétesítmények egyik főfelelőse, a Nemzeti Sportközpontok, amely a kormányzati költségvetési fegyelem iskolapéldája: év közben, ötletszerűen osztanak rá projekteket és az azokhoz tartozó ingatlanokat, forrásokat. Ez azonban messze nem a teljes sportra elköltött összeg a büdzsében.","shortLead":"A tervezettnél 640 százalékkal többet költött 2018-ban az állami sportlétesítmények egyik főfelelőse, a Nemzeti...","id":"20190823_A_Nemzeti_Sportkozpontok_14_milliard_helyett_101et_koltott_egyetlen_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577d012b-0aad-4120-bca5-47333ac6f500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d45fcb1c-950b-4eee-826c-bbcd97364f5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_A_Nemzeti_Sportkozpontok_14_milliard_helyett_101et_koltott_egyetlen_ev_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 23. 14:00","title":"14 milliárd helyett 101 milliárdot költött egyetlen év alatt a Nemzeti Sportközpontok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]