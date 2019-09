Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3e6d369-6c47-4768-8437-0b8eadb41f88","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mérések csaknem két és fél évszázaddal ezelőtti csehországi kezdete óta nem volt olyan meleg a nyár Prágában, mint idén, amikor a napi átlaghőmérséklet elérte a 22,9 Celsius-fokot.","shortLead":"A mérések csaknem két és fél évszázaddal ezelőtti csehországi kezdete óta nem volt olyan meleg a nyár Prágában, mint...","id":"20190906_praga_nyar_hoseg_rekord_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3e6d369-6c47-4768-8437-0b8eadb41f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f1c29d-1e13-46af-a3dd-e41807ea2434","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_praga_nyar_hoseg_rekord_meteorologia","timestamp":"2019. szeptember. 06. 22:12","title":"Rekordot döntött a nyári forróság Prágában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c515231-09e0-46e7-a7e1-03a96e6fac57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Túl sokat kértek, egyelőre nem épül meg a zalaegerszegi tesztpálya központja.","shortLead":"Túl sokat kértek, egyelőre nem épül meg a zalaegerszegi tesztpálya központja.","id":"20190907_Meszarosek_kicsit_tulfeszitetettek_a_kozbeszerzesi_ajanlatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c515231-09e0-46e7-a7e1-03a96e6fac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af334411-a6ba-4b64-8544-00df47bed6a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190907_Meszarosek_kicsit_tulfeszitetettek_a_kozbeszerzesi_ajanlatot","timestamp":"2019. szeptember. 07. 11:10","title":"Mészárosék kicsit túlfeszítetették a közbeszerzési ajánlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0793d39-9ea4-425c-a26b-dfd529fe4a93","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A demográfiai csúcs második napján is nagyot mentek a felszólalók. ","shortLead":"A demográfiai csúcs második napján is nagyot mentek a felszólalók. ","id":"20190906_A_Kesma_vezetoje_szerint_a_hozzajuk_tartozo_mediumok_fo_celja_a_ferfi_es_no_hazassaganak_vedelme","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0793d39-9ea4-425c-a26b-dfd529fe4a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dd73ce-97c7-4b61-a82a-18b262f177da","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_A_Kesma_vezetoje_szerint_a_hozzajuk_tartozo_mediumok_fo_celja_a_ferfi_es_no_hazassaganak_vedelme","timestamp":"2019. szeptember. 06. 13:23","title":"A KESMA vezetője szerint a hozzájuk tartozó médiumok fő célja a férfi és nő házasságának védelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8c17b34-704f-4c47-a654-7eddf3080b9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb deepfake-videó jelent meg, ezúttal a jobbik fajtából.","shortLead":"Újabb deepfake-videó jelent meg, ezúttal a jobbik fajtából.","id":"20190907_Most_megnezheti_milyen_lett_volna_Will_Smith_a_Matrixban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8c17b34-704f-4c47-a654-7eddf3080b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e743e3-eee4-4a9e-9bd9-f3184e59786b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Most_megnezheti_milyen_lett_volna_Will_Smith_a_Matrixban","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:35","title":"Most megnézheti, milyen lett volna Will Smith a Mátrixban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878e19ff-157d-4cfe-939a-42754dd79029","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Evergreen underground – Király Tamás a Ludwig Múzeumban / Szembesítés a gyarmati múlttal – az Africa Museum Brüsszelben / Klímakatasztrófa, két felfogásban – litván győztesek Velencében / 1989 – rendszerváltás és képzőművészet / „Elfajzott” magyarok – a náci Kulturkampf hazai áldozatai / Viva Leonardo da Vinci! – emlékév Franciaországban / Mit mond a Mei Moses-index? – a nőművészek műpiaci felértékelődése

","shortLead":"Evergreen underground – Király Tamás a Ludwig Múzeumban / Szembesítés a gyarmati múlttal – az Africa Museum Brüsszelben...","id":"20190906_Megjelent_a_Muerto_2019_szeptemberi_lapszama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=878e19ff-157d-4cfe-939a-42754dd79029&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c894d1-1483-4843-bab1-0e1874708ae5","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190906_Megjelent_a_Muerto_2019_szeptemberi_lapszama","timestamp":"2019. szeptember. 06. 10:30","title":"Megjelent a Műértő 2019 szeptemberi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac644dc-27f9-4f12-b23f-9e5094d042a0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kupésra faragott divatterepjáró alapváltozatát egy 150 lóerős benzinmotor hajtja.","shortLead":"A kupésra faragott divatterepjáró alapváltozatát egy 150 lóerős benzinmotor hajtja.","id":"20190906_10_millio_forinttol_startol_a_gyorben_gyartott_audi_q3_sportback","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac644dc-27f9-4f12-b23f-9e5094d042a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dfb39f-4027-4c8b-8e45-e1825324e274","keywords":null,"link":"/cegauto/20190906_10_millio_forinttol_startol_a_gyorben_gyartott_audi_q3_sportback","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:59","title":"10 millió forinttól startol a Győrben gyártott Audi Q3 Sportback","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df61006-df39-46bf-97c8-a8be1e5fbb1e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három magyarnak is ismerős lehet Mateu Lahoz.","shortLead":"Három magyarnak is ismerős lehet Mateu Lahoz.","id":"20190906_Rossz_emlekeket_ebreszt_a_magyarszlovak_Ebselejtezo_jatekvezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7df61006-df39-46bf-97c8-a8be1e5fbb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911ecd05-637a-47f8-8d3f-f43f120ff452","keywords":null,"link":"/sport/20190906_Rossz_emlekeket_ebreszt_a_magyarszlovak_Ebselejtezo_jatekvezetoje","timestamp":"2019. szeptember. 06. 15:39","title":"Rossz emlékeket ébreszt a magyar-szlovák Eb-selejtező játékvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbe613b1-4353-4696-b246-01b0715460e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Székesfehérváron két olyan nagyforgalmú csomópont is van, ahol jellemzően hosszasan feltorlódik a forgalom, pedig elég egyszerűen lehetne rajta valamennyit segíteni. ","shortLead":"Székesfehérváron két olyan nagyforgalmú csomópont is van, ahol jellemzően hosszasan feltorlódik a forgalom, pedig elég...","id":"20190905_Megprobaljak_a_cipzarelvvel_csokkentetni_a_dugot_az_egyik_legzsufoltabb_korfogalomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbe613b1-4353-4696-b246-01b0715460e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94cece5b-608f-45bb-a763-adc1eb6c27c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190905_Megprobaljak_a_cipzarelvvel_csokkentetni_a_dugot_az_egyik_legzsufoltabb_korfogalomban","timestamp":"2019. szeptember. 05. 18:35","title":"Nekifutnak a cipzár elvnek a legzsúfoltabb körforgalmakban, hátha csökken a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]