[{"available":true,"c_guid":"c02c0891-1a6e-4b37-bdeb-bbc4977fa907","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre éhesebbnek tűnik a Tejútrendszer közepén lévő gigászi fekete lyuk, a kutatók egyelőre nem értik, miért.","shortLead":"Egyre éhesebbnek tűnik a Tejútrendszer közepén lévő gigászi fekete lyuk, a kutatók egyelőre nem értik, miért.","id":"20190917_tejutrendszer_kozepen_levo_fekete_lyuk_eros_feny_ucla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c02c0891-1a6e-4b37-bdeb-bbc4977fa907&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e316c8e-8ba8-4d43-9234-a9c0afde16ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_tejutrendszer_kozepen_levo_fekete_lyuk_eros_feny_ucla","timestamp":"2019. szeptember. 17. 20:03","title":"Valami érthetetlen történik: magasabb fokozatba kapcsolt a Tejútrendszer közepén lévő fekete lyuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5decd76-6079-4096-91b7-449d2973114e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Nem véletlenül tartunk munkakörünk vagy munkahelyünk megszűnésétől, főleg, ha érettebb korban ér minket egy ilyen életesemény. Szakemberek szerint viszont, ha nagyon lassan is, de észrevehető egyfajta pozitív változás a középkorúak munkaerőpiacán, ami új reményt adhat ennek a generációnak. Sőt, azt rebesgetik, nemsokára ki lehet jelenteni, hogy a régi ötvenes munkaerők az új negyvenesek.","shortLead":"Nem véletlenül tartunk munkakörünk vagy munkahelyünk megszűnésétől, főleg, ha érettebb korban ér minket egy ilyen...","id":"remifeminplus_20190918_50_feletti_nok_munkakereses_otvenes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5decd76-6079-4096-91b7-449d2973114e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6660a72d-93b0-4b13-a2e8-b3084fee3da9","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20190918_50_feletti_nok_munkakereses_otvenes","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:30","title":"Ötvenes nő vagyok, munkát akarok – egyáltalán nem lehetetlen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"f4621363-38ef-4c8b-a29d-d5b194ca7464","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Az Ad Astra – Út a csillagokba nagyjából fele-fele arányban lenyűgözően látványos kalandfilm, és valahol a Kubrick-Malick-Nolan tengelyen filozofálgató lételméleti alkotás. Középre céloz, és ha nem is telibe, de jó helyre talál. Kritika. ","shortLead":"Az Ad Astra – Út a csillagokba nagyjából fele-fele arányban lenyűgözően látványos kalandfilm, és valahol...","id":"20190918_Brad_Pittnek_a_kozmikus_magany_is_jol_all","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4621363-38ef-4c8b-a29d-d5b194ca7464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b2d9b8-0be0-4bf9-9f75-befe363a03c0","keywords":null,"link":"/kultura/20190918_Brad_Pittnek_a_kozmikus_magany_is_jol_all","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:00","title":"Brad Pittnek a kozmikus magány is jól áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcdeb67a-00c2-4243-bfc0-01df5c151d27","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kétszáz éve, 1819. szeptember 18-án született Párizsban Jean Bertrand Léon Foucault francia fizikus, akit a Föld forgását igazoló ingakísérlete tette közismertté.","shortLead":"Kétszáz éve, 1819. szeptember 18-án született Párizsban Jean Bertrand Léon Foucault francia fizikus, akit a Föld...","id":"20190918_jean_bertrand_leon_foucault_inga_200_eve_szuletett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcdeb67a-00c2-4243-bfc0-01df5c151d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1acd8cbc-2409-4892-bfe8-1f7cd2084e7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_jean_bertrand_leon_foucault_inga_200_eve_szuletett","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:33","title":"200 éve született az ember, akit minden laposföld-hívőnek figyelmen kívül kell hagynia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f18632-0882-4749-99d5-e9fb06d4cdc5","c_author":"HVG360","category":"itthon","description":"Radar360 című animációs híradónk stílusában foglaljuk össze, hogy mire számíthatnak előfizetőink a hvg360-on. ","shortLead":"Radar360 című animációs híradónk stílusában foglaljuk össze, hogy mire számíthatnak előfizetőink a hvg360-on. ","id":"20190918_Mi_az_a_hvg360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1f18632-0882-4749-99d5-e9fb06d4cdc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d1f7abc-d722-40d8-aa44-c745299956cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Mi_az_a_hvg360","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:35","title":"Mi az a hvg360?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ötezer hím szúnyogot eresztettek ki a nyugat-afrikai ország nyugati részén fekvő Souroukoudinga faluban, azt remélik, hogy így gyéríthetik őket.

","shortLead":"Ötezer hím szúnyogot eresztettek ki a nyugat-afrikai ország nyugati részén fekvő Souroukoudinga faluban, azt remélik...","id":"20190918_genmodositas_sterilizalt_szunyog_malaria_burkina_faso","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bdf22d-4607-4be2-a11b-25c6b9257a76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_genmodositas_sterilizalt_szunyog_malaria_burkina_faso","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:15","title":"Génmódosított, sterilizált szúnyogokkal veszik fel a harcot a malária ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb felmérésben sereghajtó Magyarország: az életszínvonal mérésére használt fogyasztás terén csak két országot előzünk meg az unióban. EU-s összesítésben pedig most már nem lehet mondani, hogy a dél iállamok pazarlók, az északiak spórolósak: mindkét tájegységen találunk ellenpéldákat. ","shortLead":"Újabb felmérésben sereghajtó Magyarország: az életszínvonal mérésére használt fogyasztás terén csak két országot...","id":"20190918_Mar_a_lettek_es_a_romanok_eletszinvonala_is_magasabb_a_magyarokenal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8e381c-ccaa-4453-b65c-6097d50b74a0","keywords":null,"link":"/360/20190918_Mar_a_lettek_es_a_romanok_eletszinvonala_is_magasabb_a_magyarokenal","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:30","title":"Már a románok és a lettek is jobban élnek a magyaroknál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autonómiák és a demokrácia védelméért jelentettek be demonstrációt.","shortLead":"Az autonómiák és a demokrácia védelméért jelentettek be demonstrációt.","id":"20190917_tuntetes_demonstracio_ombudman_alapveto_jogok_biztosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017093e4-1f83-4a38-8fc8-65cc2114fba7","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_tuntetes_demonstracio_ombudman_alapveto_jogok_biztosa","timestamp":"2019. szeptember. 17. 13:48","title":"Tüntetéssel várják az új ombudsmant az első hivatali napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]