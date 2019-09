Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt nem árulta el a Budapest Airport, miért kell sebtiben felhúzni az újat a bádogterminál helyett.","shortLead":"Azt nem árulta el a Budapest Airport, miért kell sebtiben felhúzni az újat a bádogterminál helyett.","id":"20190926_ferihegy_repuloter_fapados_terminal_garancsi_istvan_market","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae73bf9-e617-4dde-a00b-c53b18c2e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d953c1-c3dc-433b-a6ae-14fda8179ffa","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_ferihegy_repuloter_fapados_terminal_garancsi_istvan_market","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:50","title":"Garancsi cége építi az új ferihegyi terminált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz amerikai szenátor és egy kongresszusi képviselő küldött levelet David Cornstein budapesti nagykövetnek.","shortLead":"Tíz amerikai szenátor és egy kongresszusi képviselő küldött levelet David Cornstein budapesti nagykövetnek.","id":"20190925_Bernie_Sanders_amerikai_szenatorokkal_nekiment_a_budapesti_nagykovetnek_Putyin_bankja_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a449f1-6d9d-4bfe-841a-7333af3d060f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c77021-2726-450c-a30e-0a326bde8220","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Bernie_Sanders_amerikai_szenatorokkal_nekiment_a_budapesti_nagykovetnek_Putyin_bankja_miatt","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:07","title":"Bernie Sanders amerikai szenátorokkal nekiment a budapesti nagykövetnek Putyin bankja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d993ef0-b3e0-43aa-80d8-4a8f5513ac33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem várták ki, amíg a kamionok szabálytalanul előznek, inkább jobbról előzték őket a leállósávban. ","shortLead":"Nem várták ki, amíg a kamionok szabálytalanul előznek, inkább jobbról előzték őket a leállósávban. ","id":"20190925_Eletveszelyes_manoverrel_eloztek_turelmetlen_autosok_az_M7esen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d993ef0-b3e0-43aa-80d8-4a8f5513ac33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e8f932-ea9d-425e-a202-c7077dd1b2e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Eletveszelyes_manoverrel_eloztek_turelmetlen_autosok_az_M7esen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:37","title":"Életveszélyes manőverrel előztek türelmetlen autósok az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A következő napokban derül ki, hogy a német Neckermann Reisen is bedől-e. ","shortLead":"A következő napokban derül ki, hogy a német Neckermann Reisen is bedől-e. ","id":"20190925_A_nemet_Thomas_Cook_is_bedobta_a_torulkozot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42cfc319-6f58-4f0d-af6b-451d895e2fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd7a0b7-2de4-4626-8d76-c04112b14638","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_A_nemet_Thomas_Cook_is_bedobta_a_torulkozot","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:39","title":"A német Thomas Cook is bedobta a törölközőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc743ba-3723-4a6e-989a-b09e0ecdabcb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A galéria művészköréhez tartozó, pályájukat kitartó következetességgel építő művészek állítanak ki a születésnapi tárlaton.","shortLead":"A galéria művészköréhez tartozó, pályájukat kitartó következetességgel építő művészek állítanak ki a születésnapi...","id":"201939_tarlat__szuletesnap_g20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbc743ba-3723-4a6e-989a-b09e0ecdabcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ee3fdc-ffa2-4388-8d9b-b41f89fd78f1","keywords":null,"link":"/360/201939_tarlat__szuletesnap_g20","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:30","title":"#g20 – 7x4 nem akármilyen képpel ünnepel a Godot Galéria ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várakozáson felüli a kereslet az iPhone 11 iránt. Ez egyrészt nagyon jó hír az Apple-nek, de banki elemzők a hátulütőjére is figyelmeztetnek.","shortLead":"Várakozáson felüli a kereslet az iPhone 11 iránt. Ez egyrészt nagyon jó hír az Apple-nek, de banki elemzők...","id":"20190926_apple_iphone11_ertekesitesi_siker_iphone_ar_csokkenese_asp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae4f42b-0b21-42a5-8186-e5b82c0c396d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_apple_iphone11_ertekesitesi_siker_iphone_ar_csokkenese_asp","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:03","title":"Viszik, mint a cukrot az iPhone 11-et, és ez gond lehet az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kijelölte az UEFA a következő BL-döntők helyszíneit.","shortLead":"Kijelölte az UEFA a következő BL-döntők helyszíneit.","id":"20190924_Hiaba_epitik_a_stadionokat_2023ig_biztosan_nem_lesz_BLdonto_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5284d11e-196f-4ece-aa47-a44fa523dc19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b02c62-8f37-4ffa-bdbf-6c9cd937af7e","keywords":null,"link":"/sport/20190924_Hiaba_epitik_a_stadionokat_2023ig_biztosan_nem_lesz_BLdonto_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:45","title":"Hiába építik a stadionokat, 2023-ig biztosan nem lesz BL-döntő Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zenész reagált a volt honvédelmi miniszter szombathelyi akciójára.","shortLead":"A zenész reagált a volt honvédelmi miniszter szombathelyi akciójára.","id":"20190926_Brody_Janos_dallal_uzent_Hende_Csabanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c34bf50-60c4-4bf9-8532-dc7abd8b135b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb624a6d-c138-4fa9-bbd8-1c6a81146bc4","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Brody_Janos_dallal_uzent_Hende_Csabanak","timestamp":"2019. szeptember. 26. 20:11","title":"Bródy János dallal üzent Hende Csabának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]