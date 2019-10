Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három embert szállítottak a mentők a kórházba.","shortLead":"Három embert szállítottak a mentők a kórházba.","id":"20191008_Ket_not_es_ket_gyereket_utott_el_egy_auto_Kispesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c0676e-b106-438d-999c-423ad3e62d8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Ket_not_es_ket_gyereket_utott_el_egy_auto_Kispesten","timestamp":"2019. október. 08. 17:29","title":"Két nőt és két gyereket ütött el egy autó Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7f26793-6904-4054-a23c-eeff1d40a722","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Courteney Cox, Jennifer Aniston és Matt LeBlanc bandázott kicsit.","shortLead":"Courteney Cox, Jennifer Aniston és Matt LeBlanc bandázott kicsit.","id":"20191007_A_Jobaratok_fele_osszeallt_egy_szelfire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7f26793-6904-4054-a23c-eeff1d40a722&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0dd439-aa74-48f7-a9a3-b110803d4e9d","keywords":null,"link":"/elet/20191007_A_Jobaratok_fele_osszeallt_egy_szelfire","timestamp":"2019. október. 07. 11:01","title":"A Jóbarátok fele összeállt egy szelfire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f723b7-84b8-4650-98d6-e1f46424b579","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez konkrétan az az autó, ami utolsóként hagyta el a jobb sorsra érdemes Saab-gyárat. ","shortLead":"Ez konkrétan az az autó, ami utolsóként hagyta el a jobb sorsra érdemes Saab-gyárat. ","id":"20191008_elado_a_legutolso_saab__egy_5_eves_de_vadonatuj_auto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85f723b7-84b8-4650-98d6-e1f46424b579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e84f8f-ddbf-4d81-9396-7a4085e8c904","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_elado_a_legutolso_saab__egy_5_eves_de_vadonatuj_auto","timestamp":"2019. október. 08. 13:21","title":"Eladó a legutolsó Saab – egy 5 éves, de vadonatúj autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c8717ec-3703-42e4-a024-93e3621d9dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","id":"20191007_Eltunt_egy_14_eves_kislany_a_jozsefvarosi_gyermekotthonbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c8717ec-3703-42e4-a024-93e3621d9dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de1762c-bc36-4f8e-a2cc-8381132c3018","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Eltunt_egy_14_eves_kislany_a_jozsefvarosi_gyermekotthonbol","timestamp":"2019. október. 07. 11:50","title":"Eltűnt egy 14 éves kislány a józsefvárosi gyermekotthonból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6de4c-5975-459e-acc4-96eea8cd2c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó megtalálta Rákosfaly kisrepülőgépét, amivel Horvátországba mehettek Borkaiék. A Cessna feltűnt már korábban is a győri polgármester társaságában, két MTI-s felvételen is felbukkant 2014-ben. Mindeközben a péri repülőtér webkamerája pont tavaly pünkösdkor nem tudott felvételt készíteni, amikorra a kiruccanást teszi a kínos felvételeket nyilvánosságra hozó blog szerzője.","shortLead":"Az Átlátszó megtalálta Rákosfaly kisrepülőgépét, amivel Horvátországba mehettek Borkaiék. A Cessna feltűnt már korábban...","id":"20191008_Megvan_a_kisgep_ami_Borkai_ugyved_baratjahoz_Rakosfalvy_Zoltanhoz_kotheto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6de4c-5975-459e-acc4-96eea8cd2c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46babc39-993a-4455-b9db-c1670a34c61a","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Megvan_a_kisgep_ami_Borkai_ugyved_baratjahoz_Rakosfalvy_Zoltanhoz_kotheto","timestamp":"2019. október. 08. 16:51","title":"Megtalálhatták a kisrepülőt, ami Borkai ügyvéd barátjához köthető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5588aa41-3dce-49ca-8372-65fd1b442265","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"10 ezer magas fizetésű profi eltávolításáról döntött a HSBC – jelentette a londoni Financial Times. A Business Insider ehhez hozzáteszi, hogy idén 60 ezer embert érinthet az elbocsátási hullám a bankszektorban. A Wall Streeten és a Cityben nagy az idegesség, mert a trend globális, vagyis akit kirúgnak, az csak nagyon nehezen talál magának megfelelő állást.","shortLead":"10 ezer magas fizetésű profi eltávolításáról döntött a HSBC – jelentette a londoni Financial Times. A Business Insider...","id":"20191008_Tobb_tizezer_embert_bocsatanak_el_a_bankok_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5588aa41-3dce-49ca-8372-65fd1b442265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13aea4b5-77f3-49fd-aa55-b6615790f3f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_Tobb_tizezer_embert_bocsatanak_el_a_bankok_vilagszerte","timestamp":"2019. október. 08. 14:35","title":"Több tízezer embert bocsátanak el a bankok világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce013250-ce87-4eee-90ac-ee2d4d668679","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az útszakasz karbantartója a jelek szerint nagyon sokszor nagyon keveset javított a felület minőségén.","shortLead":"Az útszakasz karbantartója a jelek szerint nagyon sokszor nagyon keveset javított a felület minőségén.","id":"20191007_hirunk_a_vilagban_a_legtobbet_javitott_ut_egyenesen_budapestrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce013250-ce87-4eee-90ac-ee2d4d668679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cce8b97-c18d-46df-bdf0-1748636643ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_hirunk_a_vilagban_a_legtobbet_javitott_ut_egyenesen_budapestrol","timestamp":"2019. október. 07. 06:41","title":"Hírünk a világban: a legtöbbet javított út, egyenesen Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8972d4c3-b769-479e-a5a4-db3a4e22fbba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Adobe bevetette a Sensei nevű mesterséges intelligenciáját, hogy még egyszerűbben lehessen még jobb végeredményt kihozni a képekből és videókból.","shortLead":"Az Adobe bevetette a Sensei nevű mesterséges intelligenciáját, hogy még egyszerűbben lehessen még jobb végeredményt...","id":"20191007_adobe_premier_elements_photoshop_elements_kepszerkeszto_videovago_program","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8972d4c3-b769-479e-a5a4-db3a4e22fbba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81de6d4-b632-4757-811f-eb7d2e544316","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_adobe_premier_elements_photoshop_elements_kepszerkeszto_videovago_program","timestamp":"2019. október. 07. 10:03","title":"Látványos funkciókat kapott az olcsóbb Photoshop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]