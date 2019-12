A tűzoltók hónapok óta próbálják eloltani az ausztráliai bozóttüzeket, amelyek már a fővárost, Canberrát is mérgező füstfelhővel borították be. A tűz több mint 16 ezer négyzetkilométert égetett fel eddig, füstje még az űrből is jól látszik – sőt, már Új-Zélandon is nyomott hagyott.

Az utazásairól blogot író fotós, Liz Carlson egy látványra gyönyörű, de igen szomorú jelét fotózta le az ausztrál bozóttűznek. Az Új-Zéland déli részén található Mount Aspiring Nemzeti Parkban készített fotót a havas hegyoldalakról, amelyeken a hó és a jég rózsaszínben pompázik. Közelről nézve már kiderült, a jeget beborító réteg nem rózsaszín, hanem barnás, és az nem más, mint az ausztrál bozóttűzből származó hamu és korom.

Mint azt Carlson írja, a helyszín, ahol a képeket készítette,

nagyjából 1850 kilométerre található a tűz legdurvább helyszínétől.

A dolog sokkal nagyobb probléma, mint azt elsőre gondolnánk. A helyzet ugyanis az, hogy a beszennyezett hó és gleccserek sokkal gyorsabban olvadnak, mivel a sötét színük miatt kevesebb napfényt képesek visszaverni. Az Earther felidézi, hasonló jelenséggel találkozhattunk akkor, amikor lángolt az Amazonas: akkor az Andok gleccserei szennyeződtek be.

