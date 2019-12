Az általunk is tesztelt, otthon is jól használható Wiwe nevű készülék, illetve a mérések eredményét kielemző alkalmazás eddig kizárólag a pitvarfibrillációt jelenítette meg név szerint a kiértékelésben. Ezen kívül azonban számos egyéb ritmuszavar is előfordulhat, melyek némelyike jelentős szívritmus-ingadozással járhat, továbbá van olyan is, amelyekre a szívfrekvencia megnövekedése vagy lecsökkenése jellemző. Bár a pitvarfibrilláció felismerése kiemelt diagnosztikai értéket képvisel, a Wiwe fejlesztői szerint az egyéb aritmiák jelentősége sem elhanyagolható – kialakulásuk mögött ugyanis számos ok húzódhat meg, a különféle ingerekre való természetes reakciótól a szívbetegségekig –, ennek szellemében nemrég új elemekkel egészítették ki a hagyományos, 12 elvezetéses EKG első végtagi csatornájával egyenértékű jelet mérő kütyüt, pontosabban a kiértékelést végző appot.

Az új funkciók a már meglévő készülékekkel is elérhetők, csak frissíteni kell a hozzájuk tartozó, telefonra telepített alkalmazást.

Az eredményközlés változásai leginkább a Wiwe applikáció AR feliratú jelzőjét érintik, amely korábban csak jelentős szívritmus-ingadozás érzékelésekor jelzett eltérést. Most már az alacsony, illetve magas pulzusszámhoz kapcsolódó (de jelentős ritmusingadozással nem feltétlenül járó) bradycardia, illetve tachycardia nevezetű aritmiákat is jelezni fogja az AR-jelző (sárga színnel), továbbá a felismert változat név szerint is látszik a Poincaré-ábra mellett. Az említetteken túlmenően a jelentős szívritmus-ingadozásokat produkáló – valamint gyakran kellemetlen tünetekkel járó – extraszisztolékat (soron kívüli szívütéseket) is nevesíti a Wiwe app, amennyiben jelentős számú ilyen szívütést detektál a kiértékelő szoftver.

A fejlesztők közlése szerint az EKG hullámparaméterekre vonatkozó eredményközlése is bővül, felhívva a figyelmet az esetleges kamrai vezetési zavar gyanújára. Ez a fajta rendellenesség a kamrai aktivációs hullám (QRS komplexum) nagymértékű kiszélesedésében nyilvánul meg, amely jelentős EKG eltérésnek minősül, emiatt – következetes előfordulása esetén – célszerű minél előbb kivizsgáltatni.

Középtávon érdekes, hogy az applikációt felkészítették a telemedicina-rendszerekhez való csatlakozásra, melynek köszönhetően az orvos valós időben követheti majd nyomon saját eszközén páciensei Wiwe-val készített EKG-felvételeit, ezzel jelentősen meggyorsítva és megkönnyítve a diagnózis felállítását. Az az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) novemberi közlése szerint az ezt "másik oldalról" lehetővé tévő Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT) már a háziorvosok 80, a gyógyszertárak 100, a járóbeteg-ellátók 75-80 százaléka csatlakozott.

