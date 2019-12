Pont jókor került valósult meg George Lucas álma: 1977-ben egy olyan világba robbant be a Csillagok háborúja, amelyben a számítástechnika már elindult hódító útjára. Nem is kellett sokat várni az első program megjelenéséig, először az Apple állt elő egy nem hivatalos játékkal, 1978-ban. Ezt a kazettán terjesztett szoftvert a vállalat első tömeggyártásban készülő – mára legendásnak számító – masinájához, az Apple II-höz szánták.

A Lucasfilm által hivatalosan licenszelt videojátékok igazán 1982-ben robbantak be az akkortájt azért még igencsak szűkös piacra, az Atari 2600-asra írt, A Birodalom visszavág című és témájú programmal. Ezzel indul az a YouTube-ra felkerült összeállítás is, melyen az első, mai szemmel nézve kezdetleges grafikától eljutunk napjaink igencsak élethű, filmszerű látványt nyújtó Star Wars témájú játékszoftverekig. (Melyek közül a legújabb az általunk is kedvelt Jedi: Fallen Order.)

