Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre jobb üzletnek bizonyulhat a zsarolóvírusok (ransomware-ek) fejlesztése és terjesztése, ugyanis egyre több szervezet hajlandó váltságdíjat fizetni.","shortLead":"Egyre jobb üzletnek bizonyulhat a zsarolóvírusok (ransomware-ek) fejlesztése és terjesztése, ugyanis egyre több...","id":"20191228_zsarolovirusoknak_fizeto_szervezetek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0689d5ba-30c9-472a-8393-58b7e58379c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191228_zsarolovirusoknak_fizeto_szervezetek_szama","timestamp":"2019. december. 28. 12:03","title":"Ennek nem lesz jó vége, vérszemet kaphatnak a zsarolóvírusok fejlesztői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A német légiutas-kísérők független szakszervezete jelentett be munkabeszüntetést a Lufthansa csoporthoz tartozó Germanwings légitársaságnál hétfőtől három napig.","shortLead":"A német légiutas-kísérők független szakszervezete jelentett be munkabeszüntetést a Lufthansa csoporthoz tartozó...","id":"20191227_sztrajk_germanwings_utaskiserok_evvege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c74225bd-0312-41f1-96ee-248d88af527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ca72b7-f2e9-45fb-a702-63f28e03d09c","keywords":null,"link":"/kkv/20191227_sztrajk_germanwings_utaskiserok_evvege","timestamp":"2019. december. 27. 19:21","title":"Sztrájkot hirdettek az év végére a Germanwingsnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6d112c-7107-414d-bc1a-c9e8f5a097b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre többen rendelnek ételt karácsonykor.","shortLead":"Egyre többen rendelnek ételt karácsonykor.","id":"20191228_Hawaii_pizzara_cserelik_a_magyarok_az_unnepi_menut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c6d112c-7107-414d-bc1a-c9e8f5a097b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03013006-eb62-4b30-915b-76d4c926a068","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191228_Hawaii_pizzara_cserelik_a_magyarok_az_unnepi_menut","timestamp":"2019. december. 28. 10:07","title":"Hawaii pizzára cserélik a magyarok az ünnepi menüt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191229_gyenge_jelszavak_ausztralia_hoseg_viz_ingyenes_programok_letoltes_xiaomi_kameralyuk_oroszorszag_internet_lekapcsolodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=012b6c20-7e3d-40b9-97d7-52913e212726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be544d0e-3807-41e8-8f0d-921fa7899a0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_gyenge_jelszavak_ausztralia_hoseg_viz_ingyenes_programok_letoltes_xiaomi_kameralyuk_oroszorszag_internet_lekapcsolodas","timestamp":"2019. december. 29. 12:03","title":"Ez történt: kiderült, melyik 2019-ben a 100 legrosszabb jelszó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f45768-52f0-490c-8f1f-4322fa8c68ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Most lesz ideje az olasz kormánynak, hogy megváltoztassa a szabályokat, amelyeket még Matteo Salvini fogadtatott el.","shortLead":"Most lesz ideje az olasz kormánynak, hogy megváltoztassa a szabályokat, amelyeket még Matteo Salvini fogadtatott el.","id":"20191228_Atirjak_az_olaszok_a_migracios_biztonsagi_szabalyokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02f45768-52f0-490c-8f1f-4322fa8c68ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f0288c-a754-4668-ac55-55895dbb0393","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Atirjak_az_olaszok_a_migracios_biztonsagi_szabalyokat","timestamp":"2019. december. 28. 17:28","title":"Átírják az olaszok a migrációs biztonsági szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Christina Koch majdnem egy teljes évet fog lehúzni az űrállomáson, amit eddig csak egyetlen űrhajósnak sikerült überelnie.","shortLead":"Christina Koch majdnem egy teljes évet fog lehúzni az űrállomáson, amit eddig csak egyetlen űrhajósnak sikerült...","id":"20191229_Girl_power_az_urben_rekordot_dontott_egy_noi_urhajos_az_ISSen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a201ba3f-0dd7-46bf-b61f-fc47e2387583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d81b1a-0d33-4b81-abee-7c0e71a96e1b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191229_Girl_power_az_urben_rekordot_dontott_egy_noi_urhajos_az_ISSen","timestamp":"2019. december. 29. 12:20","title":"Girl power az űrben: rekordot döntött egy női űrhajós az ISS-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e375a7fc-60c7-48df-bca1-57ab11b6f944","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszteri durrogtatás miatt.","shortLead":"Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszteri durrogtatás miatt.","id":"20191227_Ne_kosse_lancra_a_kutyajat_petardazas_idejen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e375a7fc-60c7-48df-bca1-57ab11b6f944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17313bd2-b886-4760-998b-73bca59ae857","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Ne_kosse_lancra_a_kutyajat_petardazas_idejen","timestamp":"2019. december. 27. 15:25","title":"Ne kösse láncra a kutyáját petárdázás idején!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év nagy gazdasági-politikai történetei, izgalmas egyéni sztorik és kicsit számunkra is meglepően népszerű hírek is bekerültek 2019 legolvasottabb gazdasági cikkei közé. Sokféleképp lehetne összefoglalni az év történéseit, mi ezúttal azt néztük meg, önök melyik cikkeinket olvasták a leginkább a Gazdaság és a Vállalkozás rovatokban.","shortLead":"Az év nagy gazdasági-politikai történetei, izgalmas egyéni sztorik és kicsit számunkra is meglepően népszerű hírek is...","id":"20191229_Es_akkor_vajna_utalvany_notre_dame_karacsony_ceu_korrupcio_youtube_lidl_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7728e016-3bc9-4d60-8faf-62b8470775b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe4ed77-a888-4302-a908-fcdad0cd78e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191229_Es_akkor_vajna_utalvany_notre_dame_karacsony_ceu_korrupcio_youtube_lidl_2019","timestamp":"2019. december. 29. 07:00","title":"És akkor megnéztük, mi érdekelte önöket 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]