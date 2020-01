Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e90a0ce-f76b-4310-9019-9470f2032b9b","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: mókusok, látszat, rakéta, gyanú, Megxit. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200112_Az_en_hetem_Lackfi_Janos_Soder_Karcsi_evertekeloje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e90a0ce-f76b-4310-9019-9470f2032b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3b02d13-eb3a-4c10-a761-2665406deae1","keywords":null,"link":"/360/20200112_Az_en_hetem_Lackfi_Janos_Soder_Karcsi_evertekeloje","timestamp":"2020. január. 12. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János Sóder Karcsi évértékelőjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ismét politikus lesz a volt osztrák alkancellár.","shortLead":"Ismét politikus lesz a volt osztrák alkancellár.","id":"20200113_volt_osztrak_alkancellar_heinz_christian_strache_ibizai_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfadf360-deac-4cf0-b9b2-3f92e4e306d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e6626b-4610-4cee-bae7-572250e0137b","keywords":null,"link":"/vilag/20200113_volt_osztrak_alkancellar_heinz_christian_strache_ibizai_video","timestamp":"2020. január. 13. 14:06","title":"Visszatér a politikába az ibizás videójába belebukott Strache","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22dd1a3-b5ba-497c-a366-ee1d2a3cbf23","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"360","description":"A Csillagok háborújában robotok küzdenek robotokkal és győzik le egymást, mindenfajta emberi közreműködés nélkül. Hamarosan a Földön is eljöhet ez, de a világ országai régóta nem tudnak zöld ágra vergődni abban: tiltsák-e vagy szabályozzák-e valamilyen módon a mesterséges intelligenciára épülő robothadviselést. A német liberális Friedrich Naumann Alapítvány biztonságpolitikai osztályának vezetője, a német tengerésztisztből lett elemző, Sebastian Vagt szerint sürget az idő. Interjú.","shortLead":"A Csillagok háborújában robotok küzdenek robotokkal és győzik le egymást, mindenfajta emberi közreműködés nélkül...","id":"20200114_Robotok_haboruja_Ki_nyomja_meg_a_gombot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22dd1a3-b5ba-497c-a366-ee1d2a3cbf23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc08a069-84f1-4cf6-b1f9-1cbcd494339c","keywords":null,"link":"/360/20200114_Robotok_haboruja_Ki_nyomja_meg_a_gombot","timestamp":"2020. január. 14. 11:00","title":"Csúnya új világ – az okosfegyverek buták, de könnyen elszabadulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, az Instagram nem szereti a más képszerkesztőkkel is megdolgozott fotókat, így minden olyat elrejt, amely nem nyersen kerül az appba.","shortLead":"Úgy tűnik, az Instagram nem szereti a más képszerkesztőkkel is megdolgozott fotókat, így minden olyat elrejt, amely nem...","id":"20200113_instagram_photopshop_kepszerkeszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8609569a-7cb5-4067-8079-6976c1d27590&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee021a0-b52c-4e7c-bf84-b5d50ea43685","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_instagram_photopshop_kepszerkeszto","timestamp":"2020. január. 13. 19:20","title":"Az Instagram mostani változtatása valószínűleg mindenkinél kiveri a biztosítékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér le- és felszálló forgalma 2019-ben is tovább növekedett. ","shortLead":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér le- és felszálló forgalma 2019-ben is tovább növekedett. ","id":"20200113_Kozel_760_ezer_jarat_repult_at_tavaly_Magyarorszag_felett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81198ad6-67b1-438a-a713-d6474dffc507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef0a6834-c0f9-456a-9a93-23f7ce4eb418","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200113_Kozel_760_ezer_jarat_repult_at_tavaly_Magyarorszag_felett","timestamp":"2020. január. 13. 13:20","title":"Közel 760 ezer járat repült át tavaly Magyarország felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"HVG","category":"360","description":"2070-re a legoptimistább tudományos prognózis szerint is 7,8 millióra csökkenhet Magyarország lakossága a jelenlegi 9,7 millióról. Egy ENSZ-jelentés alapján pedig az összes európai posztszocialista államnak drasztikus népességvesztéssel kell szembenéznie, ha folytatódnak a jelenlegi tendenciák.","shortLead":"2070-re a legoptimistább tudományos prognózis szerint is 7,8 millióra csökkenhet Magyarország lakossága a jelenlegi 9,7...","id":"202002_nepessegeloreszamitas_2070re_hatvagykilencmillios_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca74047-76a9-44b1-a067-a8d9c1da01aa","keywords":null,"link":"/360/202002_nepessegeloreszamitas_2070re_hatvagykilencmillios_magyarorszag","timestamp":"2020. január. 13. 11:00","title":"A népességfogyást még Orbán sem tudja megállítani a kutatók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8dc26a5-cbe7-4143-a05d-5efd05b3c28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik ingázójárat 75 perces késsel ért végül be a pályaudvarra. ","shortLead":"Az egyik ingázójárat 75 perces késsel ért végül be a pályaudvarra. ","id":"20200113_Vonatok_vesztegelnek_Kelenfoldon_nem_engedik_leszallni_az_utasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8dc26a5-cbe7-4143-a05d-5efd05b3c28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4656b2f-b189-4139-95b9-afd6caeefdce","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Vonatok_vesztegelnek_Kelenfoldon_nem_engedik_leszallni_az_utasokat","timestamp":"2020. január. 13. 10:04","title":"Vonatok vesztegeltek Kelenföldnél, nem engedték leszállni az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b672c6fb-4c4e-4a45-af44-9fe13354e8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Különös akciót hirdetett a Volkswagen. Elrejtettek egy új autót valahol Svédország hegyeiben, amit bárki megkaparinthat – ha megtalálja.","shortLead":"Különös akciót hirdetett a Volkswagen. Elrejtettek egy új autót valahol Svédország hegyeiben, amit bárki megkaparinthat...","id":"20200113_volkswagen_passat_svedorszag_hegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b672c6fb-4c4e-4a45-af44-9fe13354e8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d00bea-eaab-4dfd-ba53-49706d4e7fea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200113_volkswagen_passat_svedorszag_hegy","timestamp":"2020. január. 13. 16:58","title":"Van valahol a svéd hegyekben egy vadiúj Passat, aki megtalálja, viheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]