[{"available":true,"c_guid":"117fc444-6061-4839-b02d-8d4f3d3a8aa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PINE64 egy még múlt év novemberében vette fel az előrendeléseket egy újfajta mobiltelefonra, melynek első rakományát a napokban kapták meg az ügyfelek. Igen különleges készülékről van szó, amely Linuxot futtat, ráadásul roppant pénztárcabarát árral dicsekedhet.","shortLead":"A PINE64 egy még múlt év novemberében vette fel az előrendeléseket egy újfajta mobiltelefonra, melynek első rakományát...","id":"20200119_pinephone_braveheart_linux_alapu_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117fc444-6061-4839-b02d-8d4f3d3a8aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144c2782-1fdb-46c4-9ec1-ad1fe91692da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200119_pinephone_braveheart_linux_alapu_telefon","timestamp":"2020. január. 19. 19:03","title":"Már el is kapkodták az olcsó telefont, amelynek nincs párja a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bca31d-e2be-46af-bbe7-514cc59237a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több mint 57 ezren töltötték ki a feladatsort magyarból és matematikából. ","shortLead":"Több mint 57 ezren töltötték ki a feladatsort magyarból és matematikából. ","id":"20200118_kozponti_felveteli_irasbeli_feladat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0bca31d-e2be-46af-bbe7-514cc59237a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3200d62f-c183-4e43-8aff-aae4a6f27ba7","keywords":null,"link":"/elet/20200118_kozponti_felveteli_irasbeli_feladat","timestamp":"2020. január. 18. 17:43","title":"Okosabb, mint egy nyolcadikos? Most megnézheti a központi felvételi megoldásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d1d392-1f3f-4d54-982f-0e1417c2965a","c_author":"Horeczky Krisztina","category":"360","description":"Bátor útkereső volt. Szívügye, a dzsessz mellett világszínvonalon adta elő a minőségi popot, az undergroundot is. A tragikusan rövid életéről készült film nem bálványozza nagyságát.","shortLead":"Bátor útkereső volt. Szívügye, a dzsessz mellett világszínvonalon adta elő a minőségi popot, az undergroundot is...","id":"202003__fabian_juli__emlekfilm__hangrezdulesek__erzekeny_pillanatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36d1d392-1f3f-4d54-982f-0e1417c2965a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cbe15a-2c5d-4789-87a1-59224e12ed47","keywords":null,"link":"/360/202003__fabian_juli__emlekfilm__hangrezdulesek__erzekeny_pillanatok","timestamp":"2020. január. 20. 13:00","title":"A Fábián Juliról készült film úgy beszél a nagyságról, hogy nem épít bálványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régi adósságát törlesztette az Apple az AirPods Pro aktív zajszűrésével, azonban mintha nem stimmelne vele valami, legalábbis a frissítések után.","shortLead":"Régi adósságát törlesztette az Apple az AirPods Pro aktív zajszűrésével, azonban mintha nem stimmelne vele valami...","id":"2020020_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_rossz_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7ed63d3-3389-4200-8cf3-8165643cd3ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251e9c3b-f67a-4dd6-8471-8c04fe07055a","keywords":null,"link":"/tudomany/2020020_apple_airpods_pro_aktiv_zajszures_rossz_frissites","timestamp":"2020. január. 20. 11:03","title":"Minden frissítéssel romlik az AirPods Pro zajszűrése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af23b4a3-8913-418f-8013-6f1e6b0373e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ázsiai ország újabb 110 konténernyi hulladékot küld vissza egyes országokba.","shortLead":"Az ázsiai ország újabb 110 konténernyi hulladékot küld vissza egyes országokba.","id":"20200120_Magyarorszag_malajzia_muanyagszemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af23b4a3-8913-418f-8013-6f1e6b0373e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1419f6c3-feff-47da-9093-112c3d0999c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Magyarorszag_malajzia_muanyagszemet","timestamp":"2020. január. 20. 13:09","title":"Magyarországra is visszakerülhet a Malajziába küldött műanyagszemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Biztonsági vizsgálat folyik Andrew Peek ellen, kényszerszabadságra küldték.","shortLead":"Biztonsági vizsgálat folyik Andrew Peek ellen, kényszerszabadságra küldték.","id":"20200120_Feher_Haz_USA_Peek_tanacsado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d904b9e0-4016-4e12-997e-ac7f9c5d29c9","keywords":null,"link":"/vilag/20200120_Feher_Haz_USA_Peek_tanacsado","timestamp":"2020. január. 20. 05:43","title":"Őrökkel vezettették ki a Fehér Házból az európai és orosz ügyekkel foglalkozó tanácsadót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Legalább három esetben feltételezhető, hogy az újonnan azonosított, tüdőgyulladást okozó koronavírus fertőzött meg embereket a járvány kiindulópontjának számító, közép-kínai Vuhanon kívül - írta internetes oldalán meg nem nevezett forrásokra hivatkozva a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap vasárnap.","shortLead":"Legalább három esetben feltételezhető, hogy az újonnan azonosított, tüdőgyulladást okozó koronavírus fertőzött meg...","id":"20200119_Ujabb_kinai_nagyvarosokban_is_megjelenhetett_a_tudogyulladast_okozo_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f42bc1c-abf3-477b-ba34-d775f5cefd5f","keywords":null,"link":"/elet/20200119_Ujabb_kinai_nagyvarosokban_is_megjelenhetett_a_tudogyulladast_okozo_koronavirus","timestamp":"2020. január. 19. 16:21","title":"Újabb kínai nagyvárosokban is megjelenhetett a tüdőgyulladást okozó koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyenge hidegfront érkezik, de mire eléri a Duna vonalát, meg is szűnik. Csapadék a Dunántúlon várható - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Gyenge hidegfront érkezik, de mire eléri a Duna vonalát, meg is szűnik. Csapadék a Dunántúlon várható - közölte...","id":"20200119_A_Dunantulon_enyhe_havazassal_bucsuzik_a_het","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=065afa97-5f50-42e4-b51f-fff627e771ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6aacca-da53-44dc-a335-4a77e2a2ae06","keywords":null,"link":"/elet/20200119_A_Dunantulon_enyhe_havazassal_bucsuzik_a_het","timestamp":"2020. január. 19. 08:52","title":"A Dunántúlon enyhe havazással búcsúzik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]