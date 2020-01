Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező és francia partnere sorozatban harmadszor jutott be az elődöntőbe női párosban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"A magyar teniszező és francia partnere sorozatban harmadszor jutott be az elődöntőbe női párosban az ausztrál nyílt...","id":"20200128_babos_timea_kristina_mladenovic_tenisz_melbourne_elodonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8505bb78-aba1-424d-bbf1-ea31fb978999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e47930-6ff4-4a05-aa1f-e3573330c7ca","keywords":null,"link":"/sport/20200128_babos_timea_kristina_mladenovic_tenisz_melbourne_elodonto","timestamp":"2020. január. 28. 06:11","title":"Babosék elődöntősök Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8833359b-7571-4414-aa58-eef6939f1502","c_author":"HVG","category":"360","description":"Csakhogy minden mérés annyit ér, amennyire megbízható a kiindulópontja. Erre szolgál tanulsággal Elizabeth Raine, az Oxfordi Egyetem zoológusának érdekes kísérlete.","shortLead":"Csakhogy minden mérés annyit ér, amennyire megbízható a kiindulópontja. Erre szolgál tanulsággal Elizabeth Raine...","id":"202004_inyenc_ganajturok_emberbaratsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8833359b-7571-4414-aa58-eef6939f1502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0c2904b-a2f3-4dc0-9ba7-d850d96e5fa9","keywords":null,"link":"/360/202004_inyenc_ganajturok_emberbaratsag","timestamp":"2020. január. 27. 14:00","title":"Egy ellenpróba bizonyította, hogy eddig alaposan félreértettük a ganajtúró bogarakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570079f3-d473-4c77-9af1-65b20be6888c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyors evés közben kapott rohamot az ausztrál nemzeti ünnepen egy 60 éves nő.","shortLead":"Gyors evés közben kapott rohamot az ausztrál nemzeti ünnepen egy 60 éves nő.","id":"20200127_Halalos_aldozata_lett_egy_kokuszkockaevo_versenynek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=570079f3-d473-4c77-9af1-65b20be6888c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadb2e4b-e09a-45b3-a3f3-1385257dd03d","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Halalos_aldozata_lett_egy_kokuszkockaevo_versenynek","timestamp":"2020. január. 27. 08:16","title":"Halálos áldozata lett egy kókuszkockaevő versenynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Amikor elmondtad az iskolában, hogy te állami gondozott vagy, nincsenek szüleid, nagyon sokat csúfoltak” – meséli Heni, aki gyermekotthonban nőtt fel, de mára megvalósította álmait. Évente ötezer gyerek kerül állami gondoskodásba. Az SOS Gyermekfalvak kampányában a rendszerben felcseperedett fiatal felnőttek üzennek a bent lévő gyerekeknek, hogy hogyan lehet átvészelni ezt az időszakot és felnőni egy idegen közegben.","shortLead":"„Amikor elmondtad az iskolában, hogy te állami gondozott vagy, nincsenek szüleid, nagyon sokat csúfoltak” – meséli...","id":"20200128_Hogyan_lehet_tulelni_ha_elveszited_a_szuleidet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=424084d8-d53b-42d1-acdd-d84eaa6fb41a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e82f25-0a08-4c97-a2fa-89f11639b616","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Hogyan_lehet_tulelni_ha_elveszited_a_szuleidet","timestamp":"2020. január. 28. 13:16","title":"Hogyan lehet túlélni, ha elveszíted a szüleidet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b12ba01-3a8f-42e9-9f7d-fba1f7e351f8","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Adnan Polat cégét bízta meg a külügyminisztérium alatt működő exportfejlesztési ügynökség a Türk Tanáccsal való kapcsolattartással. A vállalat 2016 óta kereskedőházakat üzemeltet Törökországban, és bár egyet a szíriai háború miatt bezár, mégis havonta tíz százalékkal magasabb díjat kap.","shortLead":"Adnan Polat cégét bízta meg a külügyminisztérium alatt működő exportfejlesztési ügynökség a Türk Tanáccsal való...","id":"20200127_Orban_kedvenc_torok_oligarchajanak_is_csurran_havi_par_millio_a_Turk_Tanacs_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b12ba01-3a8f-42e9-9f7d-fba1f7e351f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaea87f7-70f7-47e9-b2ba-b43e36bcd670","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_Orban_kedvenc_torok_oligarchajanak_is_csurran_havi_par_millio_a_Turk_Tanacs_miatt","timestamp":"2020. január. 27. 16:30","title":"Orbán kedvenc török oligarchájának is csurran havi pár millió a Türk Tanács miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A legendás kosárlabdázó is azon a gépen utazott, amelyik vasárnap délelőtt lezuhant Kaliforniában.","shortLead":"A legendás kosárlabdázó is azon a gépen utazott, amelyik vasárnap délelőtt lezuhant Kaliforniában.","id":"20200126_Meghalt_Kobe_Bryant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f42f3e-9fc8-41b6-957e-685afd19601c","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Meghalt_Kobe_Bryant","timestamp":"2020. január. 26. 21:01","title":"Helikopter-balesetben meghalt Kobe Bryant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3af17f-c53d-465b-8b4e-d816a868ebba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem lesz több része az Alvilágnak, a Korhatáros szerelemnek és a Bogaras szülőknek sem. A műsorok az RTL Klubon és a TV2-n futottak.","shortLead":"Nem lesz több része az Alvilágnak, a Korhatáros szerelemnek és a Bogaras szülőknek sem. A műsorok az RTL Klubon és...","id":"20200127_rtl_klub_tv2_sorozat_alvilag_korhataros_szerelem_izig_verig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b3af17f-c53d-465b-8b4e-d816a868ebba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc486e5-1c35-4daf-8b36-1d8502aea96a","keywords":null,"link":"/kultura/20200127_rtl_klub_tv2_sorozat_alvilag_korhataros_szerelem_izig_verig","timestamp":"2020. január. 27. 17:59","title":"Sorozatokat kaszált el az RTL Klub és a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43516667-22be-461e-91e0-9fc836b973a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zöldenergia szektornak tömegesen új munkavállalókra van szüksége a szigetországban, ha teljesíteni szeretné a 2030-ra kitűzött céljait. ","shortLead":"A zöldenergia szektornak tömegesen új munkavállalókra van szüksége a szigetországban, ha teljesíteni szeretné a 2030-ra...","id":"20200128_Tobb_mint_120_ezer_zoldgalleros_allast_kellene_letrehozni_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43516667-22be-461e-91e0-9fc836b973a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995b8610-2fa2-4642-b509-d146589f2504","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Tobb_mint_120_ezer_zoldgalleros_allast_kellene_letrehozni_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. január. 28. 12:59","title":"Több mint 120 ezer zöldgalléros állást kellene létrehozni az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]