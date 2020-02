Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háború egyik félnek sem tett jót, így nem csoda, ha a tőzsdék kedvezően reagáltak arra a hírre, hogy a kínaiak visszavonják a szeptemberben érvénybe lépett büntetővámokat. Lassú ez a búcsú a fegyverektől, hiszen az amerikaiak még fenntartják a szankciók nagyrészét. ","shortLead":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háború egyik félnek sem tett jót, így nem csoda, ha a tőzsdék kedvezően reagáltak arra...","id":"20200206_Bekejobbot_nyujtott_Kina_az_USAnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87adf7d6-b2eb-4980-be53-dfed7e36d923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200206_Bekejobbot_nyujtott_Kina_az_USAnak","timestamp":"2020. február. 06. 16:24","title":"Békejobbot nyújtott Kína az USA-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Félrevezetők az uniós adatok a minisztérium szerint, és különben is: a rákos megbetegedések kezeléséhez Magyarországon ma minden adott.","shortLead":"Félrevezetők az uniós adatok a minisztérium szerint, és különben is: a rákos megbetegedések kezeléséhez Magyarországon...","id":"20200206_emmi_rak_rakos_megbetegedes_eurostat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30356c65-689f-453e-a517-6350a82722c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135051a7-4eac-41bf-8629-17d010dd58b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_emmi_rak_rakos_megbetegedes_eurostat","timestamp":"2020. február. 06. 09:03","title":"Emmi: Az emberek hibásak, ha rákosak lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d69ce58-bc24-4da3-81d7-6835ca693124","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Veres István képviselheti Magyarországot a Bocuse D'Or szakácsverseny európai döntőjén májusban Tallinnban.","shortLead":"Veres István képviselheti Magyarországot a Bocuse D'Or szakácsverseny európai döntőjén májusban Tallinnban.","id":"20200205_Veres_Istvan_nyerte_a_Bocuse_dOr_budapesti_dontojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d69ce58-bc24-4da3-81d7-6835ca693124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c108bcc8-84e4-4118-8f22-17091497c028","keywords":null,"link":"/elet/20200205_Veres_Istvan_nyerte_a_Bocuse_dOr_budapesti_dontojet","timestamp":"2020. február. 05. 18:14","title":"A Babel étterem séfje nyerte a Bocuse d'Or budapesti döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda19901-eb6d-48e8-8116-e83c26b3ad37","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyege nem megfelelő a játékra és sérülésveszélyes.","shortLead":"A Szusza Ferenc Stadion gyepszőnyege nem megfelelő a játékra és sérülésveszélyes.","id":"20200206_Elmarad_az_UjpestFerencvaros_merkozes_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dda19901-eb6d-48e8-8116-e83c26b3ad37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0bd687-27b2-414a-9f6f-264793fb1b92","keywords":null,"link":"/sport/20200206_Elmarad_az_UjpestFerencvaros_merkozes_a_hetvegen","timestamp":"2020. február. 06. 14:59","title":"Elmarad az Újpest–Fradi szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megtalálhatták a koronavírus ellenszerét, sok az influenzás itthon, reptereket önthet el a víz. A hvg360 kora esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Megtalálhatták a koronavírus ellenszerét, sok az influenzás itthon, reptereket önthet el a víz. A hvg360 kora esti...","id":"20200205_Radar360_hazugsagot_terjesztett_a_kozmedia_osszeteptek_Trump_beszedet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1baff986-b7c3-4483-9fdd-d367c772857b","keywords":null,"link":"/360/20200205_Radar360_hazugsagot_terjesztett_a_kozmedia_osszeteptek_Trump_beszedet","timestamp":"2020. február. 05. 17:30","title":"Radar360: hazugságot terjesztett a közmédia, összetépték Trump beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3e6829-59d8-4fd1-9b88-983e0f3545ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A színészlegenda 103 éves volt.","shortLead":"A színészlegenda 103 éves volt.","id":"20200206_Meghalt_Kirk_Douglas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de3e6829-59d8-4fd1-9b88-983e0f3545ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0be2005-9988-48b3-a24f-fa8ecc8e2608","keywords":null,"link":"/kultura/20200206_Meghalt_Kirk_Douglas","timestamp":"2020. február. 06. 05:18","title":"Meghalt Kirk Douglas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c873a4d3-ef10-40a7-a114-b7190cc66da1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi telefonjai miatt háromszor kellett kiüríteni a gödi üzemet.","shortLead":"A férfi telefonjai miatt háromszor kellett kiüríteni a gödi üzemet.","id":"20200205_samsung_gyar_god_bombariado_fenyegetes_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c873a4d3-ef10-40a7-a114-b7190cc66da1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab41afd6-80bc-4173-a5fa-b0175ea26333","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_samsung_gyar_god_bombariado_fenyegetes_rendorseg","timestamp":"2020. február. 05. 10:55","title":"Gyerekcsínynek szánta – állítja a férfi, aki a Samsung-gyár felrobbantásával fenyegetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A szélsőjobb által becsület napjának nevezett vonulás tiltása helyett alternatív túrát vezetne a történész február 11-én, a kitörés napján. Erről is beszélt a HVG-nek adott interjújában.","shortLead":"A szélsőjobb által becsület napjának nevezett vonulás tiltása helyett alternatív túrát vezetne a történész február...","id":"20200205_Ungvary_A_kormanymedia_Europa_hoseinek_nevezi_az_SS_katonait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=906635be-722a-48d6-b582-6d0222c1a3f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6912cbb-c520-45f3-b32e-09bad7632e9b","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Ungvary_A_kormanymedia_Europa_hoseinek_nevezi_az_SS_katonait","timestamp":"2020. február. 05. 12:58","title":"Ungváry: A kormánymédia Európa hőseinek nevezi az SS katonáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]