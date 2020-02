Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külföldiek miatt nem lett mínuszos évük a magyar hoteleknek.","shortLead":"A külföldiek miatt nem lett mínuszos évük a magyar hoteleknek.","id":"20200207_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8cd5a65-0619-4e67-834c-1d6a8ce44f6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef5d5115-c1b1-46a9-ab03-a247a4ebf748","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200207_","timestamp":"2020. február. 07. 10:03","title":"Több külföldi turista volt a magyar szállodákban 2019-ben, mint ahány magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba404c0-a4b5-4c75-a7a1-cda8d6c9ddf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"CO2-kvóta ide vagy oda, az Audi továbbra sem hanyagolja el kompakt modelljének legsportosabb változatát. ","shortLead":"CO2-kvóta ide vagy oda, az Audi továbbra sem hanyagolja el kompakt modelljének legsportosabb változatát. ","id":"20200206_kemfotokon_az_uj_meregzsak_450_loerovel_tamad_a_friss_audi_rs3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ba404c0-a4b5-4c75-a7a1-cda8d6c9ddf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c314b95d-0094-4c73-80d3-d64284455484","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_kemfotokon_az_uj_meregzsak_450_loerovel_tamad_a_friss_audi_rs3","timestamp":"2020. február. 06. 11:21","title":"Kémfotókon az új méregzsák: 450 lóerővel támad a friss Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudni egy lázas magyarról, akit Vietnamban vizsgálnak.","shortLead":"Tudni egy lázas magyarról, akit Vietnamban vizsgálnak.","id":"20200205_Koronavirus_harom_magyar_is_van_a_Japan_mellett_karantenba_helyezett_hajon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf7987f8-eade-4dd7-9015-6f0fcae27c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ca853a-2796-4508-b5b9-a03c7a6d64a3","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Koronavirus_harom_magyar_is_van_a_Japan_mellett_karantenba_helyezett_hajon","timestamp":"2020. február. 05. 13:37","title":"Koronavírus: három magyar is van a Japán mellett karanténba helyezett hajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01852f7c-9e41-433b-8b80-862e1c289d1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 2016-os demonstráció ügyében született most ítélet.","shortLead":"Egy 2016-os demonstráció ügyében született most ítélet.","id":"20200205_gulyas_marton_kozerdeku_munka_csoportos_garazdasag_ligetvedok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01852f7c-9e41-433b-8b80-862e1c289d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c55ee8e-1c63-4f3b-865a-21cc9e18740c","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_gulyas_marton_kozerdeku_munka_csoportos_garazdasag_ligetvedok","timestamp":"2020. február. 05. 16:42","title":"Hiába a törött ujj, mégis Gulyás Mártont ítélték közérdekű munkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár néhány nap múlva minden valószínűség szerint bemutat egy összehajtható telefont a Samsung, a Galaxy Fold igazi utódja később, de még ebben az évben megérkezhet.","shortLead":"Bár néhány nap múlva minden valószínűség szerint bemutat egy összehajtható telefont a Samsung, a Galaxy Fold igazi...","id":"20200206_samsung_winner2_kodnevu_keszulek_galaxy_fold_utodja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cccd5c8-6b7b-4d70-9fce-66f08eac9e14","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_samsung_winner2_kodnevu_keszulek_galaxy_fold_utodja","timestamp":"2020. február. 06. 15:03","title":"Bár jön egy Samsung-összehajtható, az „igazi” Galaxy Fold 2-re még várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kúria elfogultság miatt kizárta a Szegedi Ítélőtáblát, és a Pécsi Ítélőtáblát jelölte ki a Szeviép-ügy harmadfokú eljárására.","shortLead":"A Kúria elfogultság miatt kizárta a Szegedi Ítélőtáblát, és a Pécsi Ítélőtáblát jelölte ki a Szeviép-ügy harmadfokú...","id":"20200206_szeviep_ugy_pecs_szegedi_itelotabla_botka_laszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ae8fa73-288f-4812-bacc-99d03b07d07e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20fb0d5-a309-4544-955e-d7d83c6eb27b","keywords":null,"link":"/kkv/20200206_szeviep_ugy_pecs_szegedi_itelotabla_botka_laszlo","timestamp":"2020. február. 06. 10:47","title":"Pécsen folytatódik a Szeviép-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a tervek szerint augusztus 5-től kezdi el blokkolni az interneten azokat a videós hirdetéseket, amelyek nem felelnek meg bizonyos szabályoknak.","shortLead":"A Google a tervek szerint augusztus 5-től kezdi el blokkolni az interneten azokat a videós hirdetéseket, amelyek nem...","id":"20200206_google_chrome_bongeszo_videos_hirdetes_coalition_for_better_ads_reklam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018268fa-d710-452d-bbe8-e089eb3e1b0d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200206_google_chrome_bongeszo_videos_hirdetes_coalition_for_better_ads_reklam","timestamp":"2020. február. 06. 18:03","title":"Bevezet egy új szabályt a Google a Chrome böngészőben, eltűnhetnek a zavaró videós hirdetések az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió egy korábbi adatsora szerint a Ryanair volt korábban az egyik legjelentősebb szén-dioxid-kibocsátó Európában. A fapados légitársaság saját reklámjaiban viszont ennek ellenkezőjét állította.","shortLead":"Az Európai Unió egy korábbi adatsora szerint a Ryanair volt korábban az egyik legjelentősebb szén-dioxid-kibocsátó...","id":"20200205_ryanair_szen_dioxid_kibocsatas_kornyezetszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe17b0a-883f-4202-8c9e-fe410c0b83c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_ryanair_szen_dioxid_kibocsatas_kornyezetszennyezes","timestamp":"2020. február. 05. 15:03","title":"A Ryanair elég nagyot füllentett, amikor azt reklámozta, mennyire környezetvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]