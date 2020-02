Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Burger King új hirdetésében egy undorító szendviccsel üzennek a konkurenciának. A Burger King új reklámját nehogy evés közben nézze meg

Egyelőre még azt sem tudni, hogy mivel vádolják a két férfit.

Névtelen vádak után függesztették fel a Berlini Állami Balettiskola vezetőit

Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.

Két magyar gazdasági sokk jutott egy hétre

Nem hiába dicséri az elmúlt 10 évét a miniszterelnök, hiszen az uniós pénzek csökkenésével a gazdaság növekedése a jövőben alább hagyhat. Közben véleményszerzőnk szerint az ellenzéknek sem ártana ezekről a kérdésekről gondolkodnia. Lakner Zoltán: Az aranykor elmarad

A Jetman Dubai pilótája, Vince Reffet a hátára erősített szerkezet segítségével új rekordot állított be, miközben úgy startolt el, ahogy arra eddig nem volt példa.

Lenyűgöző képsorok: 30 másodperc alatt repült 1800 méter magasra a dubaji repülő ember

A kormány 2018 óta gyakorlatilag bármilyen szabály alól felmentést adhat a kiemelten közérdekűvé nyilvánított építkezéseknél. Egy sarkalatos törvénybe foglalt módosítással most a környező közterületeket is kivonnák az önkormányzatok fennhatósága alól.

A Fidesz a "közérdekű" építkezések környékéről is kipaterolná az önkormányzatokat

A teherhajót egy év bolyongás után a Dennis vihar sodorta az ír partokhoz. Az MV Alta még 2018 őszén vált irányíthatatlanná az Atlanti-óceán közepén, akkor hagyta el a legénysége. Megvan az ír partokra sodródott kísértethajó tulajdonosa

Vancouverben próbálkoznak a belövőszobák mintájára opiátautomatával, abban bízva, hogy így kevesebben vesznek a feketepiacon rossz minőségű anyagot.

Üzembe helyezték a világ első opiátautomatáját