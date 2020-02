Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vérző homlokkal ért le a csúszdáról egy kislány Budapesten a Reformátorok terén azon a játszótéren, amelyet 398 millió forintból építették. A csúszdákat az önkormányzati választások előtt adták át, akkor többeket baleset is ért.","shortLead":"Vérző homlokkal ért le a csúszdáról egy kislány Budapesten a Reformátorok terén azon a játszótéren, amelyet 398 millió...","id":"20200218_oriascsuszda_reformatorok_tere_serules_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f66dd0-ac29-4dfc-a596-243f2782be63","keywords":null,"link":"/elet/20200218_oriascsuszda_reformatorok_tere_serules_baleset","timestamp":"2020. február. 18. 14:47","title":"Ismét sérülést okozott a választások előtt átadott óriáscsúszda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fenyő-gyilkoság elsőrendű vádlottja két és fél napon át adta elő védekezését. ","shortLead":"A Fenyő-gyilkoság elsőrendű vádlottja két és fél napon át adta elő védekezését. ","id":"20200218_Felt_a_bunozoktol_befejezte_maratoni_vallomasat_Gyarfas_Tamas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a543254c-e195-413a-abf5-373ff87f441a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"105faa8e-70af-4b04-a128-0e16f330447c","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Felt_a_bunozoktol_befejezte_maratoni_vallomasat_Gyarfas_Tamas","timestamp":"2020. február. 18. 21:32","title":"Félt a bűnözőktől: befejezte maratoni vallomását Gyárfás Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.","shortLead":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt...","id":"20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acc3333-13d1-4764-8cc9-90b75719826e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","timestamp":"2020. február. 19. 12:42","title":"Két magyar gazdasági sokk jutott egy hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf6f321-e19f-4c47-a3e9-52bcc7572853","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kispesti Wekerle-telep két intézményében csak ballonos vizet ihatnak a gyerekek. ","shortLead":"A kispesti Wekerle-telep két intézményében csak ballonos vizet ihatnak a gyerekek. ","id":"20200218_olom_ivoviz_budapest_ovoda_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=edf6f321-e19f-4c47-a3e9-52bcc7572853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf75b902-3e66-4dca-98a4-ecd18265570a","keywords":null,"link":"/elet/20200218_olom_ivoviz_budapest_ovoda_iskola","timestamp":"2020. február. 18. 17:24","title":"Négy budapesti óvodában is ólom van a vízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361eb685-7357-4e46-a7d6-c6ea026c2729","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar játékos Thiago Monteirót legyőzve jutott a legjobb nyolc közé a Rio de Janeiró-i 1,9 millió dollár (576 millió forint) összdíjazású salakpályás férfi tenisztornán.","shortLead":"A magyar játékos Thiago Monteirót legyőzve jutott a legjobb nyolc közé a Rio de Janeiró-i 1,9 millió dollár (576 millió...","id":"20200220_balazs_attila_tenisz_rio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=361eb685-7357-4e46-a7d6-c6ea026c2729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa679d0-ff2b-484c-bb7e-b84468a0dcf1","keywords":null,"link":"/sport/20200220_balazs_attila_tenisz_rio","timestamp":"2020. február. 20. 05:43","title":"Pocsék kezdés után negyeddöntős Balázs Attila Rióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6697ab0e-d6dc-4525-b3a7-60dc5b522432","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Persze ehhez megkímélt állapot és egyedi kivitel kell.","shortLead":"Persze ehhez megkímélt állapot és egyedi kivitel kell.","id":"20200219_Manapsag_mar_egy_ilyen_VW_kisbusz_is_35_millio_forintot_er","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6697ab0e-d6dc-4525-b3a7-60dc5b522432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a6d0d33-50c5-431c-99e0-16b93e8f3360","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Manapsag_mar_egy_ilyen_VW_kisbusz_is_35_millio_forintot_er","timestamp":"2020. február. 19. 10:55","title":"Manapság egy ilyen VW kisbusz 31 millió forintot ér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan elindulhat a SpaceX űrturista-programja, igaz, ehhez előbb még egy fontos teszten is túl kell esniük.","shortLead":"Hamarosan elindulhat a SpaceX űrturista-programja, igaz, ehhez előbb még egy fontos teszten is túl kell esniük.","id":"20200218_spacex_crew_dragon_space_adventures_urturista_urturizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50df5c3a-7c6d-4151-8880-40d40402742d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dff0e68-a9b9-48f2-abff-866679705eee","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_spacex_crew_dragon_space_adventures_urturista_urturizmus","timestamp":"2020. február. 18. 19:03","title":"Bemondta a SpaceX, mikor viszik az űrbe az első turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új üzletbe fogott Simicska Lajos.","shortLead":"Új üzletbe fogott Simicska Lajos.","id":"20200219_Simicska_a_kecskek_helyett_a_lovakban_bizik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f2a717-57e0-461b-b0cc-e926f532f407","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Simicska_a_kecskek_helyett_a_lovakban_bizik","timestamp":"2020. február. 19. 07:51","title":"Simicska a kecskék helyett a lovakban bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]