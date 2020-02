Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4941c7a9-0abf-4381-aaef-5bd2cc65a885","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"Földcsuszamlást hozott a választás Írországban, ahol potenciális kormányzati tényezővé vált a katolikus, nacionalista Sinn Féin, amely valaha az IRA terrorszervezet politikai szárnya volt. A szavazóknak a lakhatás jobban számított, mint a múlt sebei. ","shortLead":"Földcsuszamlást hozott a választás Írországban, ahol potenciális kormányzati tényezővé vált a katolikus, nacionalista...","id":"20200219_Harmas_kotes_Ir_parteroviszonyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4941c7a9-0abf-4381-aaef-5bd2cc65a885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acef9662-9f94-4164-ba45-ecbd9880da4f","keywords":null,"link":"/360/20200219_Harmas_kotes_Ir_parteroviszonyok","timestamp":"2020. február. 19. 19:00","title":"A fiatalok szavazatai vetettek véget a kétpártrendszernek Írországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38dc84a-82c0-4ef2-ac75-8241b4a405a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Verseket szavaltak és transzparenseket tartottak a demonstrálók. ","shortLead":"Verseket szavaltak és transzparenseket tartottak a demonstrálók. ","id":"20200218_utlezaras_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_szell_kalman_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a38dc84a-82c0-4ef2-ac75-8241b4a405a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0722cd6d-8687-4b1f-88e0-e5fe49994e37","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_utlezaras_tiltakozas_nemzeti_alaptanterv_szell_kalman_ter","timestamp":"2020. február. 18. 18:12","title":"Félpályás útlezárással tiltakoztak a NAT ellen a Széll Kálmán téren – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f338f3d1-22ac-451a-88f0-9dd600fabb6e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány 2018 óta gyakorlatilag bármilyen szabály alól felmentést adhat a kiemelten közérdekűvé nyilvánított építkezéseknél. Egy sarkalatos törvénybe foglalt módosítással most a környező közterületeket is kivonnák az önkormányzatok fennhatósága alól.","shortLead":"A kormány 2018 óta gyakorlatilag bármilyen szabály alól felmentést adhat a kiemelten közérdekűvé nyilvánított...","id":"20200219_orban_kormany_onkormanyzat_kiemelten_kozerdeku_epitkezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f338f3d1-22ac-451a-88f0-9dd600fabb6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf33166-3fa8-4c73-aa03-68691203f4eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_orban_kormany_onkormanyzat_kiemelten_kozerdeku_epitkezes","timestamp":"2020. február. 19. 13:10","title":" A Fidesz a \"közérdekű\" építkezések környékéről is kipaterolná az önkormányzatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook fejlesztői a közösségi oldal mobilos alkalmazásához készítettek egy frissítést, amivel könnyebben lehet meghatározni, milyen bejegyzésekre vagyunk kíváncsiak.","shortLead":"A Facebook fejlesztői a közösségi oldal mobilos alkalmazásához készítettek egy frissítést, amivel könnyebben lehet...","id":"20200218_facebook_hirfolyam_bejegyzesek_megjelenitese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c0aedb-743b-40ec-99a0-73846d72a0a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_facebook_hirfolyam_bejegyzesek_megjelenitese","timestamp":"2020. február. 18. 20:03","title":"Régóta várt változás jöhet a Facebookra, máshogy jelennének meg a bejegyzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6abb29ca-d4c2-4585-9df1-457c4f9f474f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap azt írja, hogy nem a segélyhívástól, hanem a mentőautók indulásától a helyszínre érkezésig eltelt perceket mérik.

","shortLead":"A lap azt írja, hogy nem a segélyhívástól, hanem a mentőautók indulásától a helyszínre érkezésig eltelt perceket mérik.

","id":"20200220_nepszava_orszagos_mentoszolgalat_surgos_esetek_kierkezesi_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6abb29ca-d4c2-4585-9df1-457c4f9f474f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222cba80-dd04-4ac1-b73d-3e434408abd8","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_nepszava_orszagos_mentoszolgalat_surgos_esetek_kierkezesi_ido","timestamp":"2020. február. 20. 07:12","title":"Népszava: Kozmetikázza az Országos Mentőszolgálat a kiérkezési időkről szóló adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.","shortLead":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt...","id":"20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acc3333-13d1-4764-8cc9-90b75719826e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","timestamp":"2020. február. 19. 12:42","title":"Két magyar gazdasági sokk jutott egy hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomoz a rendőrség, gyilkosság történhetett. ","shortLead":"Nyomoz a rendőrség, gyilkosság történhetett. ","id":"20200218_holttest_gyor_munkasszallo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ab3fa7-0a80-4475-8617-67195e35868e","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_holttest_gyor_munkasszallo","timestamp":"2020. február. 18. 16:25","title":"Holttestet találtak egy győri munkásszállón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lett volna vetélytárs, de egy nap után visszavonták az engedélyét. Közben Andy Vajna örökösei új online kaszinóhoz kaptak állami hozzájárulást.","shortLead":"Lett volna vetélytárs, de egy nap után visszavonták az engedélyét. Közben Andy Vajna örökösei új online kaszinóhoz...","id":"20200220_Rivalis_nelkul_hasitanak_a_Vajnaorokosok_az_online_kaszinopiacon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=729a8955-8036-4253-a344-30d063e10ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f43812-7441-4b3c-8a69-8b520f7bac53","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_Rivalis_nelkul_hasitanak_a_Vajnaorokosok_az_online_kaszinopiacon","timestamp":"2020. február. 20. 10:44","title":"Rivális nélkül hasítanak a Vajna-örökösök az online kaszinópiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]