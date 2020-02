Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4658b2ee-362c-4622-8aff-dde3cee65e5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üregekbe varrva!","shortLead":"Üregekbe varrva!","id":"20200213_Alban_fuvet_csempesztek_magyarok_Ausztriaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4658b2ee-362c-4622-8aff-dde3cee65e5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fa753b-7bd0-4ab4-8154-d6696cd0919f","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Alban_fuvet_csempesztek_magyarok_Ausztriaba","timestamp":"2020. február. 13. 07:25","title":"Albán füvet csempésztek magyarok Ausztriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Ryanair azonnal lépett és mentesítő jegyeket ajánlott fel.","shortLead":"A Ryanair azonnal lépett és mentesítő jegyeket ajánlott fel.","id":"20200214_Felfuggeszti_odesszai_jaratait_a_Wizz_Air","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc968e14-d179-4aae-896a-962024ed286f","keywords":null,"link":"/kkv/20200214_Felfuggeszti_odesszai_jaratait_a_Wizz_Air","timestamp":"2020. február. 14. 11:36","title":"Felfüggeszti odesszai járatait a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036218ba-a391-4c4d-9ef0-7f46fdf919b5","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Protézisről, műtét előtt szétvágott nadrágról, hasznavehetetlen koloniálbútorokról meséltek az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai a hvg.hu-nak – ezek azok a tárgyak, amelyeket adományként szeretnének odaadni az emberek, többnyire nem azért, hogy segítsenek, hanem hogy a lelkükön könnyítsenek, vagy selejtezzenek. 