Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba2719fb-df14-4041-b0f0-31babaf99c45","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az elgázolt ember meghalt.","shortLead":"Az elgázolt ember meghalt.","id":"20200305_Villamos_gazolt_a_IX_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba2719fb-df14-4041-b0f0-31babaf99c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ced1209-af18-4572-bce2-ebca968ecac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Villamos_gazolt_a_IX_keruletben","timestamp":"2020. március. 05. 20:40","title":"Villamos gázolt a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8ce24f-3e10-4755-822f-a9e059efb239","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A törökök szerint közel ötezer menekült próbált visszajutni az országba, de nem fogják engedni.","shortLead":"A törökök szerint közel ötezer menekült próbált visszajutni az országba, de nem fogják engedni.","id":"20200305_Ezer_torok_fegyveres_tartoztatja_fel_a_menekulteket_a_gorog_hatarnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ce24f-3e10-4755-822f-a9e059efb239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6193be80-1ae5-4df2-83e2-9c938f37a1ad","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Ezer_torok_fegyveres_tartoztatja_fel_a_menekulteket_a_gorog_hatarnal","timestamp":"2020. március. 05. 14:56","title":"Ezer török fegyverest küldenek a határra, nehogy visszaforduljanak a menekültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarországon jelenleg négy koronavírussal fertőzött embert kezelnek kórházban, a két iráni diákot, egyikük társát, illetve egy debreceni férfit, aki brit állampolgár – mondta az országos tiszti főorvos a Kossuth rádióban. ","shortLead":"Magyarországon jelenleg négy koronavírussal fertőzött embert kezelnek kórházban, a két iráni diákot, egyikük társát...","id":"20200306_A_debreceni_koronavirusos_ferfi_69_eves","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f29921de-b84f-4b40-ac37-f0b2f85f0da8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3eedae-2835-4761-8860-55a66252006b","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_A_debreceni_koronavirusos_ferfi_69_eves","timestamp":"2020. március. 06. 08:48","title":"A debreceni koronavírusos férfi 69 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező három szettben legyőzte Kimmer Coppejanst pénteken a debreceni Magyarország-Belgium a selejtezőben, így az első nap végén 1-1-re áll a párharc.\r

","shortLead":"A magyar teniszező három szettben legyőzte Kimmer Coppejanst pénteken a debreceni Magyarország-Belgium a selejtezőben...","id":"20200307_tenisz_davis_kupa_fucsovics_marton_balazs_attila_belgium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6072bfad-33c5-4064-b7e3-bf3daf220c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13d485f-c126-4613-908b-626a5b5b5416","keywords":null,"link":"/sport/20200307_tenisz_davis_kupa_fucsovics_marton_balazs_attila_belgium","timestamp":"2020. március. 07. 08:08","title":"Fontos győzelemmel egyenlített Fucsovics a Davis Kupában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utak negyede csupa lyuk Budapesten. Az MSZP aláírást gyűjt, hogy legyen pénz felújítani.","shortLead":"Az utak negyede csupa lyuk Budapesten. Az MSZP aláírást gyűjt, hogy legyen pénz felújítani.","id":"20200305_Tutto_Kata_itt_offroad_versenyt_lehet_rendezni_nem_olimpiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1b7c417-ed9f-4c92-808c-25202e259ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2033c39a-4bed-4662-b5dc-3db6b0d46abc","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Tutto_Kata_itt_offroad_versenyt_lehet_rendezni_nem_olimpiat","timestamp":"2020. március. 05. 18:55","title":"Tüttő Kata: Itt off-road versenyt lehet rendezni, nem olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A figyelmeztetés ellenére elment a holland beteg a Zsebők Zoltán Szakrendelő karanténnak átalakított rendelőjéből, pedig koronavírus-gyanúval vizsgálták. A rendelőt fertőtlenítették, a férfit a rendőrség keresi.","shortLead":"A figyelmeztetés ellenére elment a holland beteg a Zsebők Zoltán Szakrendelő karanténnak átalakított rendelőjéből...","id":"20200306_pestszentlorinc_rendelo_karanten_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cfd29891-e72c-4cc6-ade8-e6ab8083e5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153eb657-34ae-4c31-92ad-638f28f10d1c","keywords":null,"link":"/elet/20200306_pestszentlorinc_rendelo_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. március. 06. 14:29","title":"Megszökött a pestszentlőrinci rendelő karanténjából a koronavírus-gyanús beteg, rendőrök keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fd9e27-6fa6-4543-9bbe-6620b550ef7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sosem volt még ilyen enyhe az orosz tél.","shortLead":"Sosem volt még ilyen enyhe az orosz tél.","id":"20200305_Tel_tabornok_nyugdijba_ment_Oroszorszag_olvad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24fd9e27-6fa6-4543-9bbe-6620b550ef7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e22af2f4-da75-4083-8747-927e25b424e4","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Tel_tabornok_nyugdijba_ment_Oroszorszag_olvad","timestamp":"2020. március. 05. 15:08","title":"Tél tábornok nyugdíjba ment, Oroszország olvad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó néhány hétnyi késést követően mostantól már hazánkban is rendelhető az új generációs Golf.","shortLead":"Jó néhány hétnyi késést követően mostantól már hazánkban is rendelhető az új generációs Golf.","id":"20200306_vegre_hazankban_a_teljesen_uj_8as_vw_golf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f0a2f2-346d-4420-884a-135bd73ea174","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_vegre_hazankban_a_teljesen_uj_8as_vw_golf","timestamp":"2020. március. 06. 09:21","title":"Már itthon is megvásárolható a teljesen új 8-as VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]