[{"available":true,"c_guid":"1fc1a3b1-41a9-48ba-8b71-3dab86fac7cf","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az online biztosítási alkuszok még nem hasítottak ki túl nagy falatot az üzletágból, Mészáros Lőrincék most ezen változtatnának.","shortLead":"Az online biztosítási alkuszok még nem hasítottak ki túl nagy falatot az üzletágból, Mészáros Lőrincék most ezen...","id":"20200311_Online_biztositas_Meszaros_Lorinc_alkusz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fc1a3b1-41a9-48ba-8b71-3dab86fac7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6f4d74-7b30-4225-a368-f4a8d2913b9e","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Online_biztositas_Meszaros_Lorinc_alkusz","timestamp":"2020. március. 11. 12:26","title":"Online biztosítást szeretne? Hamarosan kaphat egy ajánlatot Mészáros Lőrinctől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem felel meg a British Council Hungary nyelvvizsgaközpont a magyar törvényi előírásoknak.","shortLead":"Nem felel meg a British Council Hungary nyelvvizsgaközpont a magyar törvényi előírásoknak.","id":"20200311_Veszelyben_van_a_Cambridge_Assessment_nyelvvizsgak_magyar_akkreditacioja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31a1f69a-1b04-4178-9f49-9fcfaf88b687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42db1019-c0e9-4d81-937a-02d09de1b3f6","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_Veszelyben_van_a_Cambridge_Assessment_nyelvvizsgak_magyar_akkreditacioja","timestamp":"2020. március. 11. 11:06","title":"Veszélyben van a Cambridge nyelvvizsgák magyar akkreditációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezet szerint az új alaptanterv semmibe veszi a gyerekek egészséges fejlődéséhez való jogát.","shortLead":"A szervezet szerint az új alaptanterv semmibe veszi a gyerekek egészséges fejlődéséhez való jogát.","id":"20200310_Alaptorvenyellenes_az_uj_NAT_a_TASZ_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1160a1e1-8ef6-454b-8180-337c3fdc4aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b878c08b-a4ab-4d9d-83c3-409455bf1d40","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Alaptorvenyellenes_az_uj_NAT_a_TASZ_szerint","timestamp":"2020. március. 10. 18:39","title":"Alaptörvény-ellenes az új NAT a TASZ szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyes szakértők attól tartanak, hogy hiába fejlesztenek ki egy védőoltást, nem biztos, hogy hatásos lesz a mutálódott vírustörzsek ellen. ","shortLead":"Egyes szakértők attól tartanak, hogy hiába fejlesztenek ki egy védőoltást, nem biztos, hogy hatásos lesz a mutálódott...","id":"20200310_Aprilisban_mar_embereken_tesztelnek_a_koronavirusvakcinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ccb720-29c8-4695-9645-c62e1154cc59","keywords":null,"link":"/tudomany/20200310_Aprilisban_mar_embereken_tesztelnek_a_koronavirusvakcinat","timestamp":"2020. március. 10. 16:09","title":"Áprilisban már embereken tesztelnék a koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Példátlan mértékű visszaeséssel számol a Wizz Air menedzsmentje a járvány miatt.","shortLead":"Példátlan mértékű visszaeséssel számol a Wizz Air menedzsmentje a járvány miatt.","id":"20200311_Magyar_Hang_nagy_leepitesek_es_megszoritasok_jonnek_a_Wizz_Airnel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af33506c-2287-48d5-ad82-16a0a94352e7","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Magyar_Hang_nagy_leepitesek_es_megszoritasok_jonnek_a_Wizz_Airnel","timestamp":"2020. március. 11. 07:39","title":"Magyar Hang: nagy leépítések és megszorítások jönnek a Wizz Airnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045ad412-8dd3-484a-b291-4a1612d16be8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portálunk úgy értesült, hogy az MTVA üzemorvosi rendelőjét fertőtlenítik.","shortLead":"Portálunk úgy értesült, hogy az MTVA üzemorvosi rendelőjét fertőtlenítik.","id":"20200310_Korhazba_szallitottak_egy_lazas_munkatarsat_a_kozmediabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=045ad412-8dd3-484a-b291-4a1612d16be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e2dad99-0ac5-42c0-8322-cfbce436cc59","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Korhazba_szallitottak_egy_lazas_munkatarsat_a_kozmediabol","timestamp":"2020. március. 10. 18:45","title":"Kórházba vittek egy lázas dolgozót az MTVA-székházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jens Spahn szerint nem a határok lezárásával, hanem a tisztasági előírások és az óvintézkedések betartásával, illetve a tömegrendezvények mellőzésével lehet lassítani a járványt.","shortLead":"Jens Spahn szerint nem a határok lezárásával, hanem a tisztasági előírások és az óvintézkedések betartásával, illetve...","id":"20200311_Nemet_egeszsegugyi_miniszter_hatar_lezaras_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad98fb1e-1d09-499c-8db7-540be2b4e8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ae76a5-b731-4fc5-879a-d98ed13471b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200311_Nemet_egeszsegugyi_miniszter_hatar_lezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 11. 10:24","title":"Német egészségügyi miniszter: A határok lezárása nem állítja meg a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hazahívják az Olaszországban lévőket, Eszenyit támogatta a szakmai bizottság, Putyin még jó sokáig elnök maradhat. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Hazahívják az Olaszországban lévőket, Eszenyit támogatta a szakmai bizottság, Putyin még jó sokáig elnök maradhat...","id":"20200310_Radar360_Meg_nem_zarnak_be_az_iskolak_a_turizmusnak_kampo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0699b96-5a0e-4b2e-aa89-1087a6f436e3","keywords":null,"link":"/360/20200310_Radar360_Meg_nem_zarnak_be_az_iskolak_a_turizmusnak_kampo","timestamp":"2020. március. 10. 17:30","title":"Radar360: Még nem zárnak be az iskolák, a turizmusnak kampó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]