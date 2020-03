Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzések száma most nőtt a legnagyobb mértékben a járvány kezdete óta, egy idősotthon több lakójának is pozitív lett a koronavírus-tesztje. Belgiumban 10 ezer, Németországban 60 ezer felett a fertőzöttek száma, Spanyolországban több mint nyolcszázzal nőtt a halottak száma egy nap alatt. ","shortLead":"Az igazolt fertőzések száma most nőtt a legnagyobb mértékben a járvány kezdete óta, egy idősotthon több lakójának is...","id":"20200329_koronavirus_magyarorszag_negyszaznyolc_fertozott_tizenharom_halott__percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3df2fb5-e1a9-4ac5-acec-aba3642e30c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_koronavirus_magyarorszag_negyszaznyolc_fertozott_tizenharom_halott__percrol_percre","timestamp":"2020. március. 29. 08:25","title":"Mindenkit felhív a kormány, további megszorítások Spanyolországban - percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200ac54b-d427-4723-bb5c-99b458b1844c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Spanyolországban a nem létfontosságú ágazatok leállnak két hétre a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében - jelentette be a spanyol miniszterelnök.

","shortLead":"Spanyolországban a nem létfontosságú ágazatok leállnak két hétre a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése...","id":"20200328_Spanyol_kormanyfo_a_nem_letfontossagu_agazatok_leallnak_ket_hetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200ac54b-d427-4723-bb5c-99b458b1844c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e477ad11-a219-4eb7-895e-9fac84feed8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Spanyol_kormanyfo_a_nem_letfontossagu_agazatok_leallnak_ket_hetre","timestamp":"2020. március. 28. 21:55","title":"Spanyol kormányfő: a nem létfontosságú ágazatok leállnak két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5369304a-dc0a-4d14-b1ea-99547f14a131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos adatok szerint Magyarországon 408 fertőzöttje és 13 halottja van a koronavírus-járványnak. Müller Cecília országos tisztifőorvos igennel válaszolt arra a kérdésre, van-e a betegek között fiatal, vagy gyermek. A nagymágocsi idősek otthonának 8 lakója koronavírusos. ","shortLead":"A hivatalos adatok szerint Magyarországon 408 fertőzöttje és 13 halottja van a koronavírus-járványnak. Müller Cecília...","id":"20200329_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5369304a-dc0a-4d14-b1ea-99547f14a131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8010e19c-1cf5-4ba7-ad00-3524bd0d9b86","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Eloben_az_Operativ_Torzs_sajtotajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 29. 11:16","title":"Egy 86 és egy 90 éves magyar beteg halt meg - ez történt az operatív törzs sajtótájékoztatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554743db-1ca4-4c93-a7f4-b61fdededf02","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Beatrice elnyűhetetlen frontembere szerint a politikusoknak természetes, hogy ne fogjanak össze. Sír, mikor az unokáit látja Viberen, de a humorérzékét nem veszti el: \"a 46 ezer forintos nyugdíjból simán elvagyok\". Az élet pedig kiválogatja, ki az, aki kell - mondja Feró.","shortLead":"A Beatrice elnyűhetetlen frontembere szerint a politikusoknak természetes, hogy ne fogjanak össze. Sír, mikor...","id":"20200329_Nagy_Fero_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=554743db-1ca4-4c93-a7f4-b61fdededf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"324bdf2d-050c-4d4e-93bf-30be446b27c0","keywords":null,"link":"/360/20200329_Nagy_Fero_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 29. 17:40","title":"Nagy Feró a Home office-ban: \"Meddig fog tartani, csókolom?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","shortLead":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","id":"20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec6665d-155e-41e3-879b-8c99f5bc5407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. március. 29. 16:58","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hasznosabb lenne két órára szűkíteni az idősek vásárlási lehetőségét, azt is hétköznap - vélik iparági források

","shortLead":"Hasznosabb lenne két órára szűkíteni az idősek vásárlási lehetőségét, azt is hétköznap - vélik iparági források

","id":"20200328_Visszaesett_a_CBAk_delelotti_forgalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8c4ede-252b-414f-ad57-411922188a7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_Visszaesett_a_CBAk_delelotti_forgalma","timestamp":"2020. március. 28. 16:49","title":"Visszaesett a CBA-k délelőtti forgalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b34d521-fac4-4382-814f-1ff1bf8ded09","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A globális koronavírus-járvány miatt egy újabb autóipari szakkiállítás marad el 2020-ban. ","shortLead":"A globális koronavírus-járvány miatt egy újabb autóipari szakkiállítás marad el 2020-ban. ","id":"20200330_detroiti_autoszalon_korhaz_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b34d521-fac4-4382-814f-1ff1bf8ded09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cf5c5e-6e80-4dc8-a32e-4f7dc6cb4f34","keywords":null,"link":"/cegauto/20200330_detroiti_autoszalon_korhaz_koronavirus","timestamp":"2020. március. 30. 09:21","title":"Idén nem lesz Detroiti Autószalon, kórházat alakítanak ki a helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b5625e6-326b-49a0-8d3e-df70804c6b07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Abbott Laboratories fejlesztése gyorsteszt üzemmódban öt perc alatt képes megállapítani, hogy valaki koronavírussal fertőzött-e. A cég napi 50 ezer darabot gyártana belőle, már ettől a héttől kezdve.","shortLead":"Az amerikai Abbott Laboratories fejlesztése gyorsteszt üzemmódban öt perc alatt képes megállapítani, hogy valaki...","id":"20200330_abbott_laboratories_ot_perces_koronavirus_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b5625e6-326b-49a0-8d3e-df70804c6b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e27878-fb46-4e23-bc57-20d0a107c491","keywords":null,"link":"/tudomany/20200330_abbott_laboratories_ot_perces_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. március. 30. 08:03","title":"5 perc az egész: a héten megjelenik az eddigi legegyszerűbb koronavírus-teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]