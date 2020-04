Új kollekcióval frissítette játékosoknak tervezett laptopkínálatát az Asus. A masinák legérdekesebbje a Zephyrus Duo 15, amely a rendes panel mellé egy második, érintésérzékeny kijelzőt is kapott.

Az Asus évek óta ad ki a ROG kategórián belül kifejezetten videojátékosoknak fejlesztett laptopokat, melyek két dologban térnek el a hagyományos notebookoktól: a hardverük jóval magasabb kategóriát képvisel, hogy a nagyobb erőforrású játékszoftverek is elinduljanak rajta, másrészt nem is olyanok, mint a rendes noteszgépek. Utóbbi alatt a készülékházba épített világítást kell érteni, ami könnyen elkülöníti a többi, szintúgy gamer készüléktől.

A tajvani nagyvállalat ezúttal még merészebbet álmodott: a most bejelentett Zephyrus Duo 15-nél a billentyűzet fölé, és a hagyományos panel alá is került egy kijelző. Ez a panel nem forgatható, viszont érintésérzékeny, és természetesen nem kötelező ugyanazt a tartalmat nézni rajta, mint ami a nagyobbikon megjelenik. Ha már méretek: az elsődleges panel 15,6 colos, a kisebbik 14,1 hüvelykes.

A közbülső kijelzőt nem lehet forgatni, vagy mozgatással előhozni, sem visszanyomni. Ezt minden esetben a főképernyő lecsukásával lehet megtenni, és annak felhajtásával lehet előhívni. Valamennyivel azonban kijjebb helyezkedik el, vagyis nem simul rá teljesen a gépházra, mint ahogy azt például a HP vagy az Asus másik, hasonló elven működő készülékénél láttuk.

Hogy mire alkalmas a második képernyő, az az Asus szerint elsősorban a játékprogramok fejlesztőin múlik, ki milyen megvalósítással áll majd elő. De általánosságban azért elmondható, hogy forradalmi megoldásra nem érdemes számítani, itt ugyanis a kényelmesség, ami inkább számításba jöhet. A felhasználók például olyan parancsokat állíthatnak be játékukhoz, melyekkel gyorsabbá tehető a szoftveren belüli reakció, illetve – egy sportjátékból kiindulva – akár fontos statisztikai adatok is megjeleníthetők rajta.

© Asus

© Asus

A Zephyrus Duo 15 más tekintetben egy minden hájjal megkent gamer laptop, amit a csúcshardver is igazol: 4K-s kijelzővel és az Intel most bemutatott, igen erősre tekert processzorával érkezik (de paszta helyett folyékony fémmel); RAM-ból 32 GB jutott, a tárolást pedig a hordozható eszközöknél még nem annyira gyakori RAID meghajtóra bízta az Asus, 2 TB-os kapacitással. A grafikus feladatokat egy RTX 2080 Super látja el. Ez egyébként a legdrágább kiadás belőle, így aztán az ára se semmi: 3699 dollárt kérnek érte, ami adók hozzászámolása nélkül, szimpla átváltással is nagyjából 1,2 millió forintot jelent. Ha valakinek megtetszett, csak júniusig kell rá várnia, akkor kerül a boltokba.

Az ennél valamivel gyengébb változathoz ugyanúgy dupla képernyő jár, de kevesebb RAM és kisebb tárolót kapott. A belépő (vagyis legolcsóbb) kategória elsősorban processzor és a videokártya tekintetében jelent visszalépést: az i9-es lapkát ebben már egy Core i7-10875H váltja, a VGA-ból pedig egy RTX 2070 Superre esett a tajvaniak választása. A memória és a háttértár viszont maradt 32 GB, illetve 2 TB. Az árcédula ez esetben 2999 dollár, ami persze így is óriási, hiszen még mindig egymillió forintnál járunk. De legalább már alig lépünk át rajta.

