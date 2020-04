Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EB alelnöke a hétvégén még arról beszélt, hogy nem aggódik a jogszabály miatt.","shortLead":"Az EB alelnöke a hétvégén még arról beszélt, hogy nem aggódik a jogszabály miatt.","id":"20200421_Az_Europai_Bizottsag_figyeli_es_vizsgalja_a_felhatalmazasi_torvenybol_eredo_donteseket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=630f0b41-68cd-40be-b2e9-2dd6104a1d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb3f84ce-867d-410e-9433-9042a5cab3cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_Az_Europai_Bizottsag_figyeli_es_vizsgalja_a_felhatalmazasi_torvenybol_eredo_donteseket","timestamp":"2020. április. 21. 08:07","title":"Az Európai Bizottság figyeli és vizsgálja a felhatalmazási törvényből eredő döntéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad493ebf-9782-42f9-bbab-93b5bae0c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a divatterepjáró úgy gyorsul és olyan komoly a végsebessége, hogy azt akár egy vérbeli sportkocsi is megirigyelheti.","shortLead":"Ez a divatterepjáró úgy gyorsul és olyan komoly a végsebessége, hogy azt akár egy vérbeli sportkocsi is megirigyelheti.","id":"20200421_a_vilag_leggyorsabb_SUVjanak_igerik_ezt_az_uj_kozuti_szornyeteget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad493ebf-9782-42f9-bbab-93b5bae0c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdef7666-07a3-4aaf-bdd0-27f1656a27b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_a_vilag_leggyorsabb_SUVjanak_igerik_ezt_az_uj_kozuti_szornyeteget","timestamp":"2020. április. 21. 07:59","title":"A világ leggyorsabb SUV-jának ígérik ezt az új közúti szörnyeteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603aa120-56cc-47c3-b963-738389a1b32d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Japán Külpolitikai Intézet kutatója szerint az USA-hoz fűződő katonai szövetséggel és a nemzetközi jogrend betartásához való ragaszkodással kell Peking hegemón törekvéseivel szembeszállni az ázsiai térségben. Hanada Rjoszuke úgy véli, nem gyakorlati lehetőség, hogy Tokiónak atomfegyvere legyen. Interjú.","shortLead":"A Japán Külpolitikai Intézet kutatója szerint az USA-hoz fűződő katonai szövetséggel és a nemzetközi jogrend...","id":"202013__hanada_rjoszuke_japan_kutato__japanrol_es_kinarol__hatalmi_jatszmak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=603aa120-56cc-47c3-b963-738389a1b32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186a6178-58d0-4de1-a708-61d2049d23f7","keywords":null,"link":"/360/202013__hanada_rjoszuke_japan_kutato__japanrol_es_kinarol__hatalmi_jatszmak","timestamp":"2020. április. 19. 17:30","title":"Japánban egyre nagyobb fejtörést okoznak Kína hegemón törekvései a térségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d1b258-3ae0-403f-b9b2-195cf673d57e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A szájmaszkok és fertőtlenítők mellett az otthoni tanuláshoz és munkához szükséges kellékek rendelései is megugrottak.","shortLead":"A szájmaszkok és fertőtlenítők mellett az otthoni tanuláshoz és munkához szükséges kellékek rendelései is megugrottak.","id":"20200421_futarszolgalat_futar_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24d1b258-3ae0-403f-b9b2-195cf673d57e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a55a733-2477-415e-a3ca-1e900b53cc94","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_futarszolgalat_futar_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 06:57","title":"Akkora a forgalom a futárszolgálatoknál, mint karácsony előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84e4b3-d41c-4a6e-97da-23fc3540bd57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A GKI elemzése szerint itthon szinte minden cég érzi a koronavírus-járvány következményeit. Karácsony Gergely budapesti főpolgármester a hvg360-nak adott interjújában azt mondta, nyakunkon a gazdasági összeomlás. Hétfőre 1984-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, és 199-re az elhunytaké. Kövesse ma is a hvg.hu percről percre tudósítását a járványhelyzetről!","shortLead":"A GKI elemzése szerint itthon szinte minden cég érzi a koronavírus-járvány következményeit. Karácsony Gergely budapesti...","id":"20200420_koronavirus_jarvany_gki_munkanelkuliseg_magyarorszag_percrol_percre_aprilis_20","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f84e4b3-d41c-4a6e-97da-23fc3540bd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3748d6c4-090a-495c-9ab1-412bf7c43958","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_jarvany_gki_munkanelkuliseg_magyarorszag_percrol_percre_aprilis_20","timestamp":"2020. április. 20. 07:31","title":"60-an vannak lélegeztetőgépen Magyarországon, elhunyt 10 újabb beteg – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d156414-be38-4f32-b978-091d6515dcb2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két ápolóról készült fotó éppen azt a pillanatot ragadja meg egy floridai kórházban, amikor egy szusszanásnyi időben erőt merítenek egymásból. ","shortLead":"A két ápolóról készült fotó éppen azt a pillanatot ragadja meg egy floridai kórházban, amikor egy szusszanásnyi időben...","id":"20200420_Ferj_es_felesegkent_kuzdenek_a_frontvonalon__a_het_legszebb_kepe_egy_intenziv_osztalyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d156414-be38-4f32-b978-091d6515dcb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e3bdec-341a-4b31-b87a-2276dee83136","keywords":null,"link":"/elet/20200420_Ferj_es_felesegkent_kuzdenek_a_frontvonalon__a_het_legszebb_kepe_egy_intenziv_osztalyrol","timestamp":"2020. április. 20. 10:29","title":"Férjként és feleségként küzdenek a frontvonalon – a hét legszebb képe egy intenzív osztályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a járvány előtti években is csak nagy veszteségeket termelt a Mr. Funk, a koronavírus miatti bevételkiesést már nem bírta ki.","shortLead":"Már a járvány előtti években is csak nagy veszteségeket termelt a Mr. Funk, a koronavírus miatti bevételkiesést már nem...","id":"20200421_koronavirus_Vajna_Timea_fankozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68ad120-d000-4006-80dd-a4f30dc268a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_koronavirus_Vajna_Timea_fankozo","timestamp":"2020. április. 21. 06:10","title":"Bezár a koronavírus miatt Vajna Tímea fánkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Összesen 149 milliárd eurós számlát állított ki a Bild német bulvárlap Kínának. A lap szerint ekkora veszteség érte Németországot márciusban és áprilisban, a GDP 4,2 százalékát bukta az ország a járványon.","shortLead":"Összesen 149 milliárd eurós számlát állított ki a Bild német bulvárlap Kínának. A lap szerint ekkora veszteség érte...","id":"20200419_Kina_fizessen_a_jarvany_miatt__koveteli_a_Bild_A_szamla_149_milliard_euro_lenne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e037cca-b864-4bed-a325-f1cb78c19a6d","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Kina_fizessen_a_jarvany_miatt__koveteli_a_Bild_A_szamla_149_milliard_euro_lenne","timestamp":"2020. április. 19. 14:45","title":"Kína fizessen a járvány miatt – követeli a Bild. A számla 149 milliárd euró lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]