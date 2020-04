Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy volt ekkora mázlija, hogy évente csak néhány szelvényt ad fel.\r

","shortLead":"Úgy volt ekkora mázlija, hogy évente csak néhány szelvényt ad fel.\r

","id":"20200427_otos_lotto_rekord_nyeremeny_lottoszelveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148a3c2a-af7c-4959-96ce-30d03d3d5471","keywords":null,"link":"/elet/20200427_otos_lotto_rekord_nyeremeny_lottoszelveny","timestamp":"2020. április. 27. 14:01","title":"Jelentkezett 6,4 milliárd forintjáért a legnagyobb magyar lottónyeremény nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8e779a-e4ef-4fcf-bd8f-73bc995ca6e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kozármisleny egy ötezerpárszáz fős kisváros Baranyában. Az első Magyarországon, ahol az önkormányzat támogatást nyújt a lakosság koronavírus-teszteléséhez. ","shortLead":"Kozármisleny egy ötezerpárszáz fős kisváros Baranyában. Az első Magyarországon, ahol az önkormányzat támogatást nyújt...","id":"20200426_kozarmisleny_koronavirus_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f8e779a-e4ef-4fcf-bd8f-73bc995ca6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35ec9b4-5f4c-4681-8395-77d9a095336c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_kozarmisleny_koronavirus_onkormanyzat","timestamp":"2020. április. 26. 10:45","title":"Így zajlik a tesztelés Kozármislenyben, ahol minden arra vágyó lakost megmérnek - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5598b05-4ae4-4bef-8dce-8dc84e15827a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány kitörése miatt megtorpant a világgazdaság. Kína az elsők között van, ahol ezt újraindítják, az új gazdasági infrastruktúrára vonatkozó elemek azonban nem minden esetben szolgálják a zöld célokat. ","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése miatt megtorpant a világgazdaság. Kína az elsők között van, ahol ezt újraindítják, az új...","id":"20200427_Kina_gazdasagi_ujrainditas_klimacelok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5598b05-4ae4-4bef-8dce-8dc84e15827a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a60f992-9029-4ed8-8b15-f84c32092ba5","keywords":null,"link":"/zhvg/20200427_Kina_gazdasagi_ujrainditas_klimacelok","timestamp":"2020. április. 27. 14:56","title":"Kínában szemben áll a gazdaság újraindítása a klímacélokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt 24 órában jegyzett 401 új fertőzéssel 11 036-ra emelkedett a romániai esetek száma, ami 23 százalékos növekedést jelent az elmúlt hét átlagához képest.

","shortLead":"Az elmúlt 24 órában jegyzett 401 új fertőzéssel 11 036-ra emelkedett a romániai esetek száma, ami 23 százalékos...","id":"20200426_Romaniaban_ismet_emelkedett_a_napi_megbetegedesek_es_halalozasok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1017169b-b011-4746-826c-f917df3c1c1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4140131f-47a1-4b46-9097-d1033773ff5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200426_Romaniaban_ismet_emelkedett_a_napi_megbetegedesek_es_halalozasok_szama","timestamp":"2020. április. 26. 14:52","title":"Romániában ismét emelkedett a napi megbetegedések és halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e446d700-18f9-4490-8d8b-0de8ff93d62d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a koronavírus-járvány hatására azt tervezi, hogy háromról ötre növeli a cserélhető játékosok számát egy mérkőzésen.\r

","shortLead":"A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) a koronavírus-járvány hatására azt tervezi, hogy háromról ötre növeli...","id":"20200427_foci_szabaly_csere_fifa_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e446d700-18f9-4490-8d8b-0de8ff93d62d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d05d61-a27e-4dae-b9b4-c5089f320ddb","keywords":null,"link":"/sport/20200427_foci_szabaly_csere_fifa_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 14:09","title":"Komoly szabályváltozás készül a futballban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma 2583-ra, az elhunytaké 280-ra emelkedett.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma 2583-ra, az elhunytaké 280-ra emelkedett.","id":"20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a2cc02-2863-4c17-9730-c434a067b6d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_koronavirus_jarvany_fertozes_magyar_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 27. 06:54","title":"Újabb 83 fertőzött, nyolc halálos áldozat a koronavírus-járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1b64c6-b8a8-4547-9457-8eced07894cc","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Idősek és karanténosok kérik a józsefvárosi önkéntesek segítségét, aki a bevásárlást, csekkbefizetést is elintézik nekik a kijárási korlátozások idején. Az emberek hálásak és bizalommal vannak az önkéntesek felé, van, aki már ragaszkodik is egyik-másik segítőhöz.","shortLead":"Idősek és karanténosok kérik a józsefvárosi önkéntesek segítségét, aki a bevásárlást, csekkbefizetést is elintézik...","id":"20200427_Kerestunk_mar_hallokeszulekbe_elemet_is__onkentesek_a_Jozsefvarosban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be1b64c6-b8a8-4547-9457-8eced07894cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd5ddfc-b715-42eb-8792-e6414d013f9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Kerestunk_mar_hallokeszulekbe_elemet_is__onkentesek_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2020. április. 27. 15:10","title":"\"Kerestünk már hallókészülékbe elemet is\" – önkénteseket kísértünk el a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0049fa2-c9e8-4068-adf5-adc8fcb96d62","c_author":"MTI","category":"kkv","description":" A brit környezetvédelmi miniszter szerint az új koronavírus okozta járvány miatt bezárt vállalatok kényszerszabadságon lévő alkalmazottai segíthetnének a földeken hamarosan elkezdődő gyümölcsszedési munkálatokban.","shortLead":" A brit környezetvédelmi miniszter szerint az új koronavírus okozta járvány miatt bezárt vállalatok kényszerszabadságon...","id":"20200426_A_kenyszerszabadsagon_levok_segithetnenek_a_gyumolcsszedesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0049fa2-c9e8-4068-adf5-adc8fcb96d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba238066-6b37-4a3e-baed-3902014d1e5e","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_A_kenyszerszabadsagon_levok_segithetnenek_a_gyumolcsszedesben","timestamp":"2020. április. 26. 21:15","title":"A kényszerszabadságon lévők segíthetnének a gyümölcsszedésben a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]